Земле грозит новая пандемия в 2030-х годах: она будет хуже COVID. Новости 22 июля

Она начнется с образцов, которые завезут с Марса в рамках новой миссии НАСА Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июля.

В школах появится новый обязательный предмет

В 2026/2027 учебном году в школе начнут преподавать предмет «Духовно-нравственная культура России», следует из документа, утвержденного Минпросвещения. Сейчас уже идет экспертиза образовательной программы.

Его вводят для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. На уроках ученики будут изучать, например, жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО, чтобы на их примере «укоренить созидательные ценности».

Преподавать новую дисциплину будут у школьников в 5, 6 и 7-х классах. Она станет для них обязательной.

В Госдуме предложили перенести данные россиян в новый мессенджер МАХ

Государству необходимо разработать программу для переноса пользовательских данных из WhatsApp и Telegram в российский мессенджер MAX. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Предлагаю инициировать разработку государственной программы, которая обеспечит бесплатный, безопасный и удобный перенос данных из WhatsApp и Telegram в государственный мессенджер MAX, а также возможность сохранения информации на персональных устройствах. Такие данные, как личные переписки, фотографии и документы, имеют большую ценность для пользователей, и их потеря может повлечь серьезные риски», — говорится в обращении Гусева, которое есть в распоряжении Городских медиа.

Он отметил, что опыт подобного переноса контента в России уже имеется — из YouTube во «ВКонтакте».

Минобороны предложило поднять зарплаты силовикам и военным

Военное ведомство выступило за то, чтобы ежегодная компенсация окладов военнослужащих и силовиков в этом году стала больше. С 1 октября они предлагают поднять сумму не на 4,5%, а на 7,6%.

В министерстве отмечают, что повышение коснется широкого круга силовых структур. Оно затронет оклады по воинским должностям и званиям для всех категорий военных, проходящих службу по контракту и по призыву, а также сотрудников Росгвардии со специальными званиями, полиции и сотрудников органов внутренних дел РФ.

«Москвич» начал продавать новый флагман

Автозавод объявил старт продаж нового кроссовера «Москвич-8». Компания пояснила, что он уже скоро появится в дилерских центрах марки.

Это четвертая модель в линейке «Москвича». Автозавод поясняет, что она станет флагманов компании. Цены на кроссовер стартуют от 2,98 млн рублей. Это за версию «Бизнес».

Источник: Завод «Москвич» / Telegram

Есть и более премиальные комплектация. В «Техно» авто дополнительно оборудован системой кругового обзора 360°, независимым кондиционером для третьего ряда сидений, атмосферной подсветкой интерьера, электроприводом багажника, включая функцию открывания посредством сенсора, системой контроля слепых зон, системой помощи при перестроении и системой предупреждения об опасном открытии дверей. За нее придется отдать 3,21 млн рублей.

Максимальная комплектация, «Премиум», стоит уже 3,37 млн рублей. В ней есть адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с 12-ю динамиками, включая сабвуфер, панорамная крыша, дополнительный список ассистентов: система оповещения о покидании полосы и удержания в полосе, система предупреждения о перекрестном столкновении сзади, система автоматического экстренного торможения и автоматическое переключение с ближнего света на дальний.

Аренда квартир в России подорожает

Уже в августе стоимость аренды квартир подскочит на 10-15%. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Если экономика будет стабильно расти, это может способствовать повышению цен на аренду. Средний рост арендных ставок в разных регионах России может варьироваться от 3 до 10% в год. Обычно в конце лета цены на аренду могут начать падать, поскольку большинство людей возвращаются из отпусков и спрос на аренду может ослабевать. Однако, если в экономике будут позитивные изменения, возможно, цены останутся на высоком уровне или даже вырастут. Если экономическая ситуация останется стабильной, но без резкого роста, то более реалистичным будет предположение о росте в диапазоне 5–10% к августу», — объяснила эксперт.

Более маленькие темпы роста цен, на 2-5%, или даже остановка на текущем уровне будут возможны только в условиях экономической нестабильности или падения доходов у населения.

Пенсии вырастут в 2026 году

В будущем году выплаты пенсионеров проиндексируют дважды. В среднем пожилые начнут получать 25 тысяч рублей, рассказала сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«По последним данным Социального фонда, число пенсионеров в России в 2025 году (40,9 миллиона) уменьшилось на 208 тысяч человек по сравнению с 2024 годом (41,169 миллиона). Это связано с так называемым переходным периодом пенсионной реформы, поскольку в 2025 году основная часть граждан не выходила на пенсию по старости. В следующем году на пенсию выйдут женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). Следовательно, ожидается рост числа пенсионеров, что, в свою очередь, приведет к дополнительной нагрузке на бюджет. Запланированная двойная индексация и увеличение числа пенсионеров уже учтены, однако, возможно, потребуются дополнительные средства», — пояснила она. Слова сенатора приводит «Газета».

