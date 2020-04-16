Ярославцы забили на самоизоляцию, губернатор выпустил обращение: всё по коронавирусу. Хроника дня

Fox News: первым пациентом с коронавирусом был сотрудник лаборатории Ухани.

Телеканал, ссылаясь на свои источники, сообщает, что вирус возник в лаборатории и был не биологическим оружием, а результатом попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Сообщается, что инфекция передалась «нулевому пациенту» от летучих мышей, а тот распространил ее на других людей.

Добавим, что раньше фигурировала версия, что коронавирус пошел с рынка морепродуктов. Однако официального подтверждения этому нет.

Вчера сообщалось о «нулевом пациенте» в России: им стал мужчина, который привез инфекцию из Италии и заразил своих родителей.