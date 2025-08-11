«Понадобилась скорая»: в Ярославле произошло ДТП на оживленном перекрестке. Видео

ДТП произошло в Ярославле Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Вечером 10 августа в Ярославле произошло ДТП. Около 22:55 на перекрестке улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта в Дзержинском районе столкнулись «Фольксваген» и «Шевроле».

На фото с места аварии видно, что одну из машин откинуло с проезжей части в столб. Второй автомобиль стоял посреди дороги со смятым капотом.

«Серьезное ДТП. Понадобилась скорая», — написали очевидцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

На место аварии приезжали медики Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

На кадрах с места ДТП действительно видно карету скорой помощи. Однако по словам правоохранителей, сообщений о госпитализациях не поступало.

«В настоящее время информации о пострадавших нет», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Местные жители пожаловались в комментариях на работу светофора на данном участке.

«Там светофор с ума сошёл. Проезжал там вчера. Самому в бочину чуть не въехали. Хотя я ехал под стрелку. На Колесовой поворачивал. Встречному направлению в это время тоже горел зелёный. Как так?», — задался вопросом ярославец Георгий.