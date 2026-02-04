Толкучка на выходе и паника: что происходило в красноярской школе, где ученица подожгла детей — онлайн с места

Напомним, это уже второе нападение на школу в Красноярском крае на этой неделе.

3 февраля 14-летняя ученица принесла в кодинскую школу № 4 кухонный нож и попыталась ударить учительницу химии, но ей помешали одноклассники. Тогда девочка ранила школьницу из параллельного класса. По официальной информации, напавшая воспитывается в полной многодетной семье и на учете не состояла. Возбуждены дела о покушении на убийство и о халатности. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ученики также рассказали NGS24.RU, что вахтерша отказалась помогать детям, когда они прибежали к ней за помощью.

В комментариях под новостями о событиях в Кодинске жители Красноярского края заступились за нападавшую девочку и предположили, что ее буллили.

Также известно, что мать отказалась забирать дочь домой. Она объяснила отказ другими детьми дома.

В тот же день, 3 февраля, еще одно нападение на школу произошло в Уфе.

Ученик гимназии № 16 пришел на занятия с оружием — его он применил против своего же учителя, с которым решил свести счеты. Школьник успел выстрелить, но, к счастью, преподаватель серьезных ранений не получил. Вскоре на место прибыли не только силовики, но и родители учеников, которые почти ничего не знали о судьбе забаррикадировавшихся детей.

Наши коллеги из UFA1.RU побывали на месте происшествия, пообщались с родителями, учениками и сообщили подробности.