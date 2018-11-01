«Грузовик примагнитило»: смотрим фото с места ДТП, где столкнулись фура и трамвай
Сегодня днём около 14:40 на Пятёрке столкнулись грузовик и трамвай № 5.
По предварительной информации, водитель фуры не уступил дорогу трамваю и начал задним ходом заезжать к продовольственному магазину, чтобы выгрузить товар. По словам очевидцев, никто из людей не пострадал. А вот транспортным средствам повезло меньше: у фуры разбита передняя часть, а у трамвая свезена правая сторона и разбито окно в салоне.
Ярославцы спорят в соцсетях: кто же виноват в ДТП.
— Виноват водитель грузовика, в зеркала не смотрел. А водитель трамвая мог бы и больше усилий приложить, чтобы сберечь вверенную ему технику, — считает Павел Кириков.
— Грузовичок не виноват, его просто примагнитило, — шутит Иван Давыдов.
Кто прав, кто виноват, разберутся сотрудники ГИБДД. А мы публикуем для вас фотографии с места происшествия.