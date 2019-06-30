Ярославна, ставшая солисткой Cirque du Soleil: «Люди думают, что мне платят за праздную жизнь»

Когда мы договаривались встретиться с Анной Ивасёвой, то, конечно же, мы хотели увидеть её невероятные акробатические номера своими глазами. Ведь Анна — артистка Cirque du Soleil. Из Америки, где она живёт и работает, Аня на две с половиной недели приехала в Ярославль к своим родным. Мы встретились с ней в парке 30-летия Победы. Там прямо на лавочке Анна стала показывать нам свои невероятные способности. Напротив сидела компания бабушек, которая сначала восхищалась происходящим. Но потом одна из старушек разозлилась: «Идите отсюда! Что вы тут делаете? Ведь никто из вас не пришёл старикам помочь, поставить лавки. Это мы сами поставили!» Дама демонстративно уселась на лавку, где Аня показывала стойки. Несмотря на то что за нас стали заступаться рядом стоящие люди, бабули были непреклонны. И мы перешли на другое место.

Бабушки были обескуражены Фото: Анна Лурье

Те, кто проходил мимо, сворачивали головы от удивления. Ещё бы! Такое вживую нечасто увидишь. В течение нескольких минут Анна, стоя то на одной, то на двух руках, изгибаясь в разные стороны, демонстрировала возможности своего тела. Выступление закончилось, И Анна рассказала о том, как попала в Цирк дю Солей, о том, чтобы было самым сложным, как она живёт в Америке и о свадьбе с американцем. Тренировки и ограничения в еде — Мне было четыре года, когда меня отдали в спортивную гимнастику. Я была очень активным ребёнком, и родители привели меня, чтобы я могла выплеснуть свою энергию. До 11 лет я была в гимнастике. Там у меня не пошло из-за специфики моего тела. Там нужны девочки прыгучие, сильные. Я более гибкая, у меня к этому большая предрасположенность, и я пошла в акробатику. С 11 лет тренировалась в паре с мальчиком. Было очень тяжело: много надо было тянуться, находить общий язык с партнером. Но мне нравилось. В 14 лет Анну заметили и пригласили в Москву. Два года она тренировалась в столице, но в итоге что-то не заладилось, и Аня вернулась в Ярославль. В 16 лет снова начала тренироваться в паре с мальчиком. Ребята показывали хорошие результаты, и их пригласили в сборную. Вот тут-то и начались многочасовые тренировки, которые доходили до восьми часов в день.

— У меня был довольно строгий режим дня. Но время на общение с друзьями всё равно находила. Старалась как-то балансировать между тренировками, учёбой и развлечениями. Плюс довольно жёстко приходилось ограничивать себя в еде. У нас было определённое допустимое количество калорий в день, нельзя было его превышать. То есть если хотелось сладкого, то съедала плитку шоколада — и всё, больше ничего. На самом деле я очень мало ела. Сейчас я однозначно против различных диет. Должно быть здоровое отношение к еде. Хочу обратиться к мамам, у которых растут девочки. Нужно следить за тем, как они едят, как относятся к своему телу. И не отпускать комментарии из разряда: «Ты толстая, ты плохая». Потому что у девочек в 11–13 лет психика очень чувствительная, и могут развиться комплексы.

Переезд в Америку Со своим партнёром по акробатике Анна начала завоёвывать первые места на чемпионатах России и Кубках мира. На такие большие соревнования приезжает цирковой кастинг. Однажды они заметили Анну.

— Мне всегда хотелось в цирк. Это, наверное, логично, ведь ты столько лет отдаёшься этому делу. В 16 лет меня и моего партнёра Александра Куренного заметили и пригласили на кастинг. Когда ты приезжаешь, на тебя смотрят, записывают и вносят в специальную систему. И когда готовится какое-то шоу, смотрят эти профайлы. Нужно, чтобы ты подходил по многим параметрам: рост, вес, внешность, возраст. В цирке могут выступать только с 18 лет. Когда мне было 19, мне позвонили из Цирка дю Солей. Я тогда с родителями обедала. Помню, сразу согласилась, не задумываясь. Переезд дался и просто, и нелегко. Во-первых, не было никаких проблем с переездом. Цирк предоставляет жильё, делает визу, перевозит из города в город, из страны в страну. Но в то же время пришлось вливаться в новый слаженный коллектив. Плюс ко всему тогда Аня почти не знала языка.

