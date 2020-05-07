Болезнь у Лидии Кузнецовой проявилась, когда она лежала с переломом шейки бедра в травматологическом отделении в Ярославле — тогда у неё поднялась температура до 37,5 градусов. После операции её выписали и сделали ей тест на COVID-19 — он оказался положительным. Всё отделение, где её оперировали, пришлось закрыть на карантин вместе с медперсоналом и другими пациентами.



Сначала женщина наблюдалась у врачей Даниловской ЦРБ, а когда ей стало хуже, её госпитализировали в ярославскую больницу. Там она и скончалась.



На сегодняшний день от оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области нет официального подтверждения, что женщина умерла от коронавирусной инфекции, несмотря на то что была инфицирована COVID-19.



Накануне стало известно о смерти фельдшера скорой помощи из Ярославля, который до того, как заболел, отважно работал, спасая жизни и здоровье пациентов.

Всего в Ярославской области по официальным данным от коронавируса умерли 11 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе подхватили 935 человек, 136 человек полностью вылечились, на лечении остаются 788 пациентов (из них 190 человек — в больницах). У большинства заболевших (662 человека) состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное, у 115 человек — средней тяжести, у 9 — тяжёлое, у 2 — крайне тяжёлое. Ранее стало известно, в каких местах в Ярославской области зафиксированы очаги заболевания COVID-19.