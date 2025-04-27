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Экономика Россия оказалась на пороге большого кризиса — при чем тут ЦБ и инфляция

Россия оказалась на пороге большого кризиса — при чем тут ЦБ и инфляция

Строительная отрасль находится на грани краха

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17 комментариев
Продавцы вынуждены предоставлять скидки для покупателей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Продавцы вынуждены предоставлять скидки для покупателей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Продавцы вынуждены предоставлять скидки для покупателей

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России возникло обманчивое состояние улучшения экономической ситуации на фоне снижения цен и укрепления рубля. Однако страна находится под угрозой крупного кризиса из-за высоких ставок по вкладам и стремительно падающего количества кредитов. Об этом заявил в беседе с Городскими медиа доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. 

Почему падают цены

«Сейчас в связи с укреплением рубля фиксируют, что падают цены на некоторые продукты питания и на одежду, если она приходит из-за границы. Но опять же специалисты, как правило, это связывают даже не с укреплением рубля, а в целом с охлаждением спроса потребителя. В первую очередь потому, что любая лишняя копеечка сейчас идет в банк, для того чтобы люди и юридические лица получали соответствующие проценты, заявленные банками из-за высокой ключевой ставки. В итоге меньше денег вкладывается в производство и потребление», — сказала Оганова. 

Поэтому на данном этапе ретейлеры и производители вынуждены привлекать потребителей. Это можно сделать только за счет скидок, акций и снижения цен, подчеркнула собеседница Городских медиа. 

Почему выгодные вклады и дорогие кредиты опасны

С момента повышения ключевой ставки наблюдается тенденция на размещение денежных средств в банках, потому что это дает максимальный доход и бизнесу, и физическим лицам. На первый взгляд, сплошная выгода для граждан, но ситуация не так однозначна. 

На вкладах находятся огромные суммы — триллион рублей. Банкам нужно где-то брать деньги для того, чтобы выплачивать проценты. Часто это покрывали переплаты по потребительским кредитам, но их сейчас берут мало, потому что они очень дорогие. С ипотекой и автокредитами ситуация не лучше, объяснила Оганова. Иными словами, проценты по кредитам — заработок для банка, которого они лишились. 

«Поэтому сейчас нужно удержать этот баланс, который в какой-то момент может стать очень хрупким, чтобы мы не скатились в большой кризис. И, наверное, это сейчас основная задача государства. А с учетом роста инфляции и ключевой ставки мы можем вообще прийти к большому кризису», — подчеркнула доцент Финансового университета. 

Кризис не ограничивается только банковским сектором. Проблемы наблюдаются и в строительной отрасли, где падение в среднем по России составляет 20%, отмечает эксперт. В некоторых регионах ситуация уже на грани и доходит до 70–90%. Например, в Ленинградской области на 70% за первые три месяца упало строительство многоквартирных домов. Это свидетельствует о том, что к концу года строительную отрасль может ждать крах, предупредила Оганова. 

Как будет развиваться ситуация дальше 

В текущей обстановке возникли проблемы с производством, что является источником налогов, а значит, и пополнения бюджета. Поэтому сейчас необходимо прийти к снижению инфляции, добавила Оганова. 

«Уменьшение цен как раз связано с тем, чтобы хотя бы документально уменьшить рост инфляции. Хотя она, безусловно, есть, и пока она только увеличивается», — отметила член Высшего Совета «Сильной России». 

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от геополитической обстановки. По словам эксперта, основная задача — удержать динамику и баланс. Потому как любой кризис неплатежей может повлечь за собой уже крупный банковский кризис, и это будет большая проблема. Но нужно надеяться, что до этого не дойдет. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Экономический кризис Вклады Кредиты Ипотека Инфляция Снижение цен
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Комментарии
17
Гость
12 часов
Я так понял, что во всём происходящем Путин опять не виноват, оно само.
Гость
12 часов
Из статьи ясно, СВО и кризис никак не связаны. Виноваты все, кроме Вододи, он всегда сухим гусем из воды выходит.
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