Что такое «Русагро» и чем оно нас кормит

«Сахарных» марок у «Русагро» — шесть Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Показательный поход Генпрокуратуры против одной из крупнейших в пищевой отрасли страны группы «Русагро» уже привел к колоссальным потерям ее инвесторов. Судьба владельца и топ-менеджеров будет решаться позже, и прогноз не очень позитивный. Тем временем «Фонтанка» вспомнила, какие ее продукты есть на полках магазинов. Вы их точно знаете.

«Русагро» теряет в цене на фоне обысков, которые накануне прошли в компании, а также обвинений в особо крупных хищениях, предъявленных основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору агрохолдинга Максиму Басову. По данным «Интерфакс», обоим предъявлены обвинения по статьям 159 и 201 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями».

Какие бренды выпускает «Русагро»

«Сахарных» марок в портфеле шесть, в том числе популярные «Русский сахар» и «Чайкофский». Кроме того, «Русагро» выпускает и «коричневый» сахар брендов «Брауни» и «Теплые традиции». Под последней маркой выпускаются также крупы.

Самый ударный ряд у «Русагро» — 29 брендов — это масложировая продукция. Главный — «Московский провансаль» и другие «провансали» под зонтичным брендом «Я люблю готовить». На Урале у компании первое место по майонезам за счет сверхпопулярного в регионе Екатеринбургского жирового комбината (ЕЖК). В прошлом году был приобретен производитель брендов «Ряба» и соусов Astoria.

Растительное масло у «Росагро» — это «Щедрое лето» и «Россиянка». Маргарины — «Жар-печка», «Саратовский» и «Россиянка». Дополняют линейку брендов горчица «Столичная» и сыры «Милье» и «Сырная культура».

В потребительском сегменте «Русагро» продает мясные полуфабрикаты под брендом «Слово мясника», хотя основной бизнес у группы в этом дивизионе — оптовый. Также очень сильны позиции компании в B2B: спреды, заменители молочного жира, кремы для взбивания, а также специальные жиры для хлебопекарной и кондитерской отрасли.

Отдельно идут комбикорма и заменители цельного молока для животноводства, а также сельхозпродукция: свекла, кукуруза, соя, пшеница, подсолнечник и рапс.

Что собой представляет бизнес «Русагро»

«Русагро» — один из крупнейших агропромышленных холдингов страны. Как следует из данных компании, ее подсолнечное масло занимает на рынке лидирующие позиции с долей в 12,3%, в производстве сахара холдинг с долей в 15% держится на второй позиции по стране, имеет третье место по объему производства свинины (доля 5,5%) и четвертое — по площади контролируемых сельскохозяйственных земель (685 тыс. га).

Земельный банк «Русагро» превышает 770 тыс. га в 15 регионах России. Даже в Приморском крае у группы есть мощный свиноводческий комплекс с 1,5 тысячи сотрудников и выручкой почти 7 млрд рублей.

Доли в бизнесе распределяются так: масложировое направление — из общей выручки в 320 миллиардов — дает 193 млрд рублей. Причем оно сильно расширяется и в прошлом году прибавило сразу 43%. Производство и торговля сахаром дает «Русагро» еще 68 миллиардов. Остальное дают мясное производство и прочие направления.

Совокупная прибыль группы за год превысила 34 млрд рублей. EBITDA (прибыль до налогов и прочих выплат) — 53 миллиарда. Больше всех приносят масложировой дивизион (25,5), сахар (13,6), мясо (6,1). Сельскохозяйственные активы — еще 7,7 млрд рублей.

Как упали акции «Русагро» после обысков

Акции «Русагро» на Московской бирже последние сутки лихорадит. С начала торгов 26 марта с отметки 230 рублей цены резко полетели вниз и достигли 180 рублей, но к концу дня бумаги чуть отыграли и закрылись в районе 182 рублей за штуку. На этом фоне резко подскочил — до 18,1 млрд рублей — объем сделок, хотя за последний месяц не превышал 230 млн руб. Сегодняшний день позитива тоже не принес: по состоянию на 13 часов 28 марта цена последней сделки с акциями группы «Русагро» составила 169 рублей.