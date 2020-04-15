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«Нулевой пациент» прибыл из Италии

«Нулевой пациент» прибыл из Италии

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал о первом заразившемся коронавирусом в России — так называемом «нулевом пациенте». Как сообщает РИА Новости, ученые считают, что им стал мужчина средних лет, прилетевший из Милана.

Коронавирусную инфекцию у пациента диагностировали очень быстро, однако он успел заразить своих пожилых родителей. Отца мужчины пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме.

Сейчас в стране уже больше 24 тысяч зараженных. По официальным данным от коронавирусной инфекции умерли 198 человек.

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