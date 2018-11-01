На месте ДТП работали гаишники
На месте ДТП работали гаишники

Сегодня днём около 14:40 на Пятёрке столкнулись грузовик и трамвай № 5.

По предварительной информации, водитель фуры не уступил дорогу трамваю и начал задним ходом заезжать к продовольственному магазину, чтобы выгрузить товар. По словам очевидцев, никто из людей не пострадал. А вот транспортным средствам повезло меньше: у фуры разбита передняя часть, а у трамвая свезена правая сторона и разбито окно в салоне.

Фура не уступила дорогу трамваю
Фура не уступила дорогу трамваю

Ярославцы спорят в соцсетях: кто же виноват в ДТП.

— Виноват водитель грузовика, в зеркала не смотрел. А водитель трамвая мог бы и больше усилий приложить, чтобы сберечь вверенную ему технику, — считает Павел Кириков.

— Грузовичок не виноват, его просто примагнитило, — шутит Иван Давыдов.

Кто прав, кто виноват, разберутся сотрудники ГИБДД. А мы публикуем для вас фотографии с места происшествия.

ДТП парализовало движение
ДТП парализовало движение
У трамвая свезена правая сторона
У трамвая свезена правая сторона
Водитель фуры сдавал назад к магазину
Водитель фуры сдавал назад к магазину
По предварительным данным, никто не пострадал
По предварительным данным, никто не пострадал
И трамвай, и фура получили серьёзные повреждения
И трамвай, и фура получили серьёзные повреждения