— Мне всё время нужен был кто-то, чтобы перевести. Я не могла просто так взять и высказать своё мнение во время тренировки или пойти к начальству, если мне что-то было нужно. Дедовщины не было, все ребята классные. Но у каждого свой характер, свои взгляды. Поэтому иногда было тяжело.

В цирке есть три вида шоу:

1. Шоу-резиденция. Цирк всё время выступает в одном и том же городе.

2. Тур-шоу или шапито. Может находиться в одном городе по два-три месяца, в зависимости от населения и продаж билетов.

3. Арена-шоу. Цирк переезжает каждое воскресенье на новое место.

Анна попала в арена-шоу. — Тяжело было делать по 7–8 шоу, а иногда и по 10, в неделю. Ты постоянно должна быть в суперформе, тренироваться каждый день и выступать. У нас только один выходной в неделю. Тогда Анна выступала на сцене в группе с ребятами. Их было 15–16 человек. В одном шоу Аня проработала три года. Потом оно закрылось. И Анне предложили выступать на эквилибре. И предложили сольный номер.

Эквилибр — цирковой жанр, вливающийся во все ответвления акробатики, — в своей простейшей форме состоит из стоек в равновесии на руках или ногах на мертвой или движущейся точке опоры. — Риск был большой, ведь до этого я одна не выступала. Но мне больше не хотелось продолжать выступать в группе. Потому что мне всё равно это напоминало акробатику. Я от этого немного устала, и стало скучно. Артисткой цирка я почувствовала себя только сейчас, исполняя сольный номер. Плюс ко всему я главный характер этого шоу. Я долго привыкала, нервничала, потому что я первый раз одна на сцене. Но в то же время мне безумно нравится.

Анна говорит: когда тебе рукоплещет целый зал, это невероятные эмоции и выплеск адреналина. Это уже как наркотик, поэтому без оваций ты уже не можешь существовать. Но бывает и такое: усталость от выступлений накрывает настолько, что хочется просто отыграть шоу и уйти со сцены. — Мы с нашими шоу объездили почти весь мир. Пожалуй, я не была только в Японии. В Корее обалденная публика, в Аргентине. С другой стороны, во Франции тоже благодарный зритель, просто сдержанный. А бразильцы, аргентинцы очень громкие.

У Анны феноменальная растяжка Фото: Елена Вахрушева

Трагедии и ошибки в цирке Конечно, за столько лет в спорте и в цирке без травм не обошлось. У Анны были вывихи, переломы, один раз пришлось делать операцию. — Были и трагические случаи, к сожалению... Со смертельным исходом во время выступления... По статистике, в цирке очень маленький процент смертей, просто, когда это случается, это гремит на весь мир. Для нас для всех каждый раз это большая трагедия. Конечно, я тоже задумывалась о безопасности, о том — вдруг что-то случится... В таких случаях просто надо сфокусироваться на выступлении, отключить голову от всего. Для меня самое опасное шоу — это заключительное перед отпуском. Я думаю о том, что сейчас я поеду домой, сейчас уже буду в аэропорту. А я ещё не в аэропорту, я в цирке. Поэтому случаются ошибки, когда ты думаешь, что закончила, а ты ещё не закончила.

Кстати, за ошибки во время выступлений руководство не штрафует и вообще не применяет никаких санкций. Естественно, если ты будешь делать это каждое шоу, то с тобой просто не продлят контракт. Зрители к ошибкам тоже относятся с пониманием, ведь это живое выступление. Если случаются ошибки, значит это действительно тяжело. Зрители начинают ещё яростнее аплодировать, поддерживая оступившегося акробата.

