В Ярославле коронавирусную инфекцию снова обнаружили у медика. Заболела медсестра Ярославской областной стоматологической поликлиники, которая находится на улице Чайковского, 47. Женщина почувствовала, что заболевает, симптомы были как у обычного ОРВИ.

— Медсестра почувствовала симптомы ОРВИ и обратилась к врачу. Ей назначили лечение, выписали больничный и взяли мазок на коронавирус. Когда пришли результаты теста, выяснилось, что у женщины COVID-19, — уточнили в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Кабинет, где она работала, закрыли, а 3 врача и уборщица, контактировавшие с медсестрой, отправлены домой на карантин по контакту. В кабинете в настоящее время проводится тщательная дезинфекция.