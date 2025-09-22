НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Смертельное ДТП
Квартира за 57 млн
Резко похолодает
Ярославский бренд покорил Россию
«Ну и дыра!»
Что могут сделать на месте рынка в центре
Угадай предмет времен СССР
Что нельзя оставлять на могилах
Ярославский врач покорил Эльбрус
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Развлечения Обзор День осеннего равноденствия в 2025 году: как по приметам узнать, какой будет осень

День осеннего равноденствия в 2025 году: как по приметам узнать, какой будет осень

Разбираемся в традициях, которые связывают с этой датой

7 386
Слова, от которых становится больно: скоро световой день будет короче ночи | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСлова, от которых становится больно: скоро световой день будет короче ночи | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Слова, от которых становится больно: скоро световой день будет короче ночи

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Для нас день осеннего равноденствия неприятен потому, что после него световой день становится короче ночи — не успеешь моргнуть, как и выходить из дома будем засветло, и возвращаться придется в кромешной темноте. Но у наших предков к этому дню отношение было особенное. С самим фактом наступления даты, когда день равен ночи, были связаны те еще тайны и суеверия.

Когда день осеннего равноденствия в 2025 году

Смена времен года на нашей планете наступает благодаря тому, что Земля на орбите Солнца несколько меняет свой наклон. Из-за этого получается, что к Солнцу больше повернута то северная, то южная стороны. Стоит Солнцу пересечь экватор, как наступает астрономическая весна в южном полушарии и астрономическая осень — в северном.

Сама дата перехода немного плавает — в 2025 году это 22 сентября.

Как отмечают день осеннего равноденствия в разных странах

Практически у каждого из народов мира день осеннего равноденствия был наделен мистической силой и таинственностью. Люди проводили различные ритуалы, чтобы задобрить высшие силы, духов и природу.

У древних кельтов праздник второго урожая, или Мабон, всегда был одним из наиболее почитаемых. Его относили к основным торжествам Колеса года, которых было всего 8 в этом древнем календаре.

Именно в день осеннего равноденствия отмечали эту дату, так как к данному моменту созревал основной урожай яблок. К слову, немецкий Октоберфест нередко называют наследником Мабона.

В Британии с праздниками в честь астрономических изменений связан знаменитый Стоунхендж. В дни равноденствия и солнцестояния современные последователи друидов до сих пор приезжают к историческому памятнику и устраивают там праздничные фестивали.

Для японцев день осеннего равноденствия является вполне официальным праздником. Однако язычества в данной традиции нет никакого. У исповедующих буддизм дата имеет собственное значение. Хиган, наступающий в день осеннего равноденствия, связан с почитанием умерших. Японцы в день уважения к запрету на убийство живых существ готовят и питаются только вегетарианской пищей. Это бобы и рисовые лепешки. Также у них принято посещать могилы умерших родственников.

День осеннего равноденствия отмечают и в Мексике. На территории этого государства ранее жили майя, и пирамида Кукулькан (пирамида Пернатого змея) всё так же стоит в городе Чичен-Ица на острове Юкатан. Древнее строение стоит так, что солнечные лучи в дни равноденствия проходят через установленные майя ворота и образуют причудливые узоры. Они складываются в изображение того самого Пернатого Змея Кецалькоатль. Те, кто до сих пор в него верит, устраивают туда паломничество. Увидеть явление стремятся также многие туристы.

Традиции в день осеннего равноденствия

Славяне начинали праздновать день осеннего равноденствия за неделю до наступления даты, а заканчивали неделей позже. Считалось, что вода в этот период обладает особыми свойствами — дает красоту и несет здоровье.

С момента Крещения Руси праздник, посвященный Велесу, сменился Рождеством Пресвятой Богородицы. Однако некоторые традиции сохранились и в народе считаются действенными.

Так, рябина являлась и оберегом, и советчиком. Поэтому у наших предков были особенные традиции, связанные с ней:

  • чтобы защитить дом от нечистой силы, кисти рябины укладывали вместе с листьями между оконными рамами;

  • по количеству ягод в грозди можно определить, насколько суровой будет зима: чем больше плодов — тем холоднее;

  • если в день осеннего равноденствия сорвать рябину и оставить ее в доме, она будет защищать от бессонницы и болезней.

Также в этот день принято печь пироги с капустой и брусникой и угощать ими близких и соседей.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Приметы на день осеннего равноденствия

По погоде в день осеннего равноденствия можно было сказать, какая будет осень. Солнце сулило теплые дни, и наоборот — если погода пасмурная, то скоро наступит дождливый период и придут холода.

Даже будучи обыкновенным астрономическим явлением, день осеннего равноденствия чем-то особенный. Многие чувствуют наступление настоящей осени, и настроение неуловимо меняется. Возможно, к этому и магнитные бури в сентябре 2025 года причастны.

Как ни странно, в большинстве своем именно в эту дату чувствуется тепло, уют домашнего очага, а приближение зимы не так пугает своей холодностью. А что вы чувствуете, когда наступает настоящая осень?

ПО ТЕМЕ
Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Осень Равноденствие Осеннее равноденствие Приметы Традиции Суеверия Световой день
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
4 сентября 2024, 17:24
это фигня, вот какой будет зима по плану Таврического 😱👹
Гость
22 сентября 2024, 05:41
А как там с остальными традициями "многополярного мира?"
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление