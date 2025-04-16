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Экономика В России начали дешеветь продукты: а вы заметили разницу?

В России начали дешеветь продукты: а вы заметили разницу?

Спрос на еду падает

1 051
28 комментариев
Разнообразие курицы заставляет свинину дешеветь | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUРазнообразие курицы заставляет свинину дешеветь | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Разнообразие курицы заставляет свинину дешеветь

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В России средняя стоимость свинины снизилась на 9% в период с января по март 2025 года относительно показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Контур.Маркета».

Похожая ситуация наблюдается и с яйцами. Цены тоже упали на 9%. По данным на начало апреля, килограмм свинины стоит 406 рублей, а яйца — 222 рубля за десяток.

Снижение цен связано с несколькими факторами, считают аналитики. Спрос на свинину упал на 36%, на яйца — на 9%. Также зафиксировано снижение закупочных цен на свинину, это происходит в том числе из-за возросшего предложения на внутреннем рынке.

«Только за последнюю неделю свинина в оптовом сегменте подешевела на 3%. Кроме того, растущее предложение куриного мяса оказывает давление на спрос и соответственно цены», — приводит слова аналитика «Контур.Маркета» Ксении Корзан ТАСС.

Яйца же подешевели на фоне отмены ввозной таможенной пошлины на продукт в 2024 году, из-за чего также возросло предложение на рынке.

Однако есть продукты, которые продолжили дорожать. Лидером в этом является сливочное масло, средняя цена которого выросла на 35% — до 221 рубля за упаковку в 180–200 граммов. Далее в списке находится говядина. Она подорожала на 25% — до 1210 рублей за килограмм. Тройку дорожающих продуктов замыкает  растительное масло. Его цена выросла на 21%, до 221 рубля. Также аналитики обратили внимание на рост цен на хлеб (на 18%), макароны (12%), сахар (11%). 

В России также подорожало пиво. Ожидается, что цены могут вырасти еще на 10–15%. В чем причина, можно почитать в отдельном материале.

А вы заметили снижение цен на продукты?

Как было дорого, так и осталось
Да, есть много выгодных предложений
А в России что-то дешевеет?
Стало только дороже
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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Свинина Яйца Масло Рост цен Продукты
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Комментарии
28
Гость
16 апреля, 09:07
Сегодня снизили на рубль, завтра поднимут на 10. И так далее, как обычно, ничего нового
Гость
16 апреля, 09:11
Может что то и подешевело немного, но в большинстве всё сильно подорожало. Плюс летом ожидается рост оплаты коммунальных услуг на 20-25%.
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