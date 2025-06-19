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Экономика ПМЭФ-2025 Российская экономика повисла на волоске: прогнозы Минэка, ЦБ и Минфина на ближайшее будущее

Российская экономика повисла на волоске: прогнозы Минэка, ЦБ и Минфина на ближайшее будущее

Россиян ждут серьезные изменения

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45 комментариев
После темной полосы наступит улучшение | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПосле темной полосы наступит улучшение | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

После темной полосы наступит улучшение

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе ПМЭФ.

«По цифрам охлаждение, по текущим ощущениям уже на грани перехода в рецессию», — сообщил министр.

Рецессия — это продолжительный и существенный спад экономической активности. Обычно она характеризуется сокращением валового внутреннего продукта (ВВП), ростом безработицы, снижением потребительских расходов и уменьшением инвестиций в бизнес. Причиной такого состояния могут стать финансовые кризисы, именения в мировой экономике, вооруженные конфликты, природные катаклизмы или технологический прогресс.

Глава Минфина Антон Силуанов на площадке ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ. Однако он считает, что стоит ждать улучшения.

«У нас сейчас похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето», — уверен Силуанов. 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что экономика РФ сейчас проходит период выхода из перегрева. Она предложила думать о новой модели роста экономики.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста», — сказала она на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Но глава Минфина с ней не согласился. Он призвал сохранить текущую модель, потому что считает ее рабочей.

«Мы живем в таком сложном мире, Россия растет на 4 с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет», — заявил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) — деловое мероприятие мирового уровня, которое проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Рецессия Экономический кризис Антон Силуанов Эльвира Набиуллина Максим Решетников
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Комментарии
45
Гость
3 часа
картошка по 149 рублей - вот всё, что нужно знать об экономике
Гость
2 часа
ну для них всех ничего не изменится , как жировали так и будут, а почувствуют нехватку, накинут себе . За всё расплачиваются простые люди, которым всё это не в одно место
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