Бензин по 159 рублей, пустые пистолеты и жесткие лимиты: что происходит на АЗС по всей России

«Считать очень удобно, но страшно», — шутят про цены водители Источник: Светлана Коновалова / YA62.RU

В России — очередные топливные ограничения. На днях лимиты на заправку во многих регионах ввела сеть «Газпромнефть», а водители массово жалуются на очереди на АЗС, завышенные тарифы и дефицит горючего определенных марок. Там, где топливо есть, цены порой космические: в выходные на одной из нижегородских станций 95-й отпускали по 129 рублей за литр, а АИ-100 — и вовсе по 159 рублей.

Рассказываем, что происходит с топливным кризисом в стране и чего ждать от цен, когда он закончится.

Москва и Санкт-Петербург

В Москве и Подмосковье цены на бензин взлетели до рекордных значений. Наиболее драматично на прошлой неделе ситуация выглядела в сети «Нефтьмагистраль». Если еще в мае 95-й бензин в столице стоил около 74 рублей за литр, то 18 июня ценники обновили максимумы: АИ-95 — 94,99 рубля, АИ-92 — 85,99 рубля, дизельное топливо — 99,99 рубля .

В связи с этим Федеральная антимонопольная служба потребовала от сети предоставить экономическое обоснование стоимости горючего. ФАС начала проверку после массовых жалоб на заправках «Нефтьмагистраль» в Мытищах, Пушкино, Сергиевом Посаде и Подольске.

Водители в соцсетях делятся фотографиями с заправок — круглые цифры на стелах смотрятся почти как насмешка: «Считать очень удобно, но страшно», — говорят автомобилисты.

На фоне дефицита топлива в Подмосковье участились случаи кражи бензина из баков автомобилей, при этом зафиксированы очереди на АЗС и ограничения на продажу горючего. Одновременно с ростом цен сети ввели запрет на продажу топлива в канистры. Это объяснили борьбой с поджогами.

«Я сейчас милицию вызову. Скажу, что вы канистрами интересуетесь!» — пригрозила журналистам сотрудница АЗС.

Наливать бензин в канистры нельзя из-за поджогов, объяснили на одной из автозаправок в Подмосковье Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

В Санкт-Петербурге большинство автозаправочных сетей ограничили продажу бензина, выяснили журналисты «Фонтанки». К примеру, на «Тебойле» и «Лукойле» продают не больше 30 литров в одни руки. Где-то есть печатные объявления, где-то об ограничении предупреждают на кассе.

Источник: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

Общая картина по ценам на рынке на 23 июня АЗС разнилась: «Татнефть» удерживала цену АИ-95 на 70,79 руб . (+80 коп. с апреля), «Лукойл» (69,11 руб.) и «Тебойл» (68,91 руб.) зафиксировали рост на 20 и 10 копеек соответственно. «Газпромнефть» снизила цену на 62 копейки до 68,26 руб. , в то время как «Роснефть» подняла цену на 45 копеек — до 69,30 руб. за литр.

Урал

В Екатеринбурге и по всей Свердловской области «Газпромнефть» отпускает не больше 40 литров бензина и дизеля в одни руки. А многие водители вставали в очереди за бензином и приезжали на заправки с канистрами.

Многие приезжали на заправки с канистрами Источник: читатель E1.RU

Такие очереди были перед заправками были в Верхней Салде днем 22 июня Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Сотрудник одной из заправок рассказал корреспондентам E1.RU, что некоторые автомобилисты уже придумали, как обойти ограничение: они подъезжают к колонке по два раза и забирают 80 литров топлива вместо 40.

На некоторых АЗС «Лукойл» города ранее водителям запрещали приезжать с канистрами, чтобы они могли заливать бензин только в бак автомобиля. При этом кое-где у этой сети закончились 92-й и 95-й бензин, а другие небольшие сети взвинтили цены на топливо до 139 рублей за литр.

Цены на топливо шокировали водителей Источник: читатель E1.RU

«Газпромнефть» при этом оставалась, пожалуй, единственной сетью, где топливо было в наличии, его стоимость держалась на прежнем уровне: литр 92-го — 63,08 рубля, 95-го — 67,32.

