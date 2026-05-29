Оставляете чеки на кассе? Вы рискуете потерять большие деньги — причина

Рассказываем, в чем опасность

Брошенные чеки могут сыграть на руку мошенникам

Александра Мамонтова / 76.RU

Многие привыкли оставлять бумажные чеки на кассе или выбрасывать их рядом с магазином. Однако то, что является мусором для нас, может стать находкой для других. Чеками могут воспользоваться мошенники, предупредил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

На обычном чеке содержится немало информации: дата и время покупки, адрес магазина, сумма, данные программы лояльности, а иногда — бонусный ID или QR‑код с дополнительными сведениями. Злоумышленники могут использовать эти данные разными способами. Например, позвонить вам под видом сотрудника банка или магазина, чтобы выманить личные данные. Или попытаться вернуть украденный либо подмененный товар по найденному чеку, получить денежную компенсацию или подарочный сертификат. Кроме того, чужие чеки порой применяют для составления фиктивных отчетов, чтобы подтвердить несуществующие расходы.

«Особую осторожность рекомендуется соблюдать с чеками из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Такие документы могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя», — отметил юрист в беседе с RT.

Чтобы обезопасить себя, не оставляйте чеки в корзинах у касс и не выбрасывайте их целиком неподалеку от магазина. Не стоит также публиковать их фото в социальных сетях. Ненужные чеки лучше разрывать на мелкие части. Более безопасной альтернативой могут стать электронные чеки, но и в этом случае важно беречь доступ к электронной почте и аккаунтам в сервисах магазинов.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
Для наибольшей безопасности чек на купленный товар лучше съесть.
