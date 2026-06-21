«Это путешествие мечты». Рассказываем, что посмотреть в Танзании и сколько денег нужно на поездку

Занзибар ждет москвичей, скоро стартуют прямые рейсы Источник: ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА / Vk.com

В начале июля из Москвы запускают долгожданные прямые рейсы в Танзанию. Разрешение Росавиации на полеты в Дар-эс-Салам и на Занзибар получены, билеты уже появились в продаже, и для этого туристического направления наступает действительно переломный момент. MSK1.RU рассказывает, во сколько обойдется перелет и что нужно обязательно увидеть в этой экзотической стране.

Сколько стоят билеты

С 2 июля авиакомпания Air Tanzania запускает прямые рейсы из аэропорта Внуково в Дар-эс-Салам — крупнейший экономический центр Танзании. Первый самолет из Африки прилетит в Москву 1 июля, а обратно отправится на следующий день. Полеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — на дальнемагистральных лайнерах Boeing 787 Dreamliner, которые могут вместить до 270 пассажиров.

«Танзания остается нишевым направлением для российских самостоятельных туристов, — рассказали MSK1.RU в сервисе бронирования „Островок“. — В 2026 году страна занимает 64-е место среди зарубежных направлений по числу бронирований, а ее доля в общем объеме бронирований составляет менее 1%».

Перелет из Москвы в Дар-эс-Салам займет 9 часов 50 минут. Базовый невозвратный тариф в экономе обойдется в 486 долларов (35 805 рублей), багаж уже входит в цену. За бизнес-класс придется отдать 3549 долларов (261 470 рублей). Обратный путь из Танзании в Россию чуть короче — 9 часов 10 минут, а билеты стоят от 535 долларов (39 415 рублей) в экономе и до 3598 долларов (265 080 рублей) в бизнесе.

«Запросы на Танзанию у нас есть всегда. Это не массовый пляжный туризм, это путешествие мечты, к которому люди долго готовятся морально и финансово, — подчеркивает в разговоре с MSK1.RU руководитель туристического агентства „Девятая планета“ Оксана Велигодская. — Главным барьером была логистика: добраться до Занзибара с пересадками занимало больше суток. Это отсекало огромную часть потенциальной аудитории — тех, кто хотел, но не был готов к такому маршруту».

Рейсы на Занзибар будут отправляться из Внуково Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кроме того, из Внуково запустят и прямые рейсы на Занзибар. Самолеты туда будут летать через день, время в пути составит 8 часов 30 минут. Долететь до курортного острова на таком же B787-800 можно от 448 долларов (33 тысячи рублей) в эконом-классе и от 3465 долларов (255 280 рублей) в бизнесе. Билеты из Занзибара в Москву стартуют от 475 долларов (35 тысяч рублей) с человека.

«Прямой рейс сокращает время в пути до 8–9 часов, что сопоставимо с перелетом на Мальдивы или в Таиланд. Мы ожидаем, что прямые рейсы сделают Танзанию не просто нишевым сафари-направлением для искушенных путешественников, а реальной альтернативой классическому пляжному отдыху, — рассказал MSK1.RU руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин. — Турпоток между странами уже вырос на 40% в 2025 году, а при упрощении визового режима может превысить 80 тысяч поездок в год».

Виза в Танзанию

Танзания — визовая страна, но россиянам в консульство идти не надо. Ее оформляют заранее в электронном формате или по прибытии в аэропорту. Стоит виза 50 долларов США с человека. Для въезда нужен загранпаспорт, срок действия которого не меньше 6 месяцев на дату поездки.

«Кроме того, все туристы должны приобретать медицинскую страховку в специально созданной Zanzibar Insurance Company (ZIC), — рассказал MSK1.RU член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. — Она стоит 44 доллара, и ее нужно оплачивать на специальном сайте заранее — картой международной платежной системы. Но тут большой проблемы нет, так как оплатить страховку можно и через туроператора».

Танзания — экзотическое для россиян направление Источник: ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА / Vk.com

Внутри страны все расчеты ведутся в танзанийских шиллингах. В туристических зонах за экскурсии или сувениры можно спокойно расплатиться долларами — главное, чтобы купюры были выпущены после 2009 года.

Часто возникает путаница с прививками для туристов.

«Обязательных прививок для туристов, прилетающих из России напрямую в Танзанию или на Занзибар, не требуется, — подчеркивает коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов. — Сертификат о вакцинации от желтой лихорадки обычно нужен только в случае въезда или длительного транзита через страны, где существует риск распространения этого заболевания, например, из Кении или Уганды».

