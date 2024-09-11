В России остается всё меньше гастарбайтеров: чем грозит экономике страны миграционный кризис

Во время Курбан-байрама. Число отмечающих в России главный мусульманский праздник может резко уменьшиться Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В России сокращается сразу два вида миграции — международная и межрегиональная. Несмотря на экономический кризис, люди стали реже искать работу за пределами родного региона. За последние 5 лет число людей, переехавших ради работы в другой регион России, сокращалось примерно на 300 тысяч человек в год. MSK1.RU разбирается в проблеме.

Теперь уже не только в Москве

Большая часть маятниковой миграции всегда была связана с Москвой, где люди ежедневно перемещаются между домом и работой. Теперь же россияне стали реже ездить на заработки в Москву. Это связано с двумя факторами. Первый — сокращение доли мобильных молодых людей в структуре занятого населения, а второй — снижение уровня безработицы в стране.

Сейчас он на исторически низком уровне — 2,4% в августе. Правда, даже с учетом этого в стране не были официально трудоустроены около 1,9 миллиона человек в возрасте старше 15 лет.

Заполнить вакансии могли бы иностранные мигранты, но их в стране тоже всё меньше.

Взять, скажем, Кыргызстан. По словам министра иностранных дел страны Жээнбека Кулубаева, за последние полтора года количество кыргызстанцев в России уменьшилось на 400 тысяч. Аналогичный тренд и в Узбекистане: пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что в 2016 году в России работало от 4 до 6 миллионов узбекистанцев, а сейчас их осталось около 1 миллиона.

Отток мигрантов фиксируют многие регионы России. В частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области число трудовых мигрантов за 2023 год уже сократилось на 12% (вероятно, тренд продолжился и в этом году).

В Пермском крае в прошлом году наблюдался рост количества мигрантов, но в 2024 году произошел массовый отъезд граждан соседних государств, в основном из Таджикистана.

В Мурманской области с 2018 года число трудовых мигрантов росло, однако с 2022 года в регионе наблюдается снижение числа мигрантов уже на 28%.

Справимся своими силами?

Может ли Россия в условиях низкой безработицы и массового оттока иностранных мигрантов решить все экономические задачи, которые ставит правительство?

— Конечно, если всех мигрантов исключить из российской экономики, это приведет к серьезным последствиям, — говорит MSK1.RU независимый финансовый советник, основатель компании MindCash Григорий Мисоночников. — Российская экономика значительно зависит от труда мигрантов, особенно в строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и сфере услуг. Эти отрасли опираются на дешевую и доступную рабочую силу, которую трудно заменить местными кадрами.

— Противники привлечения мигрантов заявляют, что их приток ухудшил криминогенную ситуацию. А вот какие экономические последствия будут у оттока?

— Уход мигрантов приведет к дефициту рабочих, что вызовет рост стоимости труда и, соответственно, товаров и услуг.

Мигранты выполняют значительную часть низкоквалифицированной работы. Без них объемы строительства снизятся, а сроки реализации проектов увеличатся. Это затормозит развитие инфраструктуры и ухудшит экономическую активность в целом.

Увеличение затрат на рабочую силу, вызванное уходом мигрантов, приведет к росту цен на продукцию и услуги. Это в свою очередь вызовет рост инфляции, что ухудшит покупательную способность населения.

Помимо прочего, мигранты платят налоги, а это источник доходов для бюджета. Если не будет таких поступлений, это может уменьшить налоговые доходы, привести к дефициту бюджета и сокращению социальных программ.