— Раньше мне было тяжело абстрагироваться на сцене от жизненных проблем. Но с годами я этому научилась. Кстати, это и в жизни хорошо мне пригодилось. Сейчас Анне 25 лет. Для цирка это отличный возраст.

— Наверное, после 40 я себя не вижу на сцене. Это молодая профессия. Во-первых, с возрастом тяжелее делать элементы, во-вторых, даже твоя презентация на сцене будет выглядеть по-разному, когда тебе 20 и когда тебе 40. После выступлений я планирую стать психологом. Сейчас я собираю документы, чтобы поступить в университет. Плюс ко всему я получила диплом персонального тренера.

Цирк с животными Мы с Анной затронули и щепетильную тему цирка с животными. — Я плохо отношусь к цирку с животными и не смогла бы там работать. Я не знаю, правда или нет, что их там мучают. Но сколько бы выступлений я ни смотрела, мне всегда хотелось плакать, глядя на этих животных. У них у всех такие грустные глаза... В Цирке дю Солей животных нет, и это прекрасно. У нас каждый номер — это спектакль, это целая история. Американский муж Аня живёт в Лас-Вегасе. В октябре у неё будет свадьба. Она выходит замуж за американца. Он физиотерапевт. Познакомились они, работая вместе в одном шоу. Сейчас Джереми (жених Анны) работает в другом шоу. Он находится в Лас-Вегасе постоянно. Аня же пока переезжает с места на место. — У меня были отношения с цирковыми артистами, когда мы работали бок о бок. Для меня это тяжело. Потому что, когда пришла домой, не хочется говорить о работе, обсуждать то, что произошло. Конечно, тяжело не видеться неделями. С другой стороны, мы делаем всё, чтобы видеться как можно чаще. У нас будет скромная свадьба в Лас-Вегасе, будет только моя семья и его. В Лас-Вегасе очень много красивых каньонов. На одном из них пройдёт наша церемония.

Я неплохо зарабатываю. Для России это, бесспорно, хорошие деньги. Для Америки тоже хорошие, но не потолок Анна Ивасёва

Почему в России люди грубые Аня уже давно познакомилась с родителями Джереми. И сам Джереми приезжал в Ярославль, чтобы познакомиться с родителями будущей жены. Анна говорит: Джереми остался в восторге от Ярославля. — Он остался без ума от набережной, от старого города, церквей, от музеев. У нас, оказывается, есть музей пряника, а Джереми очень любит пряники. Я ему каждый раз привожу в подарок пряники из Ярославля. Ещё он сказал, что русские люди приветливые и в то же время честные. Они не будут улыбаться тебе в лицо, если им что-то не нравится. Говорят, что в Америке люди фейковые. Я считаю, что это не притворство, а вежливость. Даже если у человека плохое настроение, тебя никто не пошлёт на три буквы. Аня говорит, что её немного расстраивает, когда она сталкивается с грубостью, приезжая домой. Но она никогда не отвечает грубостью на грубость, потому что понимает, что люди не от хорошей жизни ведут себя так.

— Я не хочу говорить, что здесь хуже, а там лучше. Везде есть свои проблемы, в Америке также есть нищета, безработица. Но качество жизни, качество продуктов, соотношение цен и зарплат в Америке, конечно, лучше. Там принято у незнакомых людей спрашивать, как дела, как прошёл день. Здесь, когда я так делаю, на меня смотрят с выпученными глазами. В Ярославле у Ани остались друзья. Те, которые с ней всю жизнь. Конечно, большинство отсеялось. Кто-то из-за времени и расстояния, кто-то — из-за зависти к её успеху. С завистью Аня уже привыкла сталкиваться и перестала обращать внимание. — Со стороны людям кажется, что я веду праздную жизнь, путешествую, гуляю, а мне ещё и деньги за это платят. А на деле я постоянно репетирую и выступаю. В свой единственный выходной в неделю у меня иногда даже не хватает сил на то, чтобы пойти погулять и посмотреть новый город. Плюс ко всему, когда у меня есть свободное время, я сразу же лечу в Лас-Вегас к Джереми.