Одной из самых дорогих оказалась сеть «АЗС-Инвест» в Верхней Пышме и Среднеуральске.

Там за литр 92-го просили 119 рублей, 95-го — 129 рублей, а за дизель — и вовсе 139 рублей . Только стоимость газа оставалась невысокой — 26,9 рубля .

За литр дизеля просят почти 100 рублей Источник: читатель E1.RU

В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» 23 июня тоже ввели ограничения по объему отпускаемого топлива:

в населенных пунктах — 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль;

на трассе — 40 литров бензина и 200 литров дизеля.

Заправка в канистры запрещена . На АЗС другой крупной федеральной сети — «Лукойл» теперь тоже не получится заправить бензин в свою тару. Литр АИ-95 там стоил 72,54 рубля. АИ-92 отпускали по 65,94 рубля.

На других сетях цены выросли. На отдельных — на два рубля в сутки.

Цены на 24 июня Источник: 72.RU

За два дня цены кое-где успели поднять на пару рублей Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В Челябинской области помимо ломовых цен в ряде городов автомобилисты жалуются на отсутствие бензина или огромные очереди на его покупку. В самом Челябинске зафиксирован новый рекорд: стоимость АИ-95 взлетела до 89 рублей за литр . Со слов губернатора региона, «рост пошел у независимых АЗС».

Новый рекорд Челябинска: бензин АИ-95 по 89 рублей за литр Источник: Михаил Шилкин

Много жалоб поступает на «Лукойл», ряд АЗС которого остановил продажу бензина Источник: читатель 74.RU

В соседней Курганской области — тоже ограничения: в населенных пунктах — не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена.

В Перми на ряде заправок ввели лимит на продажу топлива в одни руки, на других — перестали заливать его в канистры.

Если на одних АЗС говорят только о повышении цен, то на других уже ввели ограничения Источник: Василина Любимова / 59.RU

Источник: Василина Любимова / 59.RU

При этом часть пермских АЗС прекратила работу, среди них и заправки «Лукойла». В самой компании это объяснили техническими причинами. По словам их представителей, ежегодно в летний период часть заправок уходит на плановое техническое обслуживание.

Источник: Василина Любимова / 59.RU

Сибирь

В Омске на фоне топливного кризиса прекратила работу локальная сеть заправок «ТрансСиб». Компания «Газпром», которая отгружала горючее для сети, приостановила поставки. В регионе действуют ограничения на продажу бензина и дизеля. Теперь топливо отпускают только в бак автомобиля. Лимиты установили и по объему: в одни руки выдают максимум 40 литров бензина и 80 литров дизеля, на трассовых заправках — до 200 литров дизельного топлива.

В Красноярском крае топливо дорожает почти вдвое быстрее инфляции. Самое доступное горючее зафиксировано на АЗС «Роснефть», где литр АИ-92 стоит 62,30 рубля, а АИ-95 — 66,30 рубля . Дороже всего заправка обходится клиентам сети «Регион 24»: там за литр АИ-92 просят 81,50 рубля, а за АИ-95 — 84,50 рубля .

Из-за топливного ажиотажа в соседних регионах власти Новосибирской области предложили ввести временные ограничения для АЗС. На трассах в одни руки рекомендовано отпускать до 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива, а на городских заправках — 40 и 80 литров соответственно. В канистры разрешено наливать не более 10 литров. Стоимость горючего по состоянию на 23 июня начинается от 62 рублей за литр .

Эта инициатива носит исключительно рекомендательный характер: сети будут самостоятельно регулировать продажи.

Цены на АЗС «Татнефть» Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

Цены на АЗС «Газпромнефть» Источник: Кристина Распутина / NGS.RU

Цены на АЗС «Газойл» Источник: Кристина Распутина / NGS.RU

В Кемеровской области компания «Газпромнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на всех своих АЗС — теперь водители могут залить не более 40 литров бензина в один бак. Лимиты на АИ-92 появились и на заправках «Татнефть», а на большинстве станций этой сети из продажи и вовсе пропал АИ-95. Ряд мелких независимых АЗС либо временно закрылись, либо отпускают только одну марку топлива.

