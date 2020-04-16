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Тема дня Ярославцы забили на самоизоляцию. Фоторепортаж
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Ярославцы забили на самоизоляцию, губернатор выпустил обращение: всё по коронавирусу. Хроника дня

Оперативная информация, актуальная на 16 апреля в Ярославской области, в нашей трансляции

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Коронавирус каждый день влияет на жизнь в России&nbsp;

Коронавирус каждый день влияет на жизнь в России 

Друзья, доброго утра!

В сегодняшней хронике продолжаем оперативное собирать всё самое важное о ситуации с коронавирусом в России и Ярославской области. Непросто сейчас всем. Но мы очень просим вас по возможности посидеть дома и в безопасности следить за всеми событиями в нашей трансляции.

Анна Ёлкина

В Ярославском УФАС считают, что мы преодолели «имбирный кризис». На днях антимонопольщики прошлись по магазинам, и увидели цены на имбирь по 499 рублей, на лимон по 219,9 рублей за килограмм.

— Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19. Это повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3000-7000 рублей.

Вера Кузнецова

В 10:00 мск наши коллеги из Уфы начинают прямой эфир с пациенткой РКБ — больницы, получившей прозвище «русская Ухань» из-за того, что десятки пациентов и врачей заразились коронавирусом. Подключайтесь к эфиру по этой ссылке.

Ксения Зинова

Fox News: первым пациентом с коронавирусом был сотрудник лаборатории Ухани.

Телеканал, ссылаясь на свои источники, сообщает, что вирус возник в лаборатории и был не биологическим оружием, а результатом попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Сообщается, что инфекция передалась «нулевому пациенту» от летучих мышей, а тот распространил ее на других людей.

Добавим, что раньше фигурировала версия, что коронавирус пошел с рынка морепродуктов. Однако официального подтверждения этому нет.

Вчера сообщалось о «нулевом пациенте» в России: им стал мужчина, который привез инфекцию из Италии и заразил своих родителей.

Ольга Прохорова

В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили: стоит ли прислушаться к депутату, который потребовал закрыть границу области от москвичей. Много людей проголосовало:

Ольга Прохорова

В России 24 490 человек заражены новым китайским коронавирусом — цифра официальная, и уже завтра она будет выше. ВОЗ, Роспотребнадзор, Минздрав в голос утверждают: страна только подходит к пику, реальные масштабы эпидемии медики смогут увидеть только через неделю-две. Тем не менее коронавирус излечим — почти 2 тысячи человек побороли инфекцию.

Мы публикуем рассказы трех человек, столкнувшихся с вирусом (в том числе женщины из Ярославля).

Ольга Прохорова

О-ох, какой нелегкий выбор. В чате нашей группы «ВКонтакте» мы заспорили: надо ли составлять «коронавирусную»"карту города по районам, с адресами домов. Одни считают, что надо, чтобы живущие рядом с заразившимися знали и были осторожнее, сто раз бы подумали, выходить ли из квартиры вообще. Другие — против, потому что это может обернуться травлей.

А вы что думаете?

Ксения Зинова

Британский уличный художник Бэнкси тоже самоизолировался и посвятил пандемии свою новую работу. Она называется «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома».

Ольга Прохорова

Страдаете на дистанционном обучении? Орёте на ребенка? Плачете с ним в обнимку? Клянёте учителей?

Выдохните.

Покричать и пожаловаться можно будет сегодня в 12:00 — мы выведем в прямой эфир учительницу. Наталья Табакова расскажет, что обрушилось сейчас на самих учителей и вместе подумаем, как нам облегчить всем себе жизнь. Подписывайтесь! Инстаграм: @76ru_news.

Ольга Прохорова

Это просто непостижимо. Наша Саша Савельева посмотрела, как в разгар коронавируса (только за сутки +12 больных!) живет Заволжский район. А он неплохо живёт. Белочек кормит.

Фоторепортаж.

Ольга Прохорова

Напомним, какие меры поддержки вчера пообещал бизнесу Путин:

  • компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев;
  • микропредприятиям — отсрочка по налогам и страховым взносам в социальные фонды;
  • отсрочка по кредитам так же на ближайшие шесть месяцев для компаний малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий;
  • мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов (это касается не только малого бизнеса);
  • малым и средним предприятиям — снижение размера страховых взносов с 30 до 15 процентов на зарплаты выше МРОТ;
  • прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Деньги можно будет потратить на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом числа работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц;
  • беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Срок кредита — шесть месяцев. Сначала это касалось только малого бизнеса, теперь возможность распространили на крупный и средний.

Полная речь президента.

Как думаете, спасут такие меры от разорения?

    Анна Ёлкина

    Коротко о новом к этому утру:

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