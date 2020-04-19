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Родителям рекомендовали внимательнее следить за режимом дня ребёнка во время самоизоляции

Родителям рекомендовали внимательнее следить за режимом дня ребёнка во время самоизоляции

Режим самоизоляции и дистанционного обучения школьников может сильно повлиять на здоровье последних. Поэтому ярославский Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как организовать режим дня ребёнка дома.

— Постарайтесь организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество. Просмотр телевизионных программ также следует ограничить, — советует Роспотребнадзор.

И предупредили родителей: по данным гигиенических исследований. от 30 до 50% школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни.

Чтобы этого избежать:

  • каждый день делать гимнастику для глаз;
  • между занятиями делать перерывы по 10 минут на отдых;
  • на рабочем месте освещение обустроить с левой стороны;
  • расстояние от глаз до монитора должно быть не меньше 75 сантиметров.

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