При этом паники и критических очередей в городах региона не наблюдается. Тем не менее в соцсетях начали появляться кадры, как автомобилисты запасаются бензином в канистры. А в Telegram-каналах зафиксировали волну спам-рассылок с предложениями о нелегальной продаже топлива.

На некоторых АЗС региона наблюдаются проблемы с топливом, на других — всё стабильно Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU

В Иркутске на 24 июня только две из пяти крупных сетевых АЗС не стали поднимать цены на бензин за последние сутки. При этом на локальной сети заправок «Руснефть» стоимость бензина АИ-92 взлетела до 135 рублей, а АИ-95 — до 140 рублей за литр , но на стелах цены не указаны. В обращении от лица администрации сети отмечается, что компания «полностью разделяет возмущение по поводу отпускных цен на топливо».

«Уверяем вас, что эти цены сформированы с учетом нашей минимальной наценки и являются прямым следствием повышения цены закупа и кратного увеличения стоимости доставки», — говорится в сообщении.

Объявления на заправках «Руснефти» Источник: «ИрСити»

Приволжье и Центральная Россия

В Ярославле на популярной заправке «Газпромнефть» при выезде из города ограничили продажу топлива в канистры. Аналогичный запрет ввела «Роснефть» в одном из спальных районов. На станциях отказываются продавать бензин на вынос, хотя его дефицита нет. Чего не скажешь о частных заправках — там колонки пустые.

Цены на бензин не доходят до 70 рублей, в то время как на некоторых частных заправках стоимость значительно выросла. Дата съемки — 22 июня Источник: Алина Сардекова / 76.RU

В Рязани из-за жесткого дефицита бензина (его попросту практически нигде нет), очередей на автозаправочных станциях и роста цен жители начали искать альтернативу. Автомобилисты массово обращаются в сервисы, чтобы установить на машины газобаллонное оборудование.

В Минэкономразвития Рязанской области называли нехватку топливо локальной проблемой и объясняли спросом среди людей, которые едут в отпуска и заправляются. Жителей региона призвали «не поддаваться на провокационные сообщения» и не покупать бензин впрок.

На АЗС «Экогаз» в Недостоево топливо марки АИ-92 продавали за 84 рубля за литр, а в Солотче на другой заправке — за 83 . И в целом, чтобы купить топливо, выстраиваются очереди.

Нули на «Роснефти» Источник: Светлана Коновалова / YA62.RU

На АЗС Teboil клиентов нет — потому что нет топлива Источник: Светлана Коновалова / YA62.RU

В Нижегородской области дефицит горючего наблюдается с середины июня. К концу недели он охватил Нижний Новгород, вызвав многочасовые очереди на АЗС.

— Очереди были такие, каких я никогда в жизни не видел. Люди по часу стояли, чтобы только расплатиться. Работницы рассказали, что это происходит круглые сутки и им даже в туалет отойти некогда, — поделился с NN.RU читатель.

На фоне перебоев цены резко выросли: АИ-95 на некоторых АЗС «Газпромнефти» подорожал до 129 рублей за литр, а АИ-100 — до 159 рублей . Цены взвинтили предприниматели, работающие по франшизе. Средние цены по региону на АИ-92 — в пределах 63–83 рублей.

Ситуация на «Газпромнефти» Источник: читатель NN.RU

Лимит на разных заправках области — 20–30 литров бензина в одни руки Источник: Алексей Алексеев / Vk.com

В Самарской области топливо тоже есть далеко не на всех заправках, а цены на бензин порой достигают рекордных высот. Журналистам 63.RU удалось найти АЗС, где горючее продавали за 100 и более рублей за литр .

24 июня в регионе на две недели ввели ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей: до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля.

«Кроме того, останавливаем отпуск топлива в канистры и другие емкости», — заявил губернатор.

Обстановка на заправке Teboil Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Да, 110 и 105 рублей за литр Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Саратовской области на один автомобиль отпускают не больше 30 литров бензина. Но горючее есть не везде.

