Режим самоизоляции и дистанционного обучения школьников может сильно повлиять на здоровье последних. Поэтому ярославский Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как организовать режим дня ребёнка дома.

— Постарайтесь организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество. Просмотр телевизионных программ также следует ограничить, — советует Роспотребнадзор.



И предупредили родителей: по данным гигиенических исследований. от 30 до 50% школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни.