Ярославцы забили на самоизоляцию, губернатор выпустил обращение: всё по коронавирусу. Хроника дня

В Ярославском УФАС считают, что мы преодолели «имбирный кризис». На днях антимонопольщики прошлись по магазинам, и увидели цены на имбирь по 499 рублей, на лимон по 219,9 рублей за килограмм.
— Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19. Это повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3000-7000 рублей.
В 10:00 мск наши коллеги из Уфы начинают прямой эфир с пациенткой РКБ — больницы, получившей прозвище «русская Ухань» из-за того, что десятки пациентов и врачей заразились коронавирусом. Подключайтесь к эфиру по этой ссылке.
Fox News: первым пациентом с коронавирусом был сотрудник лаборатории Ухани.
Телеканал, ссылаясь на свои источники, сообщает, что вирус возник в лаборатории и был не биологическим оружием, а результатом попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Сообщается, что инфекция передалась «нулевому пациенту» от летучих мышей, а тот распространил ее на других людей.
Добавим, что раньше фигурировала версия, что коронавирус пошел с рынка морепродуктов. Однако официального подтверждения этому нет.
Вчера сообщалось о «нулевом пациенте» в России: им стал мужчина, который привез инфекцию из Италии и заразил своих родителей.
В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили: стоит ли прислушаться к депутату, который потребовал закрыть границу области от москвичей. Много людей проголосовало:
В России
Мы публикуем рассказы трех человек, столкнувшихся с вирусом (в том числе женщины из Ярославля).
О-ох, какой нелегкий выбор. В чате нашей группы «ВКонтакте» мы заспорили: надо ли составлять «коронавирусную»"карту города по районам, с адресами домов. Одни считают, что надо, чтобы живущие рядом с заразившимися знали и были осторожнее, сто раз бы подумали, выходить ли из квартиры вообще. Другие — против, потому что это может обернуться травлей.
А вы что думаете?
Британский уличный художник Бэнкси тоже самоизолировался и посвятил пандемии свою новую работу. Она называется «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома».
Страдаете на дистанционном обучении? Орёте на ребенка? Плачете с ним в обнимку? Клянёте учителей?
Выдохните.
Покричать и пожаловаться можно будет сегодня в 12:00 — мы выведем в прямой эфир учительницу. Наталья Табакова расскажет, что обрушилось сейчас на самих учителей и вместе подумаем, как нам облегчить всем себе жизнь. Подписывайтесь! Инстаграм: @76ru_news.
Это просто непостижимо. Наша Саша Савельева посмотрела, как в разгар коронавируса (только за сутки +12 больных!) живет Заволжский район. А он неплохо живёт. Белочек кормит.
Напомним, какие меры поддержки вчера пообещал бизнесу Путин:
- компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев;
- микропредприятиям — отсрочка по налогам и страховым взносам в социальные фонды;
- отсрочка по кредитам так же на ближайшие шесть месяцев для компаний малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий;
- мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов (это касается не только малого бизнеса);
- малым и средним предприятиям — снижение размера страховых взносов с 30 до 15 процентов на зарплаты выше МРОТ;
- прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Деньги можно будет потратить на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом числа работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц;
- беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Срок кредита — шесть месяцев. Сначала это касалось только малого бизнеса, теперь возможность распространили на крупный и средний.
Как думаете, спасут такие меры от разорения?
Коротко о новом к этому утру:
- в Ярославской области на 15 апреля 2020 выявили ещё 12 заражённых коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших за всё время выросло до 39 человек;
- появилась информация о заболевших коронавирусом, на основе которой была составлена карта распространения заразы по Ярославской области;
- похоже, что теперь выражения «сомнительный анализ» и «предположительно положительный» пропадут из лексикона. Тесты на коронавирус больше не будут отправлять на подтверждение в Москву и Новосибирск;
- чтобы москвичи не перезаражали жителей Ярославской области коронавирусом, депутат предложил запретить им въезд на территорию региона;
- медики готовятся к всплеску заболевших, поэтому ещё одну больницу в Ярославской области переоборудовали для лечения заболевших коронавирусом;
- коронавирус вносит в жизнь свои коррективы. Теперь в Ярославле заказ священника на дом стало делом обычным, как, например, доставка еды;
- дачники готовятся к открытию сезона, но многие не знают — можно ли туда ездить также, как и раньше. Юрист и врач дали ответ.
- Родителям школьников предложили психологическую помощь.
- Путин обещал дать бизнесу денег на зарплаты сотрудникам, но при соблюдении условий.