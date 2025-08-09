От лотосов до виноградников: туроператоры назвали самые живописные маршруты в районе Анапы

В путешествии на машине по окрестностям Анапы можно увидеть многое. От уникальных природных заповедников и винодельческих хуторов до цветущих лотосов и грязевых вулканов. Ассоциация туроператоров назвала самые живописные маршрутов в радиусе от 18 до 60 километров.
Село Абрау и хутор Дюрсо
Расстояние: 60 километров
Многие знают словосочетание этих двух слов как марку вин, но это также два курорта: село Абрау у озера и приморский хутор Дюрсо. В Абрау можно посетить винные погреба, искупаться в озере, порыбачить, покататься на лошадях или отправиться в горные походы. Хутор Дюрсо, расположенный в восьми километрах от Абрау, предлагает уютный 250-метровый пляж с удобствами. Поездку на винодельню легко совместить с отдыхом у моря.
Грязевой вулкан Карсов
Расстояние: 60 километров
Поездку к грязевому вулкану лучше планировать в сухую погоду, чтобы избежать застревания машины в глинистой почве. Грязь из кратера выходит круглый год, хотя извержения чаще происходят в мае. По отзывам туристов, она холодная и считается целебной. Посетители приезжают, чтобы набрать грязь или принять ванну прямо на месте, а некоторые остаются с палатками.
Долина лотосов
Расстояние: 48 километров
С июля по август Ахтанизовский лиман превращается в розовый цветочный ковёр благодаря лотосам, которые начали выращивать здесь около 50 лет назад. До долины можно добраться на катере из Тамани. Туристы в отзывах называют водное путешествие незабываемым: «Фотографии в „океане лотосов“ получаются волшебные».
Заповедник «Утриш» и дельфинарий
Расстояние: 44 километра
В заповеднике «Утриш» доступны пешие экскурсии по маршрутам «Каньон», «Старая дорога» и «Савина щель. Тропой черепахи», а также морские прогулки к водопаду «Жемчужный». Подробности о расписании и ценах есть на сайте заповедника. Здесь можно увидеть уникальных животных, таких как черепаха Никольского, и тысячелетние можжевельники. Рядом находится Анапский дельфинарий, где шоу с дельфинами и белухами проходят в морской лагуне по вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 15:30. Обе достопримечательности можно посетить за один день.
Парк живой природы «ДоДо»
Расстояние: 28 километров
Частный зоопарк идеально подходит для семейного отдыха. На его территории живут альпаки, верблюды, лошади, олени, кенгуру, обезьяны, попугаи, лемуры и другие животные. По отзывам, зоопарк чистый, а за животными хорошо ухаживают. Дети могут покормить козочек или погонять гусей, что делает место интересным даже для малышей.
Село Сукко
Расстояние: 18 километров
В экопарке «Долина Сукко» можно посмотреть рыцарский турнир в замке «Львиная голова» (шоу в 10:30 и 21:30), покататься на катамаранах, полетать на зиплайне, порыбачить или приготовить шашлыки. Здесь находится голубое озеро и роща реликтовых болотных кипарисов. Осенью, в начале ноября, 32 кипариса, растущих в воде, приобретают ярко-красную листву, привлекая фотографов. Однако летом озеро иногда пересыхает, и кипарисы остаются на суше.
Ранее мы также рассказывали, какие места стоит посетить в Абхазии.