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Развлечения Имя победителя раскрыто: зрители определили лучшего участника 14-го сезона шоу «Голос»

Имя победителя раскрыто: зрители определили лучшего участника 14-го сезона шоу «Голос»

Трехмесячная гонка на сцене Первого канала завершилась в прямом эфире 24 апреля

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Четверка финалистов и их наставники сошлись в прямом эфире, где зрители решили судьбу сезона | Источник: Юрий Феклистов, Первый каналЧетверка финалистов и их наставники сошлись в прямом эфире, где зрители решили судьбу сезона | Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Четверка финалистов и их наставники сошлись в прямом эфире, где зрители решили судьбу сезона

Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Имя победителя 14-го сезона шоу «Голос» (12+) стало известно вечером 24 апреля. Главный титул проекта достался Эльмире Карахановой из команды Ильдара Абдразакова. После объявления итогов наставник не стал сдерживать чувств — он выбежал к своей подопечной и закружил ее прямо на сцене.

За звание сильнейшего в этом году боролись четверо финалистов: Алексей Смирнов, Арсен Степанян, Эльмира Караханова и Александр Гузко. Каждый представлял свою команду: Караханова выступала под крылом Ильдара Абдразакова, Гузко — в команде Пелагеи, Смирнов шел к финалу вместе с Владимиром Пресняковым, а Степанян защищал цвета сборной Анны Асти.

Эльмира Караханова растрогала всех песней «Нежность» | Источник: Юрий Феклистов, Первый каналЭльмира Караханова растрогала всех песней «Нежность» | Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Эльмира Караханова растрогала всех песней «Нежность»

Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Голосование проходило в режиме реального времени: после каждого раунда зрители отдавали предпочтение тому, кто впечатлил больше остальных.

Первый этап финала был посвящен дуэтам с наставниками. Открыли вечер Анна Асти и Арсен Степанян с лирической композицией «Молитва» на английском и итальянском языках. Следом на сцену вышли Алексей Смирнов и Владимир Пресняков. Они выбрали песню Леонида Агутина «ДНК». Смирнов не скрывал, что мечтал оказаться в финале с детства — и, судя по реакции зала, он этот шанс использовал по максимуму.

Ильдар Абдразаков вместе с Эльмирой Карахановой представили проникновенный номер «Ты меня на рассвете разбудишь».

Александр Гузко душевно спел «Любо мне, когда Дон разливается» | Источник: Юрий Феклистов, Первый каналАлександр Гузко душевно спел «Любо мне, когда Дон разливается» | Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Александр Гузко душевно спел «Любо мне, когда Дон разливается»

Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

Перед выступлением наставник дал напутствие:

«В полуфинале она показала себя на высочайшем уровне. В финале ее задача будет сделать так, чтобы каждый зритель просто зарыдал от ее голоса. Когда я ее увидел, я сразу же понял, что эта девочка пойдет далеко. У нее большое будущее».

Дуэт Пелагеи и Александра Гузко сделал ставку на казачью народную песню «Под ракитою зеленой», прозвучавшую акапельно.

Во втором раунде участники вышли с сольными номерами. Арсен Степанян исполнил «Журавли», а на сцене вместе с ним появился детский хор академии Игоря Крутого с бумажными журавликами. Алексей Смирнов выбрал драматичную версию песни Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Эльмира Караханова вновь растрогала зал композицией «Нежность» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, появившись в нежном голубом платье. Александр Гузко завершил этап народной песней «Любо мне, когда Дон разливается», сменив лирическое настроение на более бодрое.

Арсен Степанян по результату голосования не смог добраться до суперфинала | Источник: Юрий Феклистов, Первый каналАрсен Степанян по результату голосования не смог добраться до суперфинала | Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Арсен Степанян по результату голосования не смог добраться до суперфинала

Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

По итогам первого зрительского голосования проект покинул Арсен Степанян. Перед уходом он исполнил итальянскую «Parla più piano» и вручил своей наставнице коробку пиццы — жест получился неожиданным и трогательным одновременно.

В суперфинале оставшаяся тройка вновь обратилась к народным мотивам. Алексей Смирнов спел «Черный ворон», Эльмира Караханова выбрала «Лучинушку», а Александр Гузко представил «Степь да степь кругом». Атмосфера в студии к этому моменту накалилась до предела — всё решали голоса зрителей.

Александр Гузко исполнил композицию «Степь да степь кругом» | Источник: Юрий Феклистов, Первый каналАлександр Гузко исполнил композицию «Степь да степь кругом» | Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Александр Гузко исполнил композицию «Степь да степь кругом»

Источник:

Юрий Феклистов, Первый канал

По итогам финального голосования победу одержала Эльмира Караханова. Четырнадцатый сезон завершился ее триумфом, а титул лучшего наставника зрители в этот раз отдали Пелагее.

Так завершилась трехмесячная музыкальная гонка, в которой из 108 участников до финала добрались лишь четверо. Для кого-то этот вечер стал стартом большой карьеры, для кого-то — ценным опытом и новой ступенью. Но именно имя Эльмиры Карахановой теперь вписано в историю проекта как победителя сезона-2026.

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Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
1
Гость
25 апреля, 06:28
Победила дружба, да и не могло быть иначе в нашей то стране.
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