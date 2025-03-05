«У меня просто волосы дыбом». Владелица BMW заплатит 400 тысяч рублей за чужой подлог с утильсбором

Люди покупают дорогие авто и не подозревают, что их ждет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Покупка BMW X3 через крупный автосалон обернулась для владелицы неожиданным требованием доплатить 400 тысяч рублей утилизационного сбора. Таможня установила, что автомобиль был ввезен с нарушением правил оплаты утильсбора, а ответственность за это лежит солидарно на покупателе и продавце. «Фонтанка» разбирает этот явно не единичный случай.

«Была в эйфории»

В июле 2023 года Анжелика купила в крупном автосалоне Петербурга BMW X3 2020 года выпуска. Продавец согласился отдать машину за 4,6 миллиона рублей, так в договоре купли-продажи и указали.

— Я не разбиралась, параллельный это импорт или серый. Я просто хотела купить машину. Я наняла подборщика, и нигде у меня не закралось сомнений, что где-то что-то может быть не так, — делится она.

Когда подборщик проверял документы и автомобиль, нигде не екнуло и у него. Как и у сотрудников ГАИ, когда в тот же день машину поставили на учет, отмечает Анжелика. Поэтому она очень удивилась, получив в феврале судебный приказ от мирового судьи Петербурга, где совершенно недвусмысленно говорилось о том, что Брянская таможня взыскивает 309 тысяч рублей неуплаченного утилизационного сбора и 88 тысяч пени за просрочку. Солидарно с нее и с продавца — владельца того самого автосалона.

— Продавец мне сказал, что, оказывается, были еще письма, но почему-то до меня они не доходили. К нему таких уведомлений пришло много, за весь 2023 год: все машины он гнал на себя. Причем была еще такая фраза: мол, если не оплатите, мы вам заблокируем ПТС. Он сказал, что многие его клиенты испугались и заплатили, но у меня такой фразы не было, — рассказывает она.

Как говорилось в заявлении о вынесении судебного приказа, нарушение таможня обнаружила в июне 2024 года во время проверки «таможенных документов <…> в части соблюдения условий ввоза ТС для личного использования, а также полноты уплаты утилизационного сбора». Как выяснили сотрудники органа, утильсбор за BMW X3 был уплачен по ставке, которую физлица применяют при покупке машины для личного пользования. А раз ее перепродали Анжелике, то коммерческая цель ввоза более чем очевидна: ставка в таком случае применяется повышенная, и разницу нужно доплатить.

Причем неважно, кто это сделает, сама Анжелика, продавец машины, или они договорятся сумму поделить. На то и солидарная ответственность за нарушение закона. Тем более что в п. 3 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ плательщики утильсбора указаны так: тот, кто ввез, или тот, кто купил автомобиль, утильсбор за который не был оплачен в полном объеме.

— У меня просто волосы дыбом, я на такое не рассчитывала. И продавец тоже не знает, что делать, говорит, что ему, возможно, придется банкротиться. Так попала. В эйфории, видимо, была, — негодует Анжелика.

Ставки как для «физика»

Базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей, такой же она была и в 2023 году, когда автомобиль Анжелики пересек границу Белоруссии. Как следует из таможенного приходного ордера, который продавец продемонстрировал покупательнице, за утильсбор он отдал 5,2 тысячи рублей, применив, как частник, коэффициент 0,26.

Сегодня для исчисления утильсбора за новые легковушки физические лица умножают базу на коэффициент 0,17 и на 0,26, если машина старше 3 лет. Для юрлиц и предпринимателей размер «утиля» за каждую машину может достигать сотен тысяч рублей и зависит от возраста автомобиля и объема его двигателя.

Таможня уже давно пристально следит за ценами на импортируемые в Россию товары. Занижение таможенной стоимости и указание неверного классификационного кода за 9 месяцев 2024-го вылились в сумму, вдвое большую, чем годом ранее, — 45 миллиардов рублей против 25 миллиардов. Крепко взялись и за граждан, кто возил из-за границы машины и напортачил с уплатой утилизационного сбора. По итогам прошлого года ФТС доначислила «утиля» на 535,9 миллиона рублей.

Таможни тащат в суд

Показательна в этом плане и арбитражная практика. Главными воротами для потока альтернативных иномарок в РФ в прошлом году были Киргизия (очевиднее всего, через Казахстан, поскольку прямой границы у государства с РФ нет), Китай и Белоруссия. За весь год разными схемами ввезли более 181 тысячи машин, 80% из них растаможили физлица.

Еще в 2021 и 2022 году количество споров с таможнями исчислялось десятками, но в 2023-м и 2024-м счет пошел уже на сотни. У одного только Центрального таможенного управления, которое курирует погранпереходы на границе с Белоруссией и Украиной, в 2024 году арбитраж рассматривал 191 дело (в 2023-м — 183), где ЦТУ выступал в роли ответчика, хотя прежде их число не доходило и до 80. По всем 8 таможенным управлениям число споров перевалило за 300.

Источник: «Фонтанка.ру»











Безусловно, не во всех делах речь идет об оспаривании доначисленного утильсбора, но если уж идет, то спорят по-крупному. К примеру, автомобильной компании «РегаАвтоТорг» из Казани Центральная акцизная таможня насчитала утильсбора на 16 миллионов рублей и еще 6,7 миллиона пени за просрочку. Иск подан в декабре прошлого года, судебное заседание назначено на 5 марта. Совершенно непонятно, как «РегаАвтоТорг» будет отвечать по своим обязательствам, поскольку в прошлом октябре Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом. Годом ранее обанкротился и сам бенефициар, в отношении него введена процедура реализации имущества.

«Сто процентов проблем не будет»

У компании, которая продала Анжелике BMW, и у ее владельца дел в судах пока нет. Впрочем, по ее словам, перспективе пообщаться с «Фонтанкой» владелец не обрадовался и телефоном делиться не стал.

Примечательно, что сайт компании до сих пор завлекает клиентов обещанием привезти машину из Европы, Китая или Америки под заказ и помочь сэкономить на утилизационном сборе.

— Машину везем исключительно под вас, все документы, в том числе и ПТС, будут оформлены на вас. Выгода в том, что нецелесообразно платить коммерческий утиль, он сейчас составляет 2,275 миллиона, если, например, выбираем Х5. Лучше платить льготный, но вы должны будете владеть автомобилем год, не продавая. При покупке машина оформляется на нашего представителя, а растаможиваем на вас, минуя всех посредников. Вы будете единственным владельцем в РФ. Сто процентов никаких проблем не будет, — обещает менеджер в салоне.

Как в компании собираются избежать в ПТС отметки о покупателе в момент сделки на территории Германии, представитель салона предпочел не распространяться.

Привлечение за незаконный доход

Государство заинтересовано не в запрете, а в легализации параллельного импорта, что создает дополнительные риски для неквалифицированных участников рынка, говорит автоюрист Олег Ленков.

— Судебная практика показывает, что подобные споры часто заканчиваются привлечением к ответственности за незаконный предпринимательский доход. Например, Челябинская таможня успешно доказала коммерческий характер ввоза пяти автомобилей одним лицом. Суд учел количество машин, скорость их продажи и рыночные цены, — поделился эксперт с «Фонтанкой».