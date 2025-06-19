Российская экономика повисла на волоске: прогнозы Минэка, ЦБ и Минфина на ближайшее будущее

После темной полосы наступит улучшение Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе ПМЭФ.

«По цифрам охлаждение, по текущим ощущениям уже на грани перехода в рецессию», — сообщил министр.

Рецессия — это продолжительный и существенный спад экономической активности. Обычно она характеризуется сокращением валового внутреннего продукта (ВВП), ростом безработицы, снижением потребительских расходов и уменьшением инвестиций в бизнес. Причиной такого состояния могут стать финансовые кризисы, именения в мировой экономике, вооруженные конфликты, природные катаклизмы или технологический прогресс.

Глава Минфина Антон Силуанов на площадке ПМЭФ назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ. Однако он считает, что стоит ждать улучшения.

«У нас сейчас похолодание, но за похолоданием всегда приходит лето», — уверен Силуанов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что экономика РФ сейчас проходит период выхода из перегрева. Она предложила думать о новой модели роста экономики.

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны. Нам надо думать о некоторой новой модели роста», — сказала она на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов».

Но глава Минфина с ней не согласился. Он призвал сохранить текущую модель, потому что считает ее рабочей.

«Мы живем в таком сложном мире, Россия растет на 4 с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет», — заявил министр.