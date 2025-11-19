НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -6

8 м/c,

зап.

 750мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,05
EUR 93,93
Экопроекты российских компаний
Зарплаты в садиках
«Умные решения»
Как менялась стоимость проезда
Компании, которые создают будущее области
Когда выходит Урлашов
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Отразили атаку БПЛА
Задержка поездов
Криминал Задержали депутата Писарца Подробности Растрата на десятки миллионов: начался суд над депутатом Ярославской областной думы

Растрата на десятки миллионов: начался суд над депутатом Ярославской областной думы

В чем обвиняют Михаила Писарца

656
В Ярославле судят депутата областной думы | Источник: Ярославская областная ДумаВ Ярославле судят депутата областной думы | Источник: Ярославская областная Дума

В Ярославле судят депутата областной думы

Источник:

Ярославская областная Дума

В Красноперекопском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летнего депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца. Его обвиняют в растрате больше 43 миллионов рублей.

Заседание, на котором был объявлен перерыв, прошло 18 ноября 2025 года. Судя по данным судебной картотеки, следующее заседание назначено на 24 декабря.

По версии следствия, в момент совершения преступления Михаил Писарец занимал должность директора АО «Центр». Правоохранители рассказали, что он заключил фиктивные договоры купли-продажи больше 70 единиц спецтехники, которая принадлежала «Центру».

«При содействии пособника обвиняемого спецтехника была вывезена со стоянки предприятия для последующей перепродажи. В результате противоправных действий в июне — сентябре 2023 года акционерному обществу, учредителем которого является муниципалитет города Ярославля, причинен ущерб в размере более 43 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Известно, что правоохранители предъявили к Михаилу Писарцу гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), но следователи переквалифицировали его на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Поначалу депутат находился под домашним арестом, но затем суд изменил ему меру пресечения, благодаря чему Писарец смог вернуться на работу в думу.

Кто такой Михаил Писарец

Михаилу Писарцу 48 лет. По образованию он юрист.

Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).

В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной думы. Работал в региональном парламенте на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Летом 2025 года в партии «Единая Россия» приостановили членство Писарца.

В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки Центрального рынка к продаже, правда спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м, уже при новом руководстве.

Действовал не один

По делу о растрате 43 миллионов суд рассматривает и дело пособника Михаила Писарца. По данным 76.RU, это 49-летний ярославский бизнесмен, глава крестьянского фермерского хозяйства.

Следствие считает, что в июне 2023 года пособник Михаила Писарца по его просьбе нашел подставное лицо, чтобы подписать фиктивный договор купли-продажи спецтехники.

«После заключения сделки он организовал вывоз 73 единиц техники на подконтрольные стоянки для последующей перепродажи», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По версии обвинения, часть вырученных от продажи денег бизнесмен присвоил себе, еще шесть миллионов передал самому Михаилу Писарцу. Спустя несколько месяцев он вернулся к обсуждению сделки. В то время Писарец уже покинул должность директора в АО «Центр». Тогда он пришел к новому руководителю общества — Василию Ломакину. Сейчас последний проходит свидетелем по делу депутата облдумы.

Затем обвиняемый убедил нового директора АО «Центр» подписать допсоглашение к уже заключенному договору купли-продажи о передаче в числе спецтехники автокрана стоимостью 450 тысяч рублей, заранее зная, что деньги на счет организации перечисляться не будут.

С обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направили в Кировский районный суд. Известно, что бизнесмена обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Депутат Ярославская областная дума Растрата Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
38 минут
Самое интересное, почему он до сих пор в Ярославской Думе!?
Гость
1 час
Требуем мэра города Ярославля посадить в тюрьму)))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление