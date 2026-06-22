НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 754мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Погода на неделю
ЧП на Волге
Кому доверить бизнесс-процессы
Причина пожара на полигоне
Где в Ярославле жить хорошо?
Отменили два троллейбуса
Очереди на заправках
Переехали в Ярославль
Работа врача в селе
Страна и мир Дачи захватывают новые вредители из-за рубежа — их опасно даже трогать

Дачи захватывают новые вредители из-за рубежа — их опасно даже трогать

Прикосновение может обернуться для человека заражением

95
Слизни попали в Россию из-за рубежа | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСлизни попали в Россию из-за рубежа | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Слизни попали в Россию из-за рубежа

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Испанские слизни начали активно распространяться в нескольких регионах России. Опасных вредителей уже обнаружили на Кавказе, а похожих особей видели на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели исследование и построили модель, которая объясняет дальнейшее распространение моллюсков.

Испанский слизень — вид наземных брюхоногих моллюсков, который считается вредителем сельского хозяйства и садоводства.

«Сначала вид появляется в городах или, допустим, на садах и огородах и только потом уже оттуда пытается выйти в дикую природу. С большой долей вероятности со временем эти слизни будут везде, где обитает человек, примерно как крысы или тараканы», — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Иван Нехаев.

Изначально испанские слизни обитали в Западной Европе. Там они освоили новые условия и распространились на восток — до европейской части России. Вид уже зафиксировали в Южной и Северной Осетии. Похожие моллюски встречались в Екатеринбурге и Южно-Сахалинске, но их точная идентификация не проводилась.

«Большая часть Сибири непригодна для их обитания. Но они могут закрепляться там в городах, в населенных пунктах и вдоль дорог. При помощи такой сети они могут дойти до Дальнего Востока до Сахалина, до Камчатки. Модель говорит о том, что там очень высокая для них степень пригодности природных условий», — объяснил ученый.

Перенос слизней ускоряется с помощью деятельности человека: они могут перемещаться с грунтом и растениями или попадать в автомобили. Эти моллюски одни из самых опасных вредителей в мире, так как наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Они размножаются в огородах, поедают растения и повреждают плоды.

«С испанским слизнем нужно бороться так же серьезно, как с борщевиком, потому что это такой же инвазивный вид. То, что так долго на них не обращали внимания, — это упущение», — заявил заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк добавил, что специфических средств против испанского слизня нет. Также у моллюска отсутствуют естественные враги в природе. Поэтому чаще всего с паразитом борются путем обычного ручного сбора. Добавим, что прикосновение к ним может обернуться проблемами со здоровьем — их слизь содержит патогенные микроорганизмы и яйца паразитических червей.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Испанские слизни Вредитель Огород Урожай Ученый
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Рекомендуем