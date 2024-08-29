Стоят на жаре: у ярославского общежития выстроилась очередь из студентов, чтобы заселиться

— Заселение в общежития ЯГТУ происходит по специальному графику. На каждое общежитие (у нас их четыре) выделен специальный день, и еще дополнительно предусмотрено три резервных дня. Регламент апробирован и отлажен десятилетиями работы университета. Заселение идет в течение всего дня, с 8 часов и до момента, пока все, кому необходимо, не будут размещены в своих комнатах. К сожалению, когда заселяется большое общежитие и все студенты прибывают единовременно, образуется очередь, несмотря на то что работают несколько сотрудников. В управлении студенческого городка для студентов и их родителей предусмотрена специальная комната отдыха, работает туалет. В соседнем университетском здании с самого утра до глубокого вечера работает столовая, чтобы обеспечить тех, кто прибыл, горячим питанием. Сожалеем, что периодически заселение может идти не так быстро, как хотелось бы первокурсникам.