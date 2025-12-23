Опубликовали рейтинг регионов России. Какое место в списке заняла Ярославская область

Ярославская область заняла 25 место из 85 в рейтинге регионов России от РИА Новостей, который опубликовали 22 декабря. В 2025 году область набрала 60,88 балла.
Эксперты оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда и материальное благополучие населения. Кроме того, на баллы повлияли научно-техническое развитие и приверженность граждан здоровому образу жизни.
Лидером рейтинга стала Москва с результатом почти в 87 баллов. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (85) и Подмосковье (81,88).
«В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Тульская и Ростовская области», — уточнили РИА Новости.
Последние строчки рейтинга заняли Ингушетия (25,78), Тыва (27,33) и Еврейская автономная область (32,65). Чуть выше расположились Республика Алтай (33,43) и Карачаево-Черкесская Республика (35,51).
Согласны ли вы с местом Ярославской области в рейтинге регионов России?