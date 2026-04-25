Зрители не могли усидеть на месте: финал шоу «Голос» в 20 эмоциональных кадрах

Финал «Голоса» выдался ярким, эмоциональным и пронзительным Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Развязка 14-го сезона «Голоса» (12+) получилась настолько напряженной и насыщенной, что удержаться в кресле было задачей не из простых. В студии сменялись эмоции — от трепетной тишины до бурных оваций. Четверка финалистов — Алексей Смирнов, Арсен Степанян, Эльмира Караханова и Александр Гузко — прожила на сцене маленькую жизнь, уместив в один вечер три раунда и десятки нервных минут ожидания.

Когда стало ясно, что победу одержала Эльмира Караханова, в студии эмоции уже никто не скрывал. Наставник закружил свою подопечную, а зал аплодировал стоя. Эти кадры как раз о том, каким получился финал: живым, искренним и по-настоящему музыкальным.

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый канал