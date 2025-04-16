В России начали дешеветь продукты: а вы заметили разницу?

Разнообразие курицы заставляет свинину дешеветь Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В России средняя стоимость свинины снизилась на 9% в период с января по март 2025 года относительно показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Контур.Маркета».

Похожая ситуация наблюдается и с яйцами. Цены тоже упали на 9%. По данным на начало апреля, килограмм свинины стоит 406 рублей, а яйца — 222 рубля за десяток.

Снижение цен связано с несколькими факторами, считают аналитики. Спрос на свинину упал на 36%, на яйца — на 9%. Также зафиксировано снижение закупочных цен на свинину, это происходит в том числе из-за возросшего предложения на внутреннем рынке.

«Только за последнюю неделю свинина в оптовом сегменте подешевела на 3%. Кроме того, растущее предложение куриного мяса оказывает давление на спрос и соответственно цены», — приводит слова аналитика «Контур.Маркета» Ксении Корзан ТАСС.

Яйца же подешевели на фоне отмены ввозной таможенной пошлины на продукт в 2024 году, из-за чего также возросло предложение на рынке.

Однако есть продукты, которые продолжили дорожать. Лидером в этом является сливочное масло, средняя цена которого выросла на 35% — до 221 рубля за упаковку в 180–200 граммов. Далее в списке находится говядина. Она подорожала на 25% — до 1210 рублей за килограмм. Тройку дорожающих продуктов замыкает растительное масло. Его цена выросла на 21%, до 221 рубля. Также аналитики обратили внимание на рост цен на хлеб (на 18%), макароны (12%), сахар (11%).

В России также подорожало пиво. Ожидается, что цены могут вырасти еще на 10–15%. В чем причина, можно почитать в отдельном материале.