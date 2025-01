Baccara, Ottawan, Mr. President и другие. Как изменились звезды 70-х, 80-х и 90-х годов

Baccara

F.R. David

В 1975 году он покинул группу Les Variations, чтобы заняться сольной карьерой. Фитусси покорил мировой шоу-бизнес песней Words. Затем были хиты Pick Up the Phone, Music, Take Me Back и другие. В 90-х он писал песни для знаменитых артистов: Рэя Чарльза, Мелани, Демиса Руссоса.

Mr. President

Ottawan

No Mercy

Об импозантных молодых людях все заговорили после сингла Where Do You Go, ставшего визитной карточкой группы. Группа продолжила покорять сердца слушателей хитами Hello How Are You, Missing, Kiss You All Over. Артисты также перепели хит What Is Love, исполненный певцом Haddaway. Последний альбом, записанный в полном составе, группа выпустила в 2007 году.