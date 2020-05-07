В Ярославле коронавирусную инфекцию снова обнаружили у медика. Заболела медсестра Ярославской областной стоматологической поликлиники, которая находится на улице Чайковского, 47. Женщина почувствовала, что заболевает, симптомы были как у обычного ОРВИ.
— Медсестра почувствовала симптомы ОРВИ и обратилась к врачу. Ей назначили лечение, выписали больничный и взяли мазок на коронавирус. Когда пришли результаты теста, выяснилось, что у женщины COVID-19, — уточнили в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Кабинет, где она работала, закрыли, а 3 врача и уборщица, контактировавшие с медсестрой, отправлены домой на карантин по контакту. В кабинете в настоящее время проводится тщательная дезинфекция.
Сотрудники поликлиники нервничают, узнав о коронавирусе у коллеги.
— Заболевшая медсестра из ортопедического отделения вышла с больничного, работала 3 дня, пока ждала результата теста. Контактировала она со всем ортопедическим отделением и техниками. Остальное отделение и техники, которые с ней контактировали, продолжают работать и принимать пациентов, — рассказали сотрудники поликлиники.
В Депздраве уточнили, что установят круг контактов медсестры, заболевшей новой коронавирусной инфекцией.
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