Машина влетела в толпу в Лос-Анджелесе. Более 20 человек пострадали — кадры

Люди переходили дорогу во время наезда авто Источник: Sarcasm_Scoop / X

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщили New York Times в городской пожарной службе.

В результате ДТП пострадали более 20 человек. Около десяти человек сейчас находятся в стабильном состоянии. Однако пять пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние как критическое.

Пожарная служба пока не приводит других деталей случившегося.

Пока неизвестно было ли столкновение преднамеренным или случайным. Также нет сведений о задержании водителя. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов. Официально эта информация не подтверждалась.

Кадры с места аварии Источник: AXN NEWS

Недавно толпу людей протаранил водитель на BMW. Трагедия случилась в Москве. Мужчина за рулем был пьян. В аварии пострадали шесть человек, в том числе и двое подростков.