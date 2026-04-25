Имя победителя раскрыто: зрители определили лучшего участника 14-го сезона шоу «Голос»

Четверка финалистов и их наставники сошлись в прямом эфире, где зрители решили судьбу сезона Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Имя победителя 14-го сезона шоу «Голос» (12+) стало известно вечером 24 апреля. Главный титул проекта достался Эльмире Карахановой из команды Ильдара Абдразакова. После объявления итогов наставник не стал сдерживать чувств — он выбежал к своей подопечной и закружил ее прямо на сцене.

За звание сильнейшего в этом году боролись четверо финалистов: Алексей Смирнов, Арсен Степанян, Эльмира Караханова и Александр Гузко. Каждый представлял свою команду: Караханова выступала под крылом Ильдара Абдразакова, Гузко — в команде Пелагеи, Смирнов шел к финалу вместе с Владимиром Пресняковым, а Степанян защищал цвета сборной Анны Асти.

Эльмира Караханова растрогала всех песней «Нежность» Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Голосование проходило в режиме реального времени: после каждого раунда зрители отдавали предпочтение тому, кто впечатлил больше остальных.

Первый этап финала был посвящен дуэтам с наставниками. Открыли вечер Анна Асти и Арсен Степанян с лирической композицией «Молитва» на английском и итальянском языках. Следом на сцену вышли Алексей Смирнов и Владимир Пресняков. Они выбрали песню Леонида Агутина «ДНК». Смирнов не скрывал, что мечтал оказаться в финале с детства — и, судя по реакции зала, он этот шанс использовал по максимуму.

Ильдар Абдразаков вместе с Эльмирой Карахановой представили проникновенный номер «Ты меня на рассвете разбудишь».

Александр Гузко душевно спел «Любо мне, когда Дон разливается» Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

Перед выступлением наставник дал напутствие:

«В полуфинале она показала себя на высочайшем уровне. В финале ее задача будет сделать так, чтобы каждый зритель просто зарыдал от ее голоса. Когда я ее увидел, я сразу же понял, что эта девочка пойдет далеко. У нее большое будущее».

Дуэт Пелагеи и Александра Гузко сделал ставку на казачью народную песню «Под ракитою зеленой», прозвучавшую акапельно.

Во втором раунде участники вышли с сольными номерами. Арсен Степанян исполнил «Журавли», а на сцене вместе с ним появился детский хор академии Игоря Крутого с бумажными журавликами. Алексей Смирнов выбрал драматичную версию песни Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Эльмира Караханова вновь растрогала зал композицией «Нежность» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, появившись в нежном голубом платье. Александр Гузко завершил этап народной песней «Любо мне, когда Дон разливается», сменив лирическое настроение на более бодрое.

Арсен Степанян по результату голосования не смог добраться до суперфинала Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

По итогам первого зрительского голосования проект покинул Арсен Степанян. Перед уходом он исполнил итальянскую «Parla più piano» и вручил своей наставнице коробку пиццы — жест получился неожиданным и трогательным одновременно.

В суперфинале оставшаяся тройка вновь обратилась к народным мотивам. Алексей Смирнов спел «Черный ворон», Эльмира Караханова выбрала «Лучинушку», а Александр Гузко представил «Степь да степь кругом». Атмосфера в студии к этому моменту накалилась до предела — всё решали голоса зрителей.

Александр Гузко исполнил композицию «Степь да степь кругом» Источник: Юрий Феклистов, Первый канал

По итогам финального голосования победу одержала Эльмира Караханова. Четырнадцатый сезон завершился ее триумфом, а титул лучшего наставника зрители в этот раз отдали Пелагее.

Так завершилась трехмесячная музыкальная гонка, в которой из 108 участников до финала добрались лишь четверо. Для кого-то этот вечер стал стартом большой карьеры, для кого-то — ценным опытом и новой ступенью. Но именно имя Эльмиры Карахановой теперь вписано в историю проекта как победителя сезона-2026.