На некоторых АЗС цена бензина достигает порядка 100 рублей за литр или его попросту нет Источник: Алексей К. / Говорит Саратов / Telegram

В Башкирии некоторые сети АЗС начали полностью останавливать работу. Так, в Ишимбае приостановила деятельность местная сеть автозаправочных станций «Пчела». Владельцы бизнеса пошли на этот шаг из-за резкого и неконтролируемого роста оптовых цен на топливо.

«Мы считаем, что топливный кризис нельзя решать за счет кошельков наших потребителей. Переносить эти колоссальные издержки на вас несправедливо и противоречит нашим принципам работы», — заявили владельцы сети.

Северо-Запад и юг России

Самые жесткие ограничения в Крыму — там топливо запретили продавать частным лицам, его берегут для работы экстренных служб. А в Севастополе ограничили работу общественного транспорта и магазинов. По словам властей, к крайним мерам пришлось прибегнуть из-за логистических трудностей на фоне атак БПЛА.

В Ростовской области на заправках собираются огромные очереди. На некоторых небольших АЗС в регионе стоимость 95-го достигала 110 рублей за литр, в самом Ростове — 105 рублей . Средняя цена этой марки топлива по городу сейчас варьируется от 72 до 85 рублей . Главная проблема в том, что бензина физически нет: некоторые АЗС не работают уже несколько дней. Водители вынуждены выезжать на поиски топлива глубокой ночью или ранним утром, проводя время в многочасовых очередях в надежде заправиться.

Источник: читатель 161.RU

На одной из заправок осталось только дизельное топливо Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Краснодарском крае на фоне проблем с топливом местные власти воздерживаются от официальных комментариев. Например, читательница 93.RU рассказала, что ночью у нее слили бензин, а при попытке купить горючее в канистру на АЗС — отказали. При этом официальные ведомства отрицают дефицит и заявляют, что в очередях виноваты сами автовладельцы, которые создают искусственный ажиотаж и массово закупаются впрок.

На крупных АЗС региона цены стабильные. Вот данные по стоимости топлива на «Роснефти» рядом с центром Краснодара:

АИ-92 — 65,4 рубля за литр;

АИ-95 — 71,25 рубля за литр;

АИ-100 — 97,25 рубля за литр;

ДТ — 76,35 рубля за литр.

Такая картина на АЗС региона встречается не в первый раз Источник: читатель 93.RU

Ограничили продажу бензина и в Адыгее. Глава региона Марат Кумпилов заявил, что ограничения ввели «для стабилизации обстановки».

На переменное отсутствие различных марок бензина на АЗС периодически жаловались в конце минувшей недели и автомобилисты Волгограда. Ранее сообщалось и об ограничениях вроде определенного количества литров «в одни руки» или запрета на разлив бензина по канистрам.

23 июня администрация Волгоградской области заявила о вводе ограничений до 30 литров на продажу бензина и до 60 литров — дизтоплива, а также до 200 литров на трассах на одной из крупнейших сетей АЗС региона — «Лукойле».

Нужную марку бензина в городе не везде найти Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Цены в Волгограде на 22 июня:

АИ-92: от 62,75 руб. («Газпромнефть») до 65,34 руб. («Лукойл»)

АИ-95: от 69,95 руб. («Газпромнефть») до 73,90 руб. («Тебойл»)

АИ-100: от 91,40 руб. («Газпромнефть») до 96,23 руб. («Тебойл»)

Дизельное топливо: от 75,60 руб. («Газпромнефть») до 77,48 руб. («Лукойл»).

На «Роснефти» разрешали заправиться в канистры Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Жители Архангельска и Северодвинска тоже сообщают о нехватке бензина АИ-95 и АИ-92. Представители местных АЗС утверждают, что физически не могут закупить топливо у поставщиков — его просто нет в наличии. Бензиновые ценники в регионе на прошлой неделе улетели в космос: например, на Соловках стоимость АИ-92 перевалила за 106 рублей за литр .

