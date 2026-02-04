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Происшествия Онлайн-трансляция Толкучка на выходе и паника: что происходило в красноярской школе, где ученица подожгла детей — онлайн с места

Толкучка на выходе и паника: что происходило в красноярской школе, где ученица подожгла детей — онлайн с места

Она бросила бутылку с зажигательной смесью в класс

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Возле школы работают полицейские и Росгвардия | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВозле школы работают полицейские и Росгвардия | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Возле школы работают полицейские и Росгвардия

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Ученица красноярской школы № 153 облила бензином школьника и подожгла. В результате пострадали трое детей, их доставили в ожоговый центр Красноярской краевой клинической больницы с ожогами разной степени тяжести. Подробности происшествия в нашей онлайн-трансляции.

Кадрия Катцина

Школьница бросила бутылку с зажигательной смесью в класс

Как сообщили корреспонденту NGS24.RU ученики школы, восьмиклассница бросила зажигательную смесь в класс. В результате пострадали трое детей.

Это произошло около 14 часов в школе № 153.

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Кадрия Катцина

Читатели NGS24.RU делятся фото с пострадавшим мальчиком.

Источник: читатель NGS24.RUИсточник: читатель NGS24.RU
Источник:

читатель NGS24.RU

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Кадрия Катцина

Сейчас на территории школы работают сотрудники полиции и Росгвардии. Наш фотокорреспондент Мария Ленц застала их на месте.

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

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Геннадий Денисов

Нападавшая девочка ворвалась в класс во время урока алгебры и что-то кинула в помещение. Сперва школьники подумали, что это просто вспышка. Об этом корреспонденту NGS24.RU рассказал очевидец.

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Кадрия Катцина

Учителя тушили учеников и пожар своими силами, сообщают очевидцы корреспонденту NGS24.RU.

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Кадрия Катцина

Школьницу задержали

В СК региона сообщили, что девочку уже задержали.

«Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности», — сообщили в ведомстве.

Сейчас девочка и следователи находятся в школе.

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Кадрия Катцина

Что происходит возле школы после поджога детей

Что происходит в школе после поджога детей в одном из классов:

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Источник: Мария Ленц / NGS24.RUИсточник: Мария Ленц / NGS24.RU
Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Обсудить
Геннадий Денисов

Еще двое пострадавших доставлены в 20-ю больницу им. Берзона.

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Полина Бородкина

На входе в школу дежурят сотрудники полиции.

Источник:

NGS24.RU

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Кадрия Катцина

«Один из детей находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре», — сообщает источник NGS24.RU.

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Кадрия Катцина

Количество пострадавших выросло до пяти человек

Двое детей, поступивших в 20-ю больницу имени Берзона, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил источник NGS24.RU.

Трое — в ожоговом центре.

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Полина Бородкина

Напомним, это уже второе нападение на школу в Красноярском крае на этой неделе.

3 февраля 14-летняя ученица принесла в кодинскую школу № 4 кухонный нож и попыталась ударить учительницу химии, но ей помешали одноклассники. Тогда девочка ранила школьницу из параллельного класса. По официальной информации, напавшая воспитывается в полной многодетной семье и на учете не состояла. Возбуждены дела о покушении на убийство и о халатности. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ученики также рассказали NGS24.RU, что вахтерша отказалась помогать детям, когда они прибежали к ней за помощью.

В комментариях под новостями о событиях в Кодинске жители Красноярского края заступились за нападавшую девочку и предположили, что ее буллили.

Также известно, что мать отказалась забирать дочь домой. Она объяснила отказ другими детьми дома.

В тот же день, 3 февраля, еще одно нападение на школу произошло в Уфе.

Ученик гимназии № 16 пришел на занятия с оружием — его он применил против своего же учителя, с которым решил свести счеты. Школьник успел выстрелить, но, к счастью, преподаватель серьезных ранений не получил. Вскоре на место прибыли не только силовики, но и родители учеников, которые почти ничего не знали о судьбе забаррикадировавшихся детей.

Наши коллеги из UFA1.RU побывали на месте происшествия, пообщались с родителями, учениками и сообщили подробности.

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Геннадий Денисов

Следователи сообщили, что их сотрудники выехали на место.

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Полина Бородкина

Корреспондент NGS24.RU, который работает на месте происшествия, сообщает, что вход в школу осуществляется по картам и через рамки.

Источник: NGS24.RUИсточник: NGS24.RU
Источник:

NGS24.RU

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Комментарии
7
Гость
4 февраля, 16:20
зачем в номальных школах классы коррекции
Гость
4 февраля, 13:36
у нас в стране по всем фронтам происходят события, которые были на западе 30-50 лет назад наше будущее мы можем посмотреть сегодня на том же западе
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