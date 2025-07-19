Машина влетела в толпу в Лос-Анджелесе. Более 20 человек пострадали — кадры

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщили New York Times в городской пожарной службе.
В результате ДТП пострадали более 20 человек. Около десяти человек сейчас находятся в стабильном состоянии. Однако пять пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние как критическое.
Пожарная служба пока не приводит других деталей случившегося.
Пока неизвестно было ли столкновение преднамеренным или случайным. Также нет сведений о задержании водителя. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов. Официально эта информация не подтверждалась.
Недавно толпу людей протаранил водитель на BMW. Трагедия случилась в Москве. Мужчина за рулем был пьян. В аварии пострадали шесть человек, в том числе и двое подростков.
Момент ДТП попал на видео. 38-летний водитель автомобиля BMW наехал на пешеходов на тротуаре и врезался в фонарный столб. От удара авто опрокинулось и перегородило трамвайные пути. Наши коллеги из MSK1.RU собрали последние подробности аварии.