Начался прием заявок на отсрочку от армии

На «Госуслугах» начали принимать заявки для отсрочки от армии для IT-специалистов. Отправлять их можно до 6 августа.

Сделать это может как сам работник, так и организация. До 11 августа работодатель должен подтвердить предоставленные сотрудником данные в своём личном кабинете и направить их в Минцифры. До 1 сентября информация будет передана в Минобороны. До декабря призывная комиссия примет соответствующее решение.

В списки тех, кто может получить отсрочку, могут попасть граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, трудоустроенные по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев, у них должно быть высшее образование по специальности из перечня. Для граждан, состоящих на воинском учёте в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, действуют другие сроки, подробности смотрите здесь.

Госдума приняла закон о запрете VPN и штрафах за поиск экстремистского контента

Депутаты приняли в третьем, финальном чтении, законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете и запрете рекламы VPN. На очереди — одобрение Совфеда, а затем — подписание президентом России Владимиром Путиным.

Изначально это звучало как закон, при котором наказание будет грозить даже при случайном выходе в сети на запрещенный контент. Однако глава Минцифры Максут Шадаев сегодня на рассмотрении пояснил, что штрафовать всех подряд не будут.

«Если пользователь не знает о том, что этот материл включен в реестр экстремистских материалов, и у него умысла нет — даже если использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — сказал он.

Помимо этого, штрафы предусмотрены за:

рекламу VPN;

незаконную передачу абонентского номера третьему лицу;

передачу своих данных для входа в интернет;

использование виртуальных АТС;

неправильное использование оборудования, которое дает доступ к запрещенным сайтам;

нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете;

невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных.

Детально разобрались в новом законе в отдельном материале.

Другие законы, принятые Госдумой

На сегодняшнем заседании Госдумы рассмотрели и другие законопроекты. Депутаты приняли:

Поправки о праве на льготы гражданских жен погибших бойцов СВО; Закон, который с сентября 2025 года вводит новые госпошлины для мигрантов и повышает ряд действующих пошлин; Изменения, по которым фильмы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности, будут блокировать в стране; Поправку о штрафе для граждан за разглашение в СМИ гостайны; Закон об отсрочке для застройщиков по выплате неустойки за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве; Закон о о регулировании сервисов рассрочки, который ограничивает ее максимальный срок с 1 апреля 2026-го шестью месяцами; Изменения, по которым малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам можно раз в пять лет брать кредитные каникулы; Закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, чьи счета арестованы.

Как теперь купаться в Турции, где наши опасные бактерии

На турецком побережье нашли ДНК опасной бактерии Vibrio, которая может вызвать холеру, некротизирующий фасциит и даже привести к сепсису. Однако эксперты уверены, что все не так плохо, как может показаться сначала.

«ДНК — это не бактерии. Вызвать заболевание ДНК не может, нужны все-таки бактерии! Риск заражения оценивается как низкий, но не равный нулю», — отметил в беседе с РБК эпидемиолог, инфекционист Михаил Фаворов.

Что обезопасить себя, специалисты советуют:

Воздержаться от употребления сырых или недостаточно приготовленных морепродуктов, особенно устриц;

При наличии открытых ран избегать купания в соленой воде, а в случае контакта немедленно обработать поврежденный участок антисептиком;

Соблюдать гигиену рук, пить только бутилированную или кипяченую воду и отказаться ото льда, приготовленного из неочищенной воды.

Земле грозит новая пандемия

НАСА планирует получить образцы грунта с Марса в 2030 году. Для этого они планируют направить туда астронавтов или найти более дешевый способ получить их. Однако они представляют смертельную опасность для людей на Земле.

«Астробиолог Барри ДиГрегорио опасается, что астронавты на Марсе погибнут „прямо в эфире“ из-за смертельно опасных инопланетных патогенов. NASA заявляет, что рассчитывает доставлять образцы на Землю в рамках менее дорогостоящих миссий, пока не уточняя, как именно это будет реализовано. ДиГрегорио, почётный научный сотрудник Букингемского центра астробиологии, опасается, что возвращаемые образцы будут заражены болезнями», — пишет Mirror.