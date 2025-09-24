В России стали чаще наблюдать дефицит бензина. Ждать ли подобного в Ярославской области

Почему в России дорожает бензин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых регионах России местные жители жалуются на рост цен на бензин и его дефицит. Например, подобная проблема наблюдается в Нижнем Новгороде и Крыму.

В каких регионах еще может возникнуть нехватка топлива, с чем связан рост цен и какие перспективы по стоимости бензина ожидаются в ближайшее время в Ярославской области? На эти и другие вопросы ответил 76.RU эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Почему дорожает бензин

По словам эксперта, рост цен на топливо во многом обусловлен изменениями в механизме компенсаций нефтяным компаниям.

«С января по август выплаты по демпферу из бюджета сократились примерно на 46%. Это привело к тому, что компании стали компенсировать недополученные средства за счет повышения стоимости топлива на бирже», — пояснил Игорь Юшков.

Демпфер — это механизм перераспределения выплат, который государство использует, чтобы смягчать резкие колебания цен на бензин и дизельное топливо. Таким образом помогает держать цены на бензин более стабильными.

На ценовую динамику, как пояснил Игорь Юшков, повлияли и дополнительные факторы: рост потребления бензина летом, сокращение выпуска топлива, а также удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам эксперта, ремонтные расходы после атак также закладываются в конечную цену топлива.

Стали известны средние цены на бензин в России в августе 2025 года Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

«Когда стали происходить активные удары по НПЗ, мы увидели панику на рынке. Многие заметили, что цены растут, и многие перекупщики стали скупать нефтепродукты, дополнительно создавая ажиотажный спрос на бирже. Это еще выше толкнуло цены», — объяснил эксперт.

Кроме того, на стоимость бензина повлияла и биржевая цена.

«С 1 января были повышены акцизы на бензин и дизель на 14,5 и 16%. То есть это существенный рост акциза, а он фактически закладывается в цену каждого литра бензина и дизеля. Поэтому и рост акцизов поднимается, и биржевая ситуация толкает цены наверх».

Получается, что у нас рост стоимости бензина выше, чем уровень инфляции. По крайней мере сейчас накопленный рост цен на бензин где-то 7,2%, а инфляция поднялась примерно на 4%. Игорь Юшков эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

При этом стоимость дизеля пока укладывается в инфляционные показатели.

Из-за чего возникает дефицит топлива

Эксперт подчеркнул, что проблемы с нехваткой бензина чаще всего наблюдаются у независимых АЗС. В отличие от крупных вертикально интегрированных компаний, у таких заправок нет собственных НПЗ, поэтому они вынуждены закупать топливо на бирже по высокой цене.

Однако поднять розничную цену они не могут.

«К ним приходит антимонопольная служба и проверяет обоснованность роста цен. Если стоимость топлива завышена по сравнению с вертикально интегрированными компаниями, спрашивают, почему так произошло».

Хотя все прекрасно понимают, что вертикально интегрированные заправки покупают топливо дешевле. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба давит на АЗС, заставляя их сдерживать рост цен. Получается, что ты купил задорого на бирже, а продаешь дешево. Игорь Юшков эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

По данным эксперта, чтобы избежать убытков, владельцы начинают закрывать колонки с Аи-92 и Аи-95 или временно прекращают работу. Наиболее уязвимыми оказываются регионы, где почти нет крупных компаний, продающих топливо.

«Например, в Крыму одни независимые АЗС, которые купили дорогое топливо и при этом обязаны сдерживать рост цен», — отметил эксперт.

Дополнительные трудности создают удары Украины по топливным базам и логистическим цепочкам: объекты повреждены, доставка топлива усложнена. Всё это усиливает перебои и вызывает локальные дефициты.

Получается, что трудности с продажей и покупкой бензина возникают или могут возникнуть в регионах, где больше независимых АЗС.

«В Ярославской области есть заправки и вертикально интегрированных (ВИНК), и независимые заправки», — отметил экономист.

По его данным, в целом по стране 40% АЗС принадлежат вертикально интегрированным компаниям, а 60% — независимым. Однако по объему продаж топлива ситуация обратная: 60% топлива на внутреннем рынке продают ВИНКи, а 40% — независимые компании.

Что будет с ценами на бензин дальше

По прогнозу Юшкова, в ближайшие месяцы рост цен будет сдержаннее, чем летом.

«Рост цен на бензин будет не таким резким, как это наблюдалось в июле — августе 2025 года. Возможно замедление темпов роста», — рассказал Игорь Юшков.

По словам Юшкова, биржевые цены могут немного снизиться за счет сокращения потребления, однако розничная стоимость не всегда повторяет эту динамику.

На бирже возможен отскок, но в рознице это не отражается. Игорь Юшков эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

К слову, в сентябре Росстат опубликовал средние данные о стоимости топлива по России. Как оказалось, в Ярославской области стоимость литра бензина — самая дешевая в Центральном Федеральном округе: 59,82 рубля. Самыми дорогими регионами округа стали Москва (65,05 рубля), Воронежская (64,57 рубля) и Тульская (63,45 рубля) области.

По данным Игоря Юшкова, в Ярославской области бензин самый дешевый в ЦФО по двум причинам: «Во-первых, в Ярославской области есть НПЗ. Во-вторых, думаю, дело в размере акцизов», — объяснил эксперт.

Акциз — косвенный налог, который государство взимает с продажи бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Акцизы бывают на алкоголь, табачные изделия, легковые автомобили, сахаросодержащие напитки и другие товарные категории.