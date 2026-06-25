Бензин по 159 рублей, пустые пистолеты и жесткие лимиты: что происходит на АЗС по всей России

В России — очередные топливные ограничения. На днях лимиты на заправку во многих регионах ввела сеть «Газпромнефть», а водители массово жалуются на очереди на АЗС, завышенные тарифы и дефицит горючего определенных марок. Там, где топливо есть, цены порой космические: в выходные на одной из нижегородских станций 95-й отпускали по 129 рублей за литр, а АИ-100 — и вовсе по 159 рублей.
Рассказываем, что происходит с топливным кризисом в стране и чего ждать от цен, когда он закончится.
Москва и Санкт-Петербург
В Москве и Подмосковье цены на бензин взлетели до рекордных значений. Наиболее драматично на прошлой неделе ситуация выглядела в сети «Нефтьмагистраль». Если еще в мае 95-й бензин в столице стоил около 74 рублей за литр, то 18 июня ценники обновили максимумы: АИ-95 — 94,99 рубля, АИ-92 — 85,99 рубля, дизельное топливо — 99,99 рубля.
В связи с этим Федеральная антимонопольная служба потребовала от сети предоставить экономическое обоснование стоимости горючего. ФАС начала проверку после массовых жалоб на заправках «Нефтьмагистраль» в Мытищах, Пушкино, Сергиевом
Водители в соцсетях делятся фотографиями с заправок — круглые цифры на стелах смотрятся почти как насмешка: «Считать очень удобно, но страшно», — говорят автомобилисты.
На фоне дефицита топлива в Подмосковье участились случаи кражи бензина из баков автомобилей, при этом зафиксированы очереди на АЗС и ограничения на продажу горючего. Одновременно с ростом цен сети ввели запрет на продажу топлива в канистры. Это объяснили борьбой с поджогами.
«Я сейчас милицию вызову. Скажу, что вы канистрами интересуетесь!» — пригрозила журналистам сотрудница АЗС.
В Санкт-Петербурге большинство автозаправочных сетей ограничили продажу бензина, выяснили журналисты «Фонтанки». К примеру, на «Тебойле» и «Лукойле» продают не больше 30 литров в одни руки. Где-то есть печатные объявления, где-то об ограничении предупреждают на кассе.
Общая картина по ценам на рынке на 23 июня АЗС разнилась: «Татнефть» удерживала цену АИ-95 на 70,79 руб. (+80 коп. с апреля), «Лукойл» (69,11 руб.) и «Тебойл» (68,91 руб.) зафиксировали рост на 20 и 10 копеек соответственно. «Газпромнефть» снизила цену на 62 копейки до 68,26 руб., в то время как «Роснефть» подняла цену на 45 копеек — до 69,30 руб. за литр.
Урал
В Екатеринбурге и по всей Свердловской области «Газпромнефть» отпускает не больше 40 литров бензина и дизеля в одни руки. А многие водители вставали в очереди за бензином и приезжали на заправки с канистрами.
Сотрудник одной из заправок рассказал корреспондентам E1.RU, что некоторые автомобилисты уже придумали, как обойти ограничение: они подъезжают к колонке по два раза и забирают 80 литров топлива вместо 40.
На некоторых АЗС «Лукойл» города ранее водителям запрещали приезжать с канистрами, чтобы они могли заливать бензин только в бак автомобиля. При этом кое-где у этой сети закончились 92-й и 95-й бензин, а другие небольшие сети взвинтили цены на топливо до 139 рублей за литр.
«Газпромнефть» при этом оставалась, пожалуй, единственной сетью, где топливо было в наличии, его стоимость держалась на прежнем уровне: литр 92-го — 63,08 рубля, 95-го — 67,32.
Одной из самых дорогих оказалась сеть «АЗС-Инвест» в Верхней Пышме и Среднеуральске.
Там за литр 92-го просили 119 рублей, 95-го — 129 рублей, а за дизель — и вовсе 139 рублей. Только стоимость газа оставалась невысокой — 26,9 рубля.
В Тюменской области на АЗС «Газпромнефть» 23 июня тоже ввели ограничения по объему отпускаемого топлива:
в населенных пунктах — 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль;
на трассе — 40 литров бензина и 200 литров дизеля.
Заправка в канистры запрещена. На АЗС другой крупной федеральной сети — «Лукойл» теперь тоже не получится заправить бензин в свою тару. Литр АИ-95 там стоил 72,54 рубля. АИ-92 отпускали по 65,94 рубля.