Что посмотреть в Танзании

Организованные туры в эту страну продаются уже давно. Цены на путевки с перелетом и проживанием стартуют от 200 тысяч рублей, а верхняя планка зависит только от аппетитов туриста. Более того, Танзания отлично знакома россиянам еще со времен пандемии: она одной из первых открыла свои границы и стала одним из самых обсуждаемых зарубежных курортов.

«Сафари, восхождения на Килиманджаро и путешествия по материковой части страны также востребованы, но это уже преимущественно индивидуальный туризм, — подчеркивает Воскан Арзуманов. — Для большинства туристов Танзания — это прежде всего Занзибар с белоснежными пляжами, Индийским океаном, дайвингом, снорклингом и возможностью спокойного пляжного отдыха. Именно этот продукт имеет наибольший потенциал для массового рынка. При этом страна обладает уникальным преимуществом: при желании пляжный отдых можно совместить с сафари в национальных парках».

Одна из достопримечательностей — дом, где провел детство Фредди Меркьюри Источник: ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА / Vk.com

Пока Танзанию нельзя назвать массовым направлением, но запуск прямых рейсов или отмена виз всегда подстегивают рынок: на примере того же Китая видно, как вырос спрос.

«Танзания привлекает туристов круглый год, однако наиболее комфортным временем для путешествия считается сухой сезон — с июня по октябрь. Этот период идеально подходит как для сафари, так и для пляжного отдыха на Занзибаре. Сезон дождей длится с ноября по май, при этом наиболее обильные осадки обычно приходятся на март–май», — объяснила MSK1.RU менеджер туроператора «Спектрум» Мария Козлова.

Гордость Танзании — дикая природа и легендарные национальные парки. В нацпарке Серенгети можно своими глазами увидеть великую миграцию антилоп и зебр, а также встретить всю «большую африканскую пятерку» — львов, леопардов, слонов, носорогов и буйволов. Для наблюдения за миграцией лучше всего подходит время с июля по сентябрь, когда животные пересекают реку Мара, а также январь–февраль, когда идет сезон отела.

Иногда на сафари дикие животные подходят слишком близко к джипам с туристами Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Отдельная рекомендация к посещению — озеро Виктория. Не менее уникально гигантское вулканическое кратерное поле Нгоронгоро, а любителям экстремального туризма стоит отправиться к величественной горе Килиманджаро — высочайшей точке Африки.

На Занзибаре в Индийском океане вас ждут белоснежные песчаные пляжи, бирюзовая вода, дайвинг и снорклинг. Также стоит съездить на исчезающий во время прилива остров Накупенда или же Присон Айленд, который населяют гигантские черепахи, посетить плантацию специй и заглянуть в лес Джозани, чтобы понаблюдать за редкими обезьянами — красными колобусами.

«Стоит отметить Стоун-Таун — старейший город, известный уникальным сочетанием арабской, индийской, африканской и европейской культур. Туристы также посещают традиционные деревни народа масаи, чтобы познакомиться с бытом и обычаями одного из самых известных народов Восточной Африки», — добавляет Мария Козлова.

Правила поведения в Танзании

В Танзании строго запрещены ввоз, производство и использование пластиковых пакетов. На въезде обычные пакеты-«майки» могут отобрать. Исключение составляют только зип-пакеты, которые туристы потом увезут с собой

Танзания — довольно бедная страна Источник: ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА / Vk.com

Категорически запрещено вывозить из страны слоновую кость, рога носорога, шкуры диких животных, золото и необработанные драгоценные камни. Гвоздику — специю — с Занзибара можно вывозить только при наличии товарного чека.

Занзибар — преимущественно мусульманский регион. За пределами пляжей и территории отелей, например, в Стоун-Тауне и местных деревнях, туристам рекомендуется носить одежду, прикрывающую плечи и колени. Особенно это касается женщин. Кстати, за прогулки в купальниках по городу можно получить крупный штраф.

Сколько стоит проживание в Танзании

При самостоятельной организации поездки в Дар-эс-Салам жилье в центре города можно найти от 2000 рублей за ночь на двоих, а на побережье — от 5,5 тысячи рублей за двухместный номер. В известных сетевых отелях ценники начинаются от 77 евро (6,5 тысячи рублей) в сутки.

Рай на Земле Источник: ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА / Vk.com

На Занзибаре стоимость проживания варьируется от 50 долларов (3683 рубля) в четырех- и пятизвездочных отелях — до 50 тысяч рублей в сутки за ультракомфортную виллу по системе «всё включено».

Для поездки в Танзанию, включая Занзибар, в 2026 году опытные путешественники рекомендуют иметь при себе 60–100 долларов (4420–7367 рублей) на человека в день. Эту сумму стоит заложить на питание, транспорт и мелкие расходы, если отель и основные экскурсии уже оплачены.