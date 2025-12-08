Банки ждет крупная реформа: при чем тут ваш ИНН и что будет со счетами

Банки самостоятельно должны будут собрать необходимые данные Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

ЦБ готовит важное нововведение для банковской системы страны. Кредитные организации будут обязаны привязать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам. Мера вводится для борьбы с дропперством. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Читайте подробности о реформе в этом материале.

Дропперство — это когда человек помогает мошенникам переводить украденные деньги через свои банковские карты. Как это работает: вам предлагают «лёгкую подработку», вы даёте свою карту или счёт, через него проходят чужие деньги, вы получаете небольшой процент. Даже если вы не знали, что помогаете мошенникам, это всё равно преступление.

Главное изменение коснётся всех банковских счетов — как новых, так и уже существующих. По словам Поляковой, ранее ИНН не являлся необходимым реквизитом для открытия счёта, но теперь это требование станет обязательным.

«Банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сообщила Полякова в разговоре с РБК.