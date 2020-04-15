Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на этом направлении. Вместе с тем мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги. В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей — а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела — следует добавить и малые, и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.



И главное, прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие системные, подчеркну, согласованные со всеми ведомствами решения.