На других сетях цены выросли. На отдельных — на два рубля в сутки.
В Челябинской области помимо ломовых цен в ряде городов автомобилисты жалуются на отсутствие бензина или огромные очереди на его покупку. В самом Челябинске зафиксирован новый рекорд: стоимость АИ-95 взлетела до 89 рублей за литр. Со слов губернатора региона, «рост пошел у независимых АЗС».
В соседней Курганской области — тоже ограничения: в населенных пунктах — не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистры запрещена.
В Перми на ряде заправок ввели лимит на продажу топлива в одни руки, на других — перестали заливать его в канистры.
При этом часть пермских АЗС прекратила работу, среди них и заправки «Лукойла». В самой компании это объяснили техническими причинами. По словам их представителей, ежегодно в летний период часть заправок уходит на плановое техническое обслуживание.
Сибирь
В Омске на фоне топливного кризиса прекратила работу локальная сеть заправок «ТрансСиб». Компания «Газпром», которая отгружала горючее для сети, приостановила поставки. В регионе действуют ограничения на продажу бензина и дизеля. Теперь топливо отпускают только в бак автомобиля. Лимиты установили и по объему: в одни руки выдают максимум 40 литров бензина и 80 литров дизеля, на трассовых заправках — до 200 литров дизельного топлива.
В Красноярском крае топливо дорожает почти вдвое быстрее инфляции. Самое доступное горючее зафиксировано на АЗС «Роснефть», где литр АИ-92 стоит 62,30 рубля, а АИ-95 — 66,30 рубля. Дороже всего заправка обходится клиентам сети «Регион 24»: там за литр АИ-92 просят 81,50 рубля, а за АИ-95 — 84,50 рубля.
Из-за топливного ажиотажа в соседних регионах власти Новосибирской области предложили ввести временные ограничения для АЗС. На трассах в одни руки рекомендовано отпускать до 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива, а на городских заправках — 40 и 80 литров соответственно. В канистры разрешено наливать не более 10 литров. Стоимость горючего по состоянию на 23 июня начинается от 62 рублей за литр.
Эта инициатива носит исключительно рекомендательный характер: сети будут самостоятельно регулировать продажи.
В Кемеровской области компания «Газпромнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на всех своих АЗС — теперь водители могут залить не более 40 литров бензина в один бак. Лимиты на АИ-92 появились и на заправках «Татнефть», а на большинстве станций этой сети из продажи и вовсе пропал АИ-95. Ряд мелких независимых АЗС либо временно закрылись, либо отпускают только одну марку топлива.
При этом паники и критических очередей в городах региона не наблюдается. Тем не менее в соцсетях начали появляться кадры, как автомобилисты запасаются бензином в канистры. А в Telegram-каналах зафиксировали волну спам-рассылок с предложениями о нелегальной продаже топлива.
В Иркутске на 24 июня только две из пяти крупных сетевых АЗС не стали поднимать цены на бензин за последние сутки. При этом на локальной сети заправок «Руснефть» стоимость бензина АИ-92 взлетела до 135 рублей, а АИ-95 — до 140 рублей за литр, но на стелах цены не указаны. В обращении от лица администрации сети отмечается, что компания «полностью разделяет возмущение по поводу отпускных цен на топливо».
«Уверяем вас, что эти цены сформированы с учетом нашей минимальной наценки и являются прямым следствием повышения цены закупа и кратного увеличения стоимости доставки», — говорится в сообщении.
Приволжье и Центральная Россия
В Ярославле на популярной заправке «Газпромнефть» при выезде из города ограничили продажу топлива в канистры. Аналогичный запрет ввела «Роснефть» в одном из спальных районов. На станциях отказываются продавать бензин на вынос, хотя его дефицита нет. Чего не скажешь о частных заправках — там колонки пустые.
В Рязани из-за жесткого дефицита бензина (его попросту практически нигде нет), очередей на автозаправочных станциях и роста цен жители начали искать альтернативу. Автомобилисты массово обращаются в сервисы, чтобы установить на машины газобаллонное оборудование.
В Минэкономразвития Рязанской области называли нехватку топливо локальной проблемой и объясняли спросом среди людей, которые едут в отпуска и заправляются. Жителей региона призвали «не поддаваться на провокационные сообщения» и не покупать бензин впрок.
На АЗС «Экогаз» в Недостоево топливо марки АИ-92 продавали за 84 рубля за литр, а в Солотче на другой заправке — за 83. И в целом, чтобы купить топливо, выстраиваются очереди.
