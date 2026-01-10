Четырехлапые гении: зоопсихолог назвала самые умные породы собак

Выбрать собаку «умной» породы мало, важно помочь реализовать ей свой потенциал. Как это сделать и к каким разновидностям этих животных лучше присмотреться, UFA1.RU спросил у зоопсихолога и кинолога Татьяны Любимовой.
Эксперт работает с собаками и кошками больше 10 лет и сама живет с несколькими питомцами — именно личный опыт и привел ее в эту профессию.
«Столкнувшись с поведенческими трудностями у собственных животных, я начала искать способы помощи, которые были бы действительно гуманными — без давления, страха и „ломки“. Этот поиск и стал моей точкой роста: от классической дрессировки к глубокому изучению зоопсихологии и поведения», — поделилась Татьяна.
Чем измеряют ум у собак
«Когда говорят об „умной собаке“, чаще всего представляют ту, которая быстро учит команды. Но, если посмотреть шире, интеллект — это способность адаптироваться, понимать человека, ориентироваться в новой обстановке и принимать решения», — рассказывает эксперт.
Какой-то универсальной шкалы, вроде человеческого IQ, у собак нет. Интеллект этих животных, рассказала кинолог, «индивидуален и раскрывается только в живом взаимодействии».
«Существуют поведенческие тесты, оценивающие обучаемость, интерес к взаимодействию, способность решать задачи, но аналога человеческого IQ у собак нет», — считает Татьяна.
Умная собака — та, с которой возникает ощущение диалога.
От чего зависит собачий IQ
Все породы собак, как известно, выводились под определенные задачи. Поэтому у всех них есть свои предрасположенности, но интеллект очень сильно зависит от условий, в которых рос щенок.
«Интеллект формируется на стыке генетики и жизненного опыта. Важно не попадать в ловушку ожиданий: интеллект — это качество конкретной собаки, а не опция по умолчанию. Даже внутри одной породы животные могут быть совершенно разными. Огромное значение имеют ранний опыт, социализация и то, чувствует ли собака себя в безопасности рядом с человеком», — уверена зоопсихолог.
Самые умные породы собак
К наиболее интеллектуально развитым породам, как правило, относят:
бордер-колли;
пуделя;
немецкую овчарку;
бельгийскую овчарку;
добермана.
«Выбирая щенка, попробуйте прислушаться к ощущениям. Тянется ли он к вам, легко ли идет на контакт, проявляет ли интерес к миру, как быстро успокаивается после волнения. Эти мелочи многое говорят о потенциале и будущем взаимодействии. Если вам хочется не просто „умную собаку“, а партнера, с которым будет комфортно жить и развиваться вместе, — здесь всегда важны индивидуальный подход и профессиональный взгляд со стороны», — заключила эксперт.