Дачи захватывают новые вредители из-за рубежа — их опасно даже трогать

Слизни попали в Россию из-за рубежа Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Испанские слизни начали активно распространяться в нескольких регионах России. Опасных вредителей уже обнаружили на Кавказе, а похожих особей видели на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели исследование и построили модель, которая объясняет дальнейшее распространение моллюсков.

Испанский слизень — вид наземных брюхоногих моллюсков, который считается вредителем сельского хозяйства и садоводства.

«Сначала вид появляется в городах или, допустим, на садах и огородах и только потом уже оттуда пытается выйти в дикую природу. С большой долей вероятности со временем эти слизни будут везде, где обитает человек, примерно как крысы или тараканы», — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Иван Нехаев.

Изначально испанские слизни обитали в Западной Европе. Там они освоили новые условия и распространились на восток — до европейской части России. Вид уже зафиксировали в Южной и Северной Осетии. Похожие моллюски встречались в Екатеринбурге и Южно-Сахалинске, но их точная идентификация не проводилась.

«Большая часть Сибири непригодна для их обитания. Но они могут закрепляться там в городах, в населенных пунктах и вдоль дорог. При помощи такой сети они могут дойти до Дальнего Востока до Сахалина, до Камчатки. Модель говорит о том, что там очень высокая для них степень пригодности природных условий», — объяснил ученый.

Перенос слизней ускоряется с помощью деятельности человека: они могут перемещаться с грунтом и растениями или попадать в автомобили. Эти моллюски одни из самых опасных вредителей в мире, так как наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Они размножаются в огородах, поедают растения и повреждают плоды.

«С испанским слизнем нужно бороться так же серьезно, как с борщевиком, потому что это такой же инвазивный вид. То, что так долго на них не обращали внимания, — это упущение», — заявил заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.