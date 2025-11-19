Растрата на десятки миллионов: начался суд над депутатом Ярославской областной думы

В Красноперекопском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 48-летнего депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца. Его обвиняют в растрате больше 43 миллионов рублей.

Заседание, на котором был объявлен перерыв, прошло 18 ноября 2025 года. Судя по данным судебной картотеки, следующее заседание назначено на 24 декабря.

По версии следствия, в момент совершения преступления Михаил Писарец занимал должность директора АО «Центр». Правоохранители рассказали, что он заключил фиктивные договоры купли-продажи больше 70 единиц спецтехники, которая принадлежала «Центру».

«При содействии пособника обвиняемого спецтехника была вывезена со стоянки предприятия для последующей перепродажи. В результате противоправных действий в июне — сентябре 2023 года акционерному обществу, учредителем которого является муниципалитет города Ярославля, причинен ущерб в размере более 43 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Известно, что правоохранители предъявили к Михаилу Писарцу гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), но следователи переквалифицировали его на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Поначалу депутат находился под домашним арестом, но затем суд изменил ему меру пресечения, благодаря чему Писарец смог вернуться на работу в думу.