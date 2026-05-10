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Наука Землю ждет глобальный потоп: в зоне бедствия окажутся полмиллиарда человек

Землю ждет глобальный потоп: в зоне бедствия окажутся полмиллиарда человек

Таяние льдов Антарктиды поднимет уровень Мирового океана

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Под угрозой подтопления целые страны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПод угрозой подтопления целые страны | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Под угрозой подтопления целые страны

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Миру грозит глобальная катастрофа из‑за таяния ледников Антарктиды. Уровень Мирового океана может подняться почти на 58 метров, что приведет к затоплению прибрежных мегаполисов и целых стран. В этом случае в зоне бедствия окажутся до полумиллиарда человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Что обнаружили ученые

Антарктические шельфовые ледники могут разрушаться гораздо быстрее, чем считалось ранее. В их основании есть глубокие подледные каналы, где таяние происходит в 10 раз быстрее, чем в остальных зонах. Новые высокоточные карты показали, что скорость таяния в этих зонах на 42–50% выше прежних оценок.

Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, которые текут от берега в море в виде утончающейся к краю плиты. Они служат естественным барьером, замедляя движение наземных ледников в океан. Их разрушение запустит цепную реакцию ускоренного таяния.

«Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря», — заявил изданию Daily Mail один из руководителей работы Цинь Чжоу.

Как происходит процесс 

Теплая океанская вода проникает под шельфовые ледники и циркулирует в глубоких каналах, подогревая их снизу. Со временем эти каналы могут пробить лед насквозь и разрушить ледяной щит, который сдерживает поток льда с континента в океан.

«Если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит», — предупредили авторы работы.

Чем это грозит

Ледниковая система Антарктиды содержит самый большой в мире запас льда. Если она начнет разрушаться, это приведет к необратимому подъему уровня Мирового океана. По пессимистичным прогнозам, уровень воды может подняться почти на 58 метров. Под угрозой затопления окажутся прибрежные мегаполисы и целые страны. По разным оценкам, в зоне бедствия могут оказаться до полумиллиарда человек.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Антарктида Мировой океан Потоп Ледник
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Комментарии
4
Гость
10 мая, 20:04
Суздалка непотопляема. Здесь за сто лет исчезли речка Дунайка, Суздальский ручей. Какое наводнение? Пустыня грядет.
Гость
10 мая, 10:47
Сколько часов осталось?
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Гость
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