Еще часть сетей ограничила выдачу бензина — на руки отпускают всего по 20 литров и только в бак.

Источник: читатели 29.RU

Дальний Восток и Забайкалье

Все основные АЗС Читы — «Роснефть», «Корс», БРК, «Декс», «Эталон» и «Нефтемаркет» — уже ввели различные лимиты потребления. Больше всего бензина сейчас можно залить на «Роснефти» — до 60 литров за раз в один бак. На заправках всех остальных сетей действует лимит до 20 литров на машину. В канистры и иные емкости набирать нельзя.

Все ограничения и растущие почти ежедневно цены привели к вполне логичным последствиям: на АЗС начали образовываться очереди, на некоторых — даже ночью, а суточный лимит топлива на отдельных заправках начал сокращаться. За последнюю неделю цены на бензин на читинских АЗС выросли в среднем на 2–3 рубля .

Якутия отличается от большинства субъектов РФ тем, что здесь работают только местные компании, а крупные федеральные сети вроде «Роснефти» или «Лукойла» не представлены. Специфика республики заключается в том, что АЗС закупают топливо огромными объемами, на оборачиваемость которых уходит больше года. Как объяснил председатель государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) Николай Бочков, фактически в северных районах бензин, закупленный сегодня, дойдет до баков автомобилей только через два года — с учетом сложной доставки и хранения.

Этот фактор сглаживает резкие колебания цен относительно остальной страны. Впрочем, коммерческие заправки всё равно постепенно переписывают ценники в сторону повышения, чтобы обеспечить финансовый оборот для закупки будущих партий горючего.

На сегодняшний день ограничения в Якутии действуют только на заправках сети «Туймаада-нефть», и то они весьма условные. Фурам максимально отпускают до тысячи литров, обычные автомобили можно заправить до полного бака. До этого компания повышала цены: АИ-95 продавали по 84 рубля за литр .

Во Владивостоке подорожание затронуло станции минимум трех крупных сетей. На АЗС «Уссури» дизель стоит на 9 рублей больше, чем в субботу, 20 июня (99,95 рубля) , а АИ-95 с того дня вырос в цене на 5 рублей — до 89,95 рубля . На заправках ННК подорожание не такое масштабное, но оно затронуло сразу все виды топлива. А на АЗС «Октан» стоимость сотого бензина перевалила за 120 рублей за литр .

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Стоимость сотого бензина перевалила за 120 рублей за литр Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Когда закончится топливный кризис и что будет с ценами дальше?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объясняет перебои на АЗС двумя ключевыми факторами. Во-первых, заправки физически не могут найти горючее по приемлемой цене. Во-вторых, из-за ограниченного числа станций в некоторых городах и логистических проблем местные жители склонны создавать ажиотажный спрос, что вынуждает сети вводить жесткие лимиты на продажу топлива в одни руки.

Кандидат экономических наук, независимый экономист Андрей Бархота в разговоре с NN.RU объяснил, по каким признакам можно отличить реальный топливный кризис от искусственного и временного дефицита.

«Один из признаков реального дефицита — это изменение ассортиментного ряда. Когда исчезают одни сорта и остаются другие. В отдельных городах России на многих заправках невозможно купить 98-й бензин, но есть 92-й и 100-й. Еще один признак — резкие скачки цен. Если за неделю топливо выросло на 10%, то это явный сигнал, что спрос превышает предложение».

Даже если в скором времени топливный кризис сойдет на нет, то вернуться к докризисным ценам уже вряд ли удастся , подчеркнул эксперт. По словам Андрея Бархоты, в России стоимость бензина исторически оторвана от цен на нефть. Топливо дорожает как при растущих ценах на нефть, так и при падающих. Это связано с особенностями ценообразования продукции нефтепереработки. Еще один важный фактор для подорожания — дефицит мощностей и предложений готового топлива, при которых могут возникать очень серьезные скачки цен, отметил экономист.

«Снижение цен на бензин никогда не наблюдалось. Это связывают с низкой маржинальностью нефтепереработки. Для внутреннего рынка она убыточная, и прибыльным является только экспорт», — резюмировал Бархота.