Россия оказалась на пороге большого кризиса — при чем тут ЦБ и инфляция

Продавцы вынуждены предоставлять скидки для покупателей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России возникло обманчивое состояние улучшения экономической ситуации на фоне снижения цен и укрепления рубля. Однако страна находится под угрозой крупного кризиса из-за высоких ставок по вкладам и стремительно падающего количества кредитов. Об этом заявил в беседе с Городскими медиа доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

Почему падают цены

«Сейчас в связи с укреплением рубля фиксируют, что падают цены на некоторые продукты питания и на одежду, если она приходит из-за границы. Но опять же специалисты, как правило, это связывают даже не с укреплением рубля, а в целом с охлаждением спроса потребителя. В первую очередь потому, что любая лишняя копеечка сейчас идет в банк, для того чтобы люди и юридические лица получали соответствующие проценты, заявленные банками из-за высокой ключевой ставки. В итоге меньше денег вкладывается в производство и потребление», — сказала Оганова.

Поэтому на данном этапе ретейлеры и производители вынуждены привлекать потребителей. Это можно сделать только за счет скидок, акций и снижения цен, подчеркнула собеседница Городских медиа.

Почему выгодные вклады и дорогие кредиты опасны

С момента повышения ключевой ставки наблюдается тенденция на размещение денежных средств в банках, потому что это дает максимальный доход и бизнесу, и физическим лицам. На первый взгляд, сплошная выгода для граждан, но ситуация не так однозначна.

На вкладах находятся огромные суммы — триллион рублей. Банкам нужно где-то брать деньги для того, чтобы выплачивать проценты. Часто это покрывали переплаты по потребительским кредитам, но их сейчас берут мало, потому что они очень дорогие. С ипотекой и автокредитами ситуация не лучше, объяснила Оганова. Иными словами, проценты по кредитам — заработок для банка, которого они лишились.

«Поэтому сейчас нужно удержать этот баланс, который в какой-то момент может стать очень хрупким, чтобы мы не скатились в большой кризис. И, наверное, это сейчас основная задача государства. А с учетом роста инфляции и ключевой ставки мы можем вообще прийти к большому кризису», — подчеркнула доцент Финансового университета.

Кризис не ограничивается только банковским сектором. Проблемы наблюдаются и в строительной отрасли, где падение в среднем по России составляет 20%, отмечает эксперт. В некоторых регионах ситуация уже на грани и доходит до 70–90%. Например, в Ленинградской области на 70% за первые три месяца упало строительство многоквартирных домов. Это свидетельствует о том, что к концу года строительную отрасль может ждать крах, предупредила Оганова.

Как будет развиваться ситуация дальше

В текущей обстановке возникли проблемы с производством, что является источником налогов, а значит, и пополнения бюджета. Поэтому сейчас необходимо прийти к снижению инфляции, добавила Оганова.

«Уменьшение цен как раз связано с тем, чтобы хотя бы документально уменьшить рост инфляции. Хотя она, безусловно, есть, и пока она только увеличивается», — отметила член Высшего Совета «Сильной России».