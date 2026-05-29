Оставляете чеки на кассе? Вы рискуете потерять большие деньги — причина

Многие привыкли оставлять бумажные чеки на кассе или выбрасывать их рядом с магазином. Однако то, что является мусором для нас, может стать находкой для других. Чеками могут воспользоваться мошенники, предупредил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

На обычном чеке содержится немало информации: дата и время покупки, адрес магазина, сумма, данные программы лояльности, а иногда — бонусный ID или QR‑код с дополнительными сведениями. Злоумышленники могут использовать эти данные разными способами. Например, позвонить вам под видом сотрудника банка или магазина, чтобы выманить личные данные. Или попытаться вернуть украденный либо подмененный товар по найденному чеку, получить денежную компенсацию или подарочный сертификат. Кроме того, чужие чеки порой применяют для составления фиктивных отчетов, чтобы подтвердить несуществующие расходы.

«Особую осторожность рекомендуется соблюдать с чеками из магазинов техники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Такие документы могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя», — отметил юрист в беседе с RT.