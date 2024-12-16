«Предновогодняя депрессия уже бьет наотмашь»: психолог рассказала, как дожить до начала 2025 года

Состояние на декабрь: надеяться, что новый год наступит Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











До Нового года осталось две недели. Уже у многих стоит елка, лежат запасы мандаринов и даже куплены подарки. Но при этом на столах еще лежат распакованные пачки антидепрессантов, на работе требуют годовой отчет, а разочарование от жизни накрывает с головой. Со всеми декабрьскими проблемами легко рухнуть в депрессию и пытаться лишь выжить до праздников. Клинический психолог Анастасия Федорова уверена, что выжить до Нового года можно, но для этого нужно приложить некоторые усилия. Как — в материале наших коллег из V1.RU.

Как дождаться Нового года

Волнение и паника перед приближающимися новогодними праздниками — это, по мнению психолога, совершенно нормальная реакция организма. Общая суета способна вывести из душевного равновесия даже самых морально устойчивых. Поэтому психолог Анастасия Федорова рекомендует ловить праздничное настроение не спонтанно, а при помощи четкого планирования.

— Паника и отчаяние появляются, когда в делах творится хаос, — подмечает практикующий психолог. — Чтобы этого избежать, лучше заранее (в идеале еще в начале декабря) спланировать, что и когда нужно сделать, и придерживаться этого плана. Сразу в списке дел нужно запланировать время на отдых и восстановление сил. Оградите себя от новогодней суеты, если она вас раздражает: закажите подарки и продукты онлайн.

Меньше ссорьтесь. Замедлитесь, старайтесь быть спокойнее и переводить претензии в пожелания. Анастасия Федорова клинический психолог

Чтобы снизить панику, по словам психолога, нужно отстать от себя. Перестать стремиться закончить все дела до конца текущего года. Например, генеральную уборку или покупку подарков для тех, с кем вы встретитесь уже после новогодней ночи.

— Проанализируйте всё, что вы хотите успеть, и благополучно отложите часть дел на следующий год, — советует Анастасия Федорова. — Откажитесь от жестких дедлайнов, просите помощи и делегируйте задачи. Иначе можно остаться не только без новогоднего настроения, но и без сил.

Чтобы новый год принес долгожданные перемены, не ждите их, а делайте что-то для того, чтобы они произошли. Анастасия Федорова клинический психолог

Депрессия уже есть

Депрессия может быть и без праздника, а не только перед Новым годом Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Бывает, что людей расстраивает Новый год, и они негативно оценивают предновогоднюю суету. Это называется предновогодней депрессией. Новый год в данном случае — это то обстоятельство, которое вызывает негативную реакцию.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

— Предновогодняя депрессия, как правило, связана с несколькими триггерами, — говорит психолог. — В это время все говорят о том, как будут встречать Новый год и с кем, какие подарки будут дарить. Под Новый год все обычно подводят итоги и делятся новыми планами на будущее.

Психолог Анастасия Федорова приводит причины предновогодней депрессии:

одиночество;

нереализованные мечты и цели;

неудачный опыт празднования в прошлом;

идеальная картинка праздника из детства.

Симптомы предновогодней депрессии аналогичны тем, что люди испытывают при стандартной депрессии: апатия, вялость, головные боли. Отсутствие настроения и эмоций, общая заторможенность. Чувство безысходности, как если бы вы оказались в тупике. Нежелание ухаживать за собой, стремление вести однотипный образ жизни. Отсутствие планов и целей, а также общее негативное мышление и плохая самооценка.

Клинический психолог дает советы для тех людей, кто живет с подтвержденной врачом депрессией. Рекомендации подходят и для тех, кто выгорел.