Толкучка на выходе и паника: что происходило в красноярской школе, где ученица подожгла детей — онлайн с места

Ученица красноярской школы № 153 облила бензином школьника и подожгла. В результате пострадали трое детей, их доставили в ожоговый центр Красноярской краевой клинической больницы с ожогами разной степени тяжести. Подробности происшествия в нашей онлайн-трансляции.
Школьница бросила бутылку с зажигательной смесью в класс
Как сообщили корреспонденту NGS24.RU ученики школы, восьмиклассница бросила зажигательную смесь в класс. В результате пострадали трое детей.
Это произошло около 14 часов в школе № 153.
Читатели NGS24.RU делятся фото с пострадавшим мальчиком.
Сейчас на территории школы работают сотрудники полиции и Росгвардии. Наш фотокорреспондент Мария Ленц застала их на месте.
Нападавшая девочка ворвалась в класс во время урока алгебры и что-то кинула в помещение. Сперва школьники подумали, что это просто вспышка. Об этом корреспонденту NGS24.RU рассказал очевидец.
Учителя тушили учеников и пожар своими силами, сообщают очевидцы корреспонденту NGS24.RU.
Школьницу задержали
В СК региона сообщили, что девочку уже задержали.
«Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности», — сообщили в ведомстве.
Сейчас девочка и следователи находятся в школе.
Что происходит возле школы после поджога детей
Что происходит в школе после поджога детей в одном из классов:
Еще двое пострадавших доставлены в 20-ю больницу им. Берзона.
На входе в школу дежурят сотрудники полиции.
«Один из детей находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре», — сообщает источник NGS24.RU.
Количество пострадавших выросло до пяти человек
Двое детей, поступивших в 20-ю больницу имени Берзона, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил источник NGS24.RU.
Трое — в ожоговом центре.
Напомним, это уже второе нападение на школу в Красноярском крае на этой неделе.
3 февраля 14-летняя ученица принесла в кодинскую школу № 4 кухонный нож и попыталась ударить учительницу химии, но ей помешали одноклассники. Тогда девочка ранила школьницу из параллельного класса. По официальной информации, напавшая воспитывается в полной многодетной семье и на учете не состояла. Возбуждены дела о покушении на убийство и о халатности. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ученики также рассказали NGS24.RU, что вахтерша отказалась помогать детям, когда они прибежали к ней за помощью.
В комментариях под новостями о событиях в Кодинске жители Красноярского края заступились за нападавшую девочку и предположили, что ее буллили.
Также известно, что мать отказалась забирать дочь домой. Она объяснила отказ другими детьми дома.
В тот же день, 3 февраля, еще одно нападение на школу произошло в Уфе.
Ученик гимназии № 16 пришел на занятия с оружием — его он применил против своего же учителя, с которым решил свести счеты. Школьник успел выстрелить, но, к счастью, преподаватель серьезных ранений не получил. Вскоре на место прибыли не только силовики, но и родители учеников, которые почти ничего не знали о судьбе забаррикадировавшихся детей.
Наши коллеги из UFA1.RU побывали на месте происшествия, пообщались с родителями, учениками и сообщили подробности.
Следователи сообщили, что их сотрудники выехали на место.
Корреспондент NGS24.RU, который работает на месте происшествия, сообщает, что вход в школу осуществляется по картам и через рамки.