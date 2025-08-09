От лотосов до виноградников: туроператоры назвали самые живописные маршруты в районе Анапы

Что посмотреть туристам в окрестностях Анапы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В путешествии на машине по окрестностям Анапы можно увидеть многое. От уникальных природных заповедников и винодельческих хуторов до цветущих лотосов и грязевых вулканов. Ассоциация туроператоров назвала самые живописные маршрутов в радиусе от 18 до 60 километров.

Село Абрау и хутор Дюрсо

Расстояние: 60 километров

Многие знают словосочетание этих двух слов как марку вин, но это также два курорта: село Абрау у озера и приморский хутор Дюрсо. В Абрау можно посетить винные погреба, искупаться в озере, порыбачить, покататься на лошадях или отправиться в горные походы. Хутор Дюрсо, расположенный в восьми километрах от Абрау, предлагает уютный 250-метровый пляж с удобствами. Поездку на винодельню легко совместить с отдыхом у моря.

Как добраться в село Абрау и хутор Дюрсо Источник: «Яндекс.Карты»

Грязевой вулкан Карсов

Расстояние: 60 километров

Поездку к грязевому вулкану лучше планировать в сухую погоду, чтобы избежать застревания машины в глинистой почве. Грязь из кратера выходит круглый год, хотя извержения чаще происходят в мае. По отзывам туристов, она холодная и считается целебной. Посетители приезжают, чтобы набрать грязь или принять ванну прямо на месте, а некоторые остаются с палатками.

Маршрут к месту Источник: «Яндекс.Карты»

Долина лотосов

Расстояние: 48 километров

С июля по август Ахтанизовский лиман превращается в розовый цветочный ковёр благодаря лотосам, которые начали выращивать здесь около 50 лет назад. До долины можно добраться на катере из Тамани. Туристы в отзывах называют водное путешествие незабываемым: «Фотографии в „океане лотосов“ получаются волшебные».

Маршрут к озеру лотосов в районе Анапы Источник: «Яндекс.Карты»

Заповедник «Утриш» и дельфинарий

Расстояние: 44 километра

В заповеднике «Утриш» доступны пешие экскурсии по маршрутам «Каньон», «Старая дорога» и «Савина щель. Тропой черепахи», а также морские прогулки к водопаду «Жемчужный». Подробности о расписании и ценах есть на сайте заповедника. Здесь можно увидеть уникальных животных, таких как черепаха Никольского, и тысячелетние можжевельники. Рядом находится Анапский дельфинарий, где шоу с дельфинами и белухами проходят в морской лагуне по вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 15:30. Обе достопримечательности можно посетить за один день.

Парк живой природы «ДоДо»

Расстояние: 28 километров

Частный зоопарк идеально подходит для семейного отдыха. На его территории живут альпаки, верблюды, лошади, олени, кенгуру, обезьяны, попугаи, лемуры и другие животные. По отзывам, зоопарк чистый, а за животными хорошо ухаживают. Дети могут покормить козочек или погонять гусей, что делает место интересным даже для малышей.

Маршрут до парка живой природы «ДоДо» Источник: «Яндекс.Карты»

Село Сукко

Расстояние: 18 километров

В экопарке «Долина Сукко» можно посмотреть рыцарский турнир в замке «Львиная голова» (шоу в 10:30 и 21:30), покататься на катамаранах, полетать на зиплайне, порыбачить или приготовить шашлыки. Здесь находится голубое озеро и роща реликтовых болотных кипарисов. Осенью, в начале ноября, 32 кипариса, растущих в воде, приобретают ярко-красную листву, привлекая фотографов. Однако летом озеро иногда пересыхает, и кипарисы остаются на суше.

Как проехать к экопарку «Долина Сукко» Источник: «Яндекс.Карты»