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Город Стоят на жаре: у ярославского общежития выстроилась очередь из студентов, чтобы заселиться

Стоят на жаре: у ярославского общежития выстроилась очередь из студентов, чтобы заселиться

В вузе объяснили, почему процесс затянулся

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6 комментариев

У общежития ЯГТУ выстроилась очередь из студентов

29 августа у общежития ЯГТУ на улице Гагарина выстроилась очередь из студентов. Чтобы заселиться в комнату, молодым людям пришлось стоять на жаре. Некоторые, устав, садились на пеньки около здания или прямо на свои сумки.

В вузе порталу 76.RU дали комментарий, почему студенты были вынуждены стоять у входа в общежитие:

— Заселение в общежития ЯГТУ происходит по специальному графику. На каждое общежитие (у нас их четыре) выделен специальный день, и еще дополнительно предусмотрено три резервных дня. Регламент апробирован и отлажен десятилетиями работы университета. Заселение идет в течение всего дня, с 8 часов и до момента, пока все, кому необходимо, не будут размещены в своих комнатах. К сожалению, когда заселяется большое общежитие и все студенты прибывают единовременно, образуется очередь, несмотря на то что работают несколько сотрудников. В управлении студенческого городка для студентов и их родителей предусмотрена специальная комната отдыха, работает туалет. В соседнем университетском здании с самого утра до глубокого вечера работает столовая, чтобы обеспечить тех, кто прибыл, горячим питанием. Сожалеем, что периодически заселение может идти не так быстро, как хотелось бы первокурсникам.

студенты выстроились в очередь у общежития на заселение

Кто-то садился на пеньки и свои сумки

Заселение растянулось

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студенты выстроились в очередь у общежития на заселение

В ЯГТУ поблагодарили молодых людей, что выбрали для учебы этот вуз. И пообещали, что будут стараться делать всё, чтобы студентам было комфортно и интересно в стенах учебного учреждения.

Напомним, недавно огромная очередь в Ярославле выстроилась в детскую стоматологию.

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Вуз ЯГТУ Общежитие Студенты Очередь Заселение
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Комментарии
6
Гость
29 августа 2024, 18:12
Следующая новость : "В студенческой столовой в понедельник закончились пирожки с капустой"
Гость
29 августа 2024, 17:23
А губер денег обещал, это не общаги строить...
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