Baccara, Ottawan, Mr. President и другие. Как изменились звезды 70-х, 80-х и 90-х годов

В 2024 году на фестивале «Легенды Ретро FM» зарубежными гостями стали группы Baccara, Mr. President, F.R. David и No Mercy Источник: Дарья Шутова, Екатерина Цой / MSK1.RU











Организаторы международного фестиваля «Легенды Ретро FM» почти 20 лет устраивают ностальгический праздник музыки. Артисты, которые были на пике популярности 20, 30 и даже 40 лет назад, выступают со своими нетленными хитами. Ежегодно на фестиваль приезжают звезды не только отечественного, но и зарубежного шоу-бизнеса. В этот раз зрители встретились с группами Baccara, Mr. President, F.R. David и No Mercy.

Вы можете не помнить имена всех артистов, но с их хитами вы точно хорошо знакомы. Как сложилась судьба известных исполнителей и почему в непростые времена они не побоялись приехать в Россию, рассказываем в материале MSK1.RU.

Baccara

Испанская группа Baccara начала свою деятельность в 1977 году. Дуэт, который изначально назывался Venus, основали две подруги-танцовщицы Мария Мендиола и Майте Матеос. Девушкам долго не удавалось обратить на себя внимания. Но однажды удача улыбнулась им, и во время концерта в одной из гостиниц на Канарских островах молодых солисток заметили менеджеры музыкального лейбла RCA Records. Первый сингл Yes Sir, I can Boogie, который знает теперь почти каждый, принесла группе большую известность.

Дуэт раскрутился, выступил на «Евровидении», выпустил несколько альбомов и дал не один десяток концертов по всему миру. Их стали узнавать по фирменной красной розе, ставшей символом группы, и черно-белому стилю, который выдерживали девушки. Так, Мендиола выступала всегда в белом, а Матеус — в черном. Казалось, всё было хорошо, но в 1981 году группа распалась. Девушки начали строить сольные карьеры, но былого успеха они уже не имели.

В 1985 году Мария Мендиола возродила Baccara и стала выступать с новой солисткой по имени Мариса Перес. Но вскоре певица покинула группу по состоянию здоровья. Ее место заняла Кристина Севилья, которая до сих пор выступает в составе группы, но уже без Марии. Основательница популярной женской группы скончалась в 2021 году.

Кристина продолжила дело своей коллеги и теперь гастролирует по миру с Хеленой де Кирогой. Недавно они приехали в Москву на международный фестиваль «Легенды Ретро FM». В России солистки новой Baccara гости нередкие. Так что, по их словам, за это время у них здесь появилось много друзей.

Первый состав группы Baccara vs новый состав группы Baccara Источники: CaptainCarlossi / YouTube.com, Дарья Шутова / MSK1.RU

F.R. David

Эли Роберт Фитусси, наиболее известный под псевдонимом F.R. David, родился в 1947 году в Тунисе. До того как выпустить хит Words, артист работал с греческим композитором Вангелисом. Позже Роберт стал солистом французской группы Les Variations. При нем коллектив попал в топ-200 самых популярных альбомов по версии Billboard, а сингл Superman занял 36-е место в топ-чарте американской поп-музыки (U.S. Pop Charts).

В 1975 году он покинул группу Les Variations, чтобы заняться сольной карьерой. Фитусси покорил мировой шоу-бизнес песней Words. Затем были хиты Pick Up the Phone, Music, Take Me Back и другие. В 90-х он писал песни для знаменитых артистов: Рэя Чарльза, Мелани, Демиса Руссоса.

1 января артисту исполнится 78 лет. Несмотря на возраст, F.R. David продолжает гастролировать по всему миру. Певец в прекрасной форме. В разговоре с журналистами на международном фестивале «Легенды Ретро FM» он рассказал, что бегает и тщательно следит за своим здоровьем. Певец также отметил, что в современной музыке ему хотелось бы меньше эффектов, но больше души.

Когда зрители впервые услышали хит Words в исполнении F.R. David, они подумали, что на самом деле поет женщина, а не мужчина Источники: Club Music 80 / YouTube.com, Дарья Шутова / MSK1.RU

Mr. President

Изначально зажигательное трио из Германии называлось Satellite One. Позже группа переименовалась в Mr. President. В аббревиатуре скрывались слова music и rhythm. А president означало высшее социальное положение человека.

В 1994 году группа выпустила первый сингл Up'n away, который стал хитом. Затем последовала череда успешных синглов и альбомов, которые слушали не только в Европе, но и в США. Их песня Coco Jamboo взровала мировые топ-чарты и танцполы.

В 2008 году группа распалась. Спустя 5 лет солист группы Lazy Dee (настоящее имя — Делрой Ренналлс) рассказал, что сосредоточен на работе с молодыми музыкантами и возвращаться на сцену не планирует. Однако спустя некоторое время Делрой изменил свое мнение. Он вновь выступает под именем группы Mr. President. Только теперь коллектив исполняет нетленные диско-хиты в сокращенном составе. К незаменимому солисту Lazy Dee присоединилась певица Эльза Данис.

Источники: Kinopoisk.ru, Дарья Шутова / MSK1.RU

Ottawan

В начале 80-х на небосклоне французского шоу-бизнеса появилась группа Ottawan. Успех коллектив получил сразу после того, как выпустил песню D.I.S.C.O. Затем последовали хиты Hands Up, Shalala Song, Crazy Music. Группа стала настолько популярной, что составила конкуренцию Boney M. За первые три года своей деятельности артисты продали больше 17 миллионов дисков.

Слава Ottawan дошла и до Индии. В 1983 году на экраны вышел фильм «Танцор диско» (12+), в котором прозвучала песня You're OK только уже на индийском. Хит обрел новую жизнь под названием Jimmy Jimmy Jimmy Aaja.

Сейчас бессменный солист группы Ottawan Патрик Жан-Батист выступает с дочерью Канелль. В Россию французские музыканты приезжают чуть ли не каждый год. На международном фестивале «Легенды Ретро FM» в 2024 году лидер Ottawan признался, что очень любит нашу страну.

Источники: DiscoBar80 / YouTube.com , Дарья Шутова / MSK1.RU

No Mercy

Американская группа No Mercy задумывалась как трио хороших вокалистов и виртуозных гитаристов. Воплотил эту идею создатель группы Boney M. и немецкий продюсер Фрэнк Фариан. Именно он открыл талант Марти Синтрона, будущего лидера бойз-бенда. Кроме него частью No Mercy стали братья-близнецы Ариэль и Габриэль Хернандез.

Об импозантных молодых людях все заговорили после сингла Where Do You Go, ставшего визитной карточкой группы. Группа продолжила покорять сердца слушателей хитами Hello How Are You, Missing, Kiss You All Over. Артисты также перепели хит What Is Love, исполненный певцом Haddaway. Последний альбом, записанный в полном составе, группа выпустила в 2007 году.

Из «беспощадных» парней остался лишь Марти Синтрон. Группа в его лице до сих пор гастролирует по миру с концертами.

Источники: No Mercy / YouTube.com , Дарья Шутова / MSK1.RU