Землю ждет глобальный потоп: в зоне бедствия окажутся полмиллиарда человек

Под угрозой подтопления целые страны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Миру грозит глобальная катастрофа из‑за таяния ледников Антарктиды. Уровень Мирового океана может подняться почти на 58 метров, что приведет к затоплению прибрежных мегаполисов и целых стран. В этом случае в зоне бедствия окажутся до полумиллиарда человек. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Что обнаружили ученые

Антарктические шельфовые ледники могут разрушаться гораздо быстрее, чем считалось ранее. В их основании есть глубокие подледные каналы, где таяние происходит в 10 раз быстрее, чем в остальных зонах. Новые высокоточные карты показали, что скорость таяния в этих зонах на 42–50% выше прежних оценок.

Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, которые текут от берега в море в виде утончающейся к краю плиты. Они служат естественным барьером, замедляя движение наземных ледников в океан. Их разрушение запустит цепную реакцию ускоренного таяния.

«Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря», — заявил изданию Daily Mail один из руководителей работы Цинь Чжоу.

Как происходит процесс

Теплая океанская вода проникает под шельфовые ледники и циркулирует в глубоких каналах, подогревая их снизу. Со временем эти каналы могут пробить лед насквозь и разрушить ледяной щит, который сдерживает поток льда с континента в океан.

«Если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит», — предупредили авторы работы.

Чем это грозит