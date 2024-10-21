Отток миллиона мигрантов россияне ощутят по платежам за коммуналку?

Дороги, жилье, строительство — везде иностранная рабочая сила Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ужесточение миграционной политики идет сразу на двух уровнях — федеральном и региональном. Госдума приняла уже несколько законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В то же время губернаторы массово ограничивают работу мигрантов (причем из тех стран, откуда в Россию можно въехать без визы и поэтому работать по патенту).

Причем антимигрантские ограничения началась вовсе не после мартовского теракта в «Крокус Сити Холле», как принято считать. Тренд задали еще в конце 2021 года Тюменская область и ХМАО: их губернаторы Александр Моор и Наталья Комарова первыми в России ввели жесткие ограничения для мигрантов. В обоих регионах с 1 января 2022 года иностранцам запретили работать на транспорте, а в Югре еще и в торговле и образовании. Подробности — в материале MSK1.RU.

Поворот после «Крокуса»

После Тюмени и ХМАО тренд на ужесточение миграционной политики продолжила Калужская область, губернатор которой, Владислав Шапша, не только ввел жесткие ограничения на работу мигрантов, но и вышел из «Программы по переселению соотечественников из-за рубежа».

Однако именно после мартовского теракта начались и жесткие федеральные ужесточения. Главными аргументами «мигрантофобов» стали увеличение числа преступлений и случаи терроризма.

В 2025 году вступит в силу целый пакет законопроектов, направленных на ужесточение миграционного режима. Все нововведения перечислять не будем, ограничимся основными.

Появится реестр контролируемых лиц: база данных будет содержать информацию о мигрантах, находящихся в стране незаконно или совершивших преступления.

Вводится ужесточение ответственности за незаконную миграцию. Максимальный срок наказания за организацию незаконной миграции может достигнуть 15 лет лишения свободы. Если преступление совершено с участием чиновников, им будет запрещено занимать должности в органах власти на срок до 10 лет.

Также изменится квалификации преступлений. Если преступление совершает лицо, находящееся на территории России незаконно, это станет отягчающим обстоятельством при назначении наказания.

Получить разрешение на временное проживание или вид на жительство можно будет только через три года после оформления брака или усыновления.

Ну а вслед за Моором, Комаровой и Шапшой уже более 30 губернаторов в той или иной форме ввели ограничения на работу мигрантов в определенных профессиях. И каждый глава региона объясняет, будто бы эти меры направлены на защиту местного рынка труда и предотвращение конкуренции со стороны иностранцев.

Уехало больше миллиона рабочих

Ужесточение миграционных правил уже приводит к тому, что многие иностранцы покидают Россию. Только за январь-сентябрь 2024 года из страны уехали более 1 млн иностранных рабочих (по примерным оценкам). И это с учетом того, что, по данным МВД, к 1 сентября 2024 года в России находилось почти 6,2 млн мигрантов (из них 5,5 млн — из постсоветских республик).

Эффект от массового отъезда и принудительной высылки мигрантов опрошенные MSK1.RU эксперты оценивают очень по-разному.

— На мой взгляд, ужесточение миграционного законодательства — это абсолютно правильная мера, потому что она призвана бороться только с незаконным пересечением границы, — говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Никто ведь не ограничивает легальный въезд в Россию. В нашей стране нет непреодолимых барьеров для законного въезда иностранных граждан, которые хотят здесь работать или жить. Нелегальное пересечение границы в 99% случаев связано с какой-то противоправной деятельностью — именно с такими мигрантами государство всегда боролось и будет продолжать бороться. Это вопрос национальной безопасности.

Иную позицию занимает миграционный адвокат Ольга Родина. Она говорит, что необходимо обратить внимание не только на влияние на вопросы безопасности, но и на рынок труда, который и так испытывает колоссальное давление.

— В краткосрочной перспективе ужесточение законодательства приведет к сокращению числа нелегальных работников. С одной стороны, это может привести к дефициту рабочей силы в отраслях, где традиционно задействованы мигранты, таких как строительство и сельское хозяйство. С другой стороны, это повысит конкуренцию среди легальных мигрантов, — объясняет Родина.

— Но если на место нелегалов придут легальные мигранты — разве это плохо?

— Для бизнеса это создаст дополнительные трудности. Компании, которые раньше нанимали нелегальных мигрантов из-за их низкой стоимости, будут вынуждены увеличивать расходы на оплату труда легальных работников. В результате стоимость товаров и услуг может вырасти.

Хотя в долгосрочной перспективе всё же ожидается позитивный эффект, связанный с легализацией труда, улучшением условий работы и защиты прав работников. Это также может стимулировать рост зарплат для россиян и улучшить качество трудовой миграции.

— В каких отраслях, по вашему мнению, отток мигрантов будет самым болезненным?

— Мы знаем, что мигранты — это дешевая рабочая сила. На данный момент наши граждане России не особо хотят работать на таких работах, как ЖКХ, курьерская доставка. И конечно, здесь постоянно были задействованы мигранты. Так что сейчас эти сферы просядут, потому что перейти на людей, которые будут работать за малые деньги в таких сферах, — это будет крайне сложно.

Со временем, конечно, рынок перестроится, и зарплаты, возможно, повысят, но и на обычного гражданина это тоже повлияет. Представьте: повысятся зарплаты у тех, кто работал в ЖКХ, а значит, повысятся и коммунальные платежи, а платят их обычные граждане.