Режим самоизоляции и дистанционного обучения школьников может сильно повлиять на здоровье последних. Поэтому ярославский Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как организовать режим дня ребёнка дома.
— Постарайтесь организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество. Просмотр телевизионных программ также следует ограничить, — советует Роспотребнадзор.
И предупредили родителей: по данным гигиенических исследований. от 30 до 50% школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни.
Чтобы этого избежать:
- каждый день делать гимнастику для глаз;
- между занятиями делать перерывы по 10 минут на отдых;
- на рабочем месте освещение обустроить с левой стороны;
- расстояние от глаз до монитора должно быть не меньше 75 сантиметров.