Опубликовали рейтинг регионов России. Какое место в списке заняла Ярославская область

Опубликовали рейтинг регионов России. Какое место в списке заняла Ярославская область

Эксперты оценили качество жизни, экономику и рынок труда за 2025 год

641
Ярославская область заняла 25 место в рейтинге регионов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославская область заняла 25 место в рейтинге регионов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область заняла 25 место в рейтинге регионов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область заняла 25 место из 85 в рейтинге регионов России от РИА Новостей, который опубликовали 22 декабря. В 2025 году область набрала 60,88 балла.

Эксперты оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда и материальное благополучие населения. Кроме того, на баллы повлияли научно-техническое развитие и приверженность граждан здоровому образу жизни.

Лидером рейтинга стала Москва с результатом почти в 87 баллов. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (85) и Подмосковье (81,88).

«В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Тульская и Ростовская области», — уточнили РИА Новости.

Последние строчки рейтинга заняли Ингушетия (25,78), Тыва (27,33) и Еврейская автономная область (32,65). Чуть выше расположились Республика Алтай (33,43) и Карачаево-Черкесская Республика (35,51).

Согласны ли вы с местом Ярославской области в рейтинге регионов России?

Да, считаю оценку справедливой
Скорее да, но есть спорные моменты
Нет, регион должен быть выше
Нет, место завышено
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Рейтинг регионов России