В Нижегородской области дефицит горючего наблюдается с середины июня. К концу недели он охватил Нижний Новгород, вызвав многочасовые очереди на АЗС.
— Очереди были такие, каких я никогда в жизни не видел. Люди по часу стояли, чтобы только расплатиться. Работницы рассказали, что это происходит круглые сутки и им даже в туалет отойти некогда, — поделился с NN.RU читатель.
На фоне перебоев цены резко выросли: АИ-95 на некоторых АЗС «Газпромнефти» подорожал до 129 рублей за литр, а АИ-100 — до 159 рублей. Цены взвинтили предприниматели, работающие по франшизе. Средние цены по региону на АИ-92 — в пределах 63–83 рублей.
В Самарской области топливо тоже есть далеко не на всех заправках, а цены на бензин порой достигают рекордных высот. Журналистам 63.RU удалось найти АЗС, где горючее продавали за 100 и более рублей за литр.
24 июня в регионе на две недели ввели ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей: до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля.
«Кроме того, останавливаем отпуск топлива в канистры и другие емкости», — заявил губернатор.
В Саратовской области на один автомобиль отпускают не больше 30 литров бензина. Но горючее есть не везде.
В Башкирии некоторые сети АЗС начали полностью останавливать работу. Так, в Ишимбае приостановила деятельность местная сеть автозаправочных станций «Пчела». Владельцы бизнеса пошли на этот шаг из-за резкого и неконтролируемого роста оптовых цен на топливо.
«Мы считаем, что топливный кризис нельзя решать за счет кошельков наших потребителей. Переносить эти колоссальные издержки на вас несправедливо и противоречит нашим принципам работы», — заявили владельцы сети.
Северо-Запад и юг России
Самые жесткие ограничения в Крыму — там топливо запретили продавать частным лицам, его берегут для работы экстренных служб. А в Севастополе ограничили работу общественного транспорта и магазинов. По словам властей, к крайним мерам пришлось прибегнуть из-за логистических трудностей на фоне атак БПЛА.
В Ростовской области на заправках собираются огромные очереди. На некоторых небольших АЗС в регионе стоимость 95-го достигала 110 рублей за литр, в самом Ростове — 105 рублей. Средняя цена этой марки топлива по городу сейчас варьируется от 72 до 85 рублей. Главная проблема в том, что бензина физически нет: некоторые АЗС не работают уже несколько дней. Водители вынуждены выезжать на поиски топлива глубокой ночью или ранним утром, проводя время в многочасовых очередях в надежде заправиться.
В Краснодарском крае на фоне проблем с топливом местные власти воздерживаются от официальных комментариев. Например, читательница 93.RU рассказала, что ночью у нее слили бензин, а при попытке купить горючее в канистру на АЗС — отказали. При этом официальные ведомства отрицают дефицит и заявляют, что в очередях виноваты сами автовладельцы, которые создают искусственный ажиотаж и массово закупаются впрок.
На крупных АЗС региона цены стабильные. Вот данные по стоимости топлива на «Роснефти» рядом с центром Краснодара:
АИ-92 — 65,4 рубля за литр;
АИ-95 — 71,25 рубля за литр;
АИ-100 — 97,25 рубля за литр;
ДТ — 76,35 рубля за литр.
Ограничили продажу бензина и в Адыгее. Глава региона Марат Кумпилов заявил, что ограничения ввели «для стабилизации обстановки».
На переменное отсутствие различных марок бензина на АЗС периодически жаловались в конце минувшей недели и автомобилисты Волгограда. Ранее сообщалось и об ограничениях вроде определенного количества литров «в одни руки» или запрета на разлив бензина по канистрам.
23 июня администрация Волгоградской области заявила о вводе ограничений до 30 литров на продажу бензина и до 60 литров — дизтоплива, а также до 200 литров на трассах на одной из крупнейших сетей АЗС региона — «Лукойле».
Цены в Волгограде на 22 июня:
АИ-92: от 62,75 руб. («Газпромнефть») до 65,34 руб. («Лукойл»)
АИ-95: от 69,95 руб. («Газпромнефть») до 73,90 руб. («Тебойл»)
АИ-100: от 91,40 руб. («Газпромнефть») до 96,23 руб. («Тебойл»)
Дизельное топливо: от 75,60 руб. («Газпромнефть») до 77,48 руб. («Лукойл»).
