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Развлечения Зрители не могли усидеть на месте: финал шоу «Голос» в 20 эмоциональных кадрах

Зрители не могли усидеть на месте: финал шоу «Голос» в 20 эмоциональных кадрах

Как прошел решающий вечер 14-го сезона — фотообзор

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Финал «Голоса» выдался ярким, эмоциональным и пронзительным | Источник: Юрий Феклистов, Первый каналФинал «Голоса» выдался ярким, эмоциональным и пронзительным | Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Финал «Голоса» выдался ярким, эмоциональным и пронзительным

Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Развязка 14-го сезона «Голоса» (12+) получилась настолько напряженной и насыщенной, что удержаться в кресле было задачей не из простых. В студии сменялись эмоции — от трепетной тишины до бурных оваций. Четверка финалистов — Алексей Смирнов, Арсен Степанян, Эльмира Караханова и Александр Гузко — прожила на сцене маленькую жизнь, уместив в один вечер три раунда и десятки нервных минут ожидания.

Когда стало ясно, что победу одержала Эльмира Караханова, в студии эмоции уже никто не скрывал. Наставник закружил свою подопечную, а зал аплодировал стоя. Эти кадры как раз о том, каким получился финал: живым, искренним и по-настоящему музыкальным.

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Источник: Юрий Феклистов, Первый каналИсточник: Юрий Феклистов, Первый канал
Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

В этих 20 кадрах — весь спектр чувств большого финала: сосредоточенные взгляды, крепкие объятия наставников, слезы радости и облегчения, и, конечно, тот самый момент объявления результатов. Четырнадцатый сезон «Голоса» завершился громко и эмоционально, а его участники доказали, что сцена любит смелых. Для кого-то этот вечер стал точкой, для кого-то — отправной станцией. Но равнодушным он точно никого не оставил.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Голос Финал
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Комментарии
3
Гость
25 апреля, 09:47
На СВО их всех - пусть там поют.
Гость
25 апреля, 06:26
Не цепляет, костюмы на редкость просты, цвета не гармоничны, вокал просто с доисторического материализма не менялся.
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Гость
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