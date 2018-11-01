На месте ДТП работали гаишники

Сегодня днём около 14:40 на Пятёрке столкнулись грузовик и трамвай № 5.



По предварительной информации, водитель фуры не уступил дорогу трамваю и начал задним ходом заезжать к продовольственному магазину, чтобы выгрузить товар. По словам очевидцев, никто из людей не пострадал. А вот транспортным средствам повезло меньше: у фуры разбита передняя часть, а у трамвая свезена правая сторона и разбито окно в салоне.



Фура не уступила дорогу трамваю

Ярославцы спорят в соцсетях: кто же виноват в ДТП.



— Виноват водитель грузовика, в зеркала не смотрел. А водитель трамвая мог бы и больше усилий приложить, чтобы сберечь вверенную ему технику, — считает Павел Кириков.



— Грузовичок не виноват, его просто примагнитило, — шутит Иван Давыдов.



Кто прав, кто виноват, разберутся сотрудники ГИБДД. А мы публикуем для вас фотографии с места происшествия.



ДТП парализовало движение

У трамвая свезена правая сторона

Водитель фуры сдавал назад к магазину

По предварительным данным, никто не пострадал