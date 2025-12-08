НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Банки ждет крупная реформа: при чем тут ваш ИНН и что будет со счетами

Рассказываем, какие изменения ждут банковскую систему

Банки самостоятельно должны будут собрать необходимые данные

Банки самостоятельно должны будут собрать необходимые данные

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

ЦБ готовит важное нововведение для банковской системы страны. Кредитные организации будут обязаны привязать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам. Мера вводится для борьбы с дропперством. Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Читайте подробности о реформе в этом материале.

Дропперство — это когда человек помогает мошенникам переводить украденные деньги через свои банковские карты. Как это работает: вам предлагают «лёгкую подработку», вы даёте свою карту или счёт, через него проходят чужие деньги, вы получаете небольшой процент. Даже если вы не знали, что помогаете мошенникам, это всё равно преступление.

Главное изменение коснётся всех банковских счетов — как новых, так и уже существующих. По словам Поляковой, ранее ИНН не являлся необходимым реквизитом для открытия счёта, но теперь это требование станет обязательным.

«Банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сообщила Полякова в разговоре с РБК.

Новая система будет интегрирована в платформу «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 года. ИНН станет основным идентификатором клиента в системе, поскольку банки уже давно работают с этим реквизитом и хорошо знакомы с его использованием.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
JayroslavMudryi
42 минуты
не может быть???? почему сразу то не сделали--борьба с дропперством выходит на новые вершины
Гость
31 минута
Это чтобы сразу деньги за штрафы и неуплаты снимать.