Жители Архангельска и Северодвинска тоже сообщают о нехватке бензина АИ-95 и АИ-92. Представители местных АЗС утверждают, что физически не могут закупить топливо у поставщиков — его просто нет в наличии. Бензиновые ценники в регионе на прошлой неделе улетели в космос: например, на Соловках стоимость АИ-92 перевалила за 106 рублей за литр.
Еще часть сетей ограничила выдачу бензина — на руки отпускают всего по 20 литров и только в бак.
Дальний Восток и Забайкалье
Все основные АЗС Читы — «Роснефть», «Корс», БРК, «Декс», «Эталон» и «Нефтемаркет» — уже ввели различные лимиты потребления. Больше всего бензина сейчас можно залить на «Роснефти» — до 60 литров за раз в один бак. На заправках всех остальных сетей действует лимит до 20 литров на машину. В канистры и иные емкости набирать нельзя.
Все ограничения и растущие почти ежедневно цены привели к вполне логичным последствиям: на АЗС начали образовываться очереди, на некоторых — даже ночью, а суточный лимит топлива на отдельных заправках начал сокращаться. За последнюю неделю цены на бензин на читинских АЗС выросли в среднем на 2–3 рубля.
Якутия отличается от большинства субъектов РФ тем, что здесь работают только местные компании, а крупные федеральные сети вроде «Роснефти» или «Лукойла» не представлены. Специфика республики заключается в том, что АЗС закупают топливо огромными объемами, на оборачиваемость которых уходит больше года. Как объяснил председатель государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) Николай Бочков, фактически в северных районах бензин, закупленный сегодня, дойдет до баков автомобилей только через два года — с учетом сложной доставки и хранения.
Этот фактор сглаживает резкие колебания цен относительно остальной страны. Впрочем, коммерческие заправки всё равно постепенно переписывают ценники в сторону повышения, чтобы обеспечить финансовый оборот для закупки будущих партий горючего.
На сегодняшний день ограничения в Якутии действуют только на заправках сети «Туймаада-нефть», и то они весьма условные. Фурам максимально отпускают до тысячи литров, обычные автомобили можно заправить до полного бака. До этого компания повышала цены: АИ-95 продавали по 84 рубля за литр.
Во Владивостоке подорожание затронуло станции минимум трех крупных сетей. На АЗС «Уссури» дизель стоит на 9 рублей больше, чем в субботу, 20 июня (99,95 рубля), а АИ-95 с того дня вырос в цене на 5 рублей — до 89,95 рубля. На заправках ННК подорожание не такое масштабное, но оно затронуло сразу все виды топлива. А на АЗС «Октан» стоимость сотого бензина перевалила за 120 рублей за литр.
Когда закончится топливный кризис и что будет с ценами дальше?
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объясняет перебои на АЗС двумя ключевыми факторами. Во-первых, заправки физически не могут найти горючее по приемлемой цене. Во-вторых, из-за ограниченного числа станций в некоторых городах и логистических проблем местные жители склонны создавать ажиотажный спрос, что вынуждает сети вводить жесткие лимиты на продажу топлива в одни руки.
Кандидат экономических наук, независимый экономист Андрей Бархота в разговоре с NN.RU объяснил, по каким признакам можно отличить реальный топливный кризис от искусственного и временного дефицита.
«Один из признаков реального дефицита — это изменение ассортиментного ряда. Когда исчезают одни сорта и остаются другие. В отдельных городах России на многих заправках невозможно купить 98-й бензин, но есть 92-й и 100-й. Еще один признак — резкие скачки цен. Если за неделю топливо выросло на 10%, то это явный сигнал, что спрос превышает предложение».
Даже если в скором времени топливный кризис сойдет на нет, то вернуться к докризисным ценам уже вряд ли удастся, подчеркнул эксперт. По словам Андрея Бархоты, в России стоимость бензина исторически оторвана от цен на нефть. Топливо дорожает как при растущих ценах на нефть, так и при падающих. Это связано с особенностями ценообразования продукции нефтепереработки. Еще один важный фактор для подорожания — дефицит мощностей и предложений готового топлива, при которых могут возникать очень серьезные скачки цен, отметил экономист.
«Снижение цен на бензин никогда не наблюдалось. Это связывают с низкой маржинальностью нефтепереработки. Для внутреннего рынка она убыточная, и прибыльным является только экспорт», — резюмировал Бархота.
Что касается прогнозов на будущее, то ситуация, по его мнению, будет усугубляться и, скорее всего, приведет к соответствующим мерам противодействия: например, трансферу топлива между регионами.