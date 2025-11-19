Растрата на десятки миллионов: начался суд над депутатом Ярославской областной думы

В Красноперекопском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летнего депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца. Его обвиняют в растрате больше 43 миллионов рублей.
Заседание, на котором был объявлен перерыв, прошло 18 ноября 2025 года. Судя по данным судебной картотеки, следующее заседание назначено на 24 декабря.
По версии следствия, в момент совершения преступления Михаил Писарец занимал должность директора АО «Центр». Правоохранители рассказали, что он заключил фиктивные договоры купли-продажи больше 70 единиц спецтехники, которая принадлежала «Центру».
«При содействии пособника обвиняемого спецтехника была вывезена со стоянки предприятия для последующей перепродажи. В результате противоправных действий в июне — сентябре 2023 года акционерному обществу, учредителем которого является муниципалитет города Ярославля, причинен ущерб в размере более 43 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Известно, что правоохранители предъявили к Михаилу Писарцу гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), но следователи переквалифицировали его на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Поначалу депутат находился под домашним арестом, но затем суд изменил ему меру пресечения, благодаря чему Писарец смог вернуться на работу в думу.
Кто такой Михаил Писарец
Михаилу Писарцу 48 лет. По образованию он юрист.
Он был соратником экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. В частности, возглавлял в области партию «Гражданская платформа», которая поддерживала Урлашова. Но после ареста экс-мэра Писарец примкнул к «Единой России». Избирался от этой партии в муниципалитет Ярославля седьмого созыва (2017–2022 годы).
В 2023 году был избран депутатом Ярославской областной думы. Работал в региональном парламенте на постоянной основе — за зарплату. До задержания занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, является членом комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Летом 2025 года в партии «Единая Россия» приостановили членство Писарца.
В годы работы Писарца в АО «Центр» начался процесс подготовки Центрального рынка к продаже, правда спустя некоторое время от намерений отказались. К идее о продаже вернулись в 2025-м, уже при новом руководстве.
Действовал не один
По делу о растрате 43 миллионов суд рассматривает и дело пособника Михаила Писарца. По данным 76.RU, это 49-летний ярославский бизнесмен, глава крестьянского фермерского хозяйства.
Следствие считает, что в июне 2023 года пособник Михаила Писарца по его просьбе нашел подставное лицо, чтобы подписать фиктивный договор купли-продажи спецтехники.
«После заключения сделки он организовал вывоз 73 единиц техники на подконтрольные стоянки для последующей перепродажи», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
По версии обвинения, часть вырученных от продажи денег бизнесмен присвоил себе, еще шесть миллионов передал самому Михаилу Писарцу. Спустя несколько месяцев он вернулся к обсуждению сделки. В то время Писарец уже покинул должность директора в АО «Центр». Тогда он пришел к новому руководителю общества — Василию Ломакину. Сейчас последний проходит свидетелем по делу депутата облдумы.
Затем обвиняемый убедил нового директора АО «Центр» подписать допсоглашение к уже заключенному договору купли-продажи о передаче в числе спецтехники автокрана стоимостью 450 тысяч рублей, заранее зная, что деньги на счет организации перечисляться не будут.
С обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направили в Кировский районный суд. Известно, что бизнесмена обвиняют по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), а также ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).