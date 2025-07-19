НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 755мм 47%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Погода резко изменится
Мор рыбы в реке
Афиша на выходные
Где приятно наслаждаться летом
Опасные места для купания
Куда бюджетно съездить в отпуск
Где искать грибы
Ярославцы — о стадионе «Шинник»
Подорожают кружки для детей
Продают усадьбу Михалковых
Происшествия Машина влетела в толпу в Лос-Анджелесе. Более 20 человек пострадали — кадры

Машина влетела в толпу в Лос-Анджелесе. Более 20 человек пострадали — кадры

Некоторые из пострадавших в критическом состоянии

218
Написать комментарий
Люди переходили дорогу во время наезда авто | Источник: Sarcasm_Scoop / XЛюди переходили дорогу во время наезда авто | Источник: Sarcasm_Scoop / X

Люди переходили дорогу во время наезда авто

Источник:

Sarcasm_Scoop / X

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщили New York Times в городской пожарной службе.

В результате ДТП пострадали более 20 человек. Около десяти человек сейчас находятся в стабильном состоянии. Однако пять пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние как критическое.

На месте работают оперативные службы | Источник: Sarcasm_Scoop / XНа месте работают оперативные службы | Источник: Sarcasm_Scoop / X
Источник: Sarcasm_Scoop / XИсточник: Sarcasm_Scoop / X

Пожарная служба пока не приводит других деталей случившегося.

Пока неизвестно было ли столкновение преднамеренным или случайным. Также нет сведений о задержании водителя. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов. Официально эта информация не подтверждалась.

Кадры с места аварии

Источник:

AXN NEWS

Недавно толпу людей протаранил водитель на BMW. Трагедия случилась в Москве. Мужчина за рулем был пьян. В аварии пострадали шесть человек, в том числе и двое подростков.

Момент ДТП попал на видео. 38-летний водитель автомобиля BMW наехал на пешеходов на тротуаре и врезался в фонарный столб. От удара авто опрокинулось и перегородило трамвайные пути. Наши коллеги из MSK1.RU собрали последние подробности аварии.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Лос-Анджелес Машина Пешеходный переход
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление