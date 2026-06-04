Путин раскрыл правду об ударах «Орешником» и обратился с просьбой к Армении. Онлайн-трансляция встречи с журналистами

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ встретился с главами международных информационных агентств. На встрече обсудят актуальные аспекты внутренней и внешней политики России, а также ключевые международные события. Собираем все заявления президента в материале.
«Если мы дойдём до подписания каких-то документов, то любая сторона, конечно, должна подписывать документы подобного рода с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции страны партнёра, в данном случае Украины», — сказал Путин.
Многие говорили о выборах на Украине, но где эти разговоры сейчас. Если будут выборы, то когда — неизвестно, отметил президент России.
Выстоит ли экономика России из-за военных трат, задал вопрос журналист из Франции. Также он спросил, сядет ли Владимир Путин за стол переговоров с Владимиром Зеленским.
Центральная Азия с ее населением и ресурсами привлекает всё больше внимания международного сообщества, прежде всего из-за экономического потенциала региона.
Журналист из Киргизии спросил, какую роль Центральная Азия может сыграть в обеспечении международной безопасности.
Прозвучал вопрос о взаимоотношениях России и Азербайджана. Владимир Путин охарактеризовал их, как конструктивные. Отношения выстраиваются в очень позитивном ключе.
Сотни миллиардов евро сейчас нужны для восстановления экономики Украины, отметил Владимир Путин.
«Россия готова была пойти на ряд компромиссов и назвала их, — президент РФ. — Думаю, что, если мир там установится, обострится внутриполитическая борьба».
Евросоюз мог бы помочь урегулированию, уговорив Киев на компромисс, а не поставляя ему оружие.
«ЕС мог бы помочь в поиске решения. Оно должно лежать в рамках договоренностей в Анкоридже», — отметил Путин.
Важно, чтоб компромиссы были приняты украинской стороной, но пока в Киеве к этому не готовы. Правящие круги там сейчас не заинтересованы в решении этих вопросов.
Еще президент отметил, что Россия не против евроассоциации Киева, но его беспокоит, что ЕС превращается в военный блок.
Еще один вопрос про Украину. На этот раз из Испании. Журналист поинтересовался, что мешает достижению долгосрочного мира между Москвой и Киевом.
Главное о европейских странах
Европейские страны напрямую содействуют Украине, с которой у России конфликт, из-за чего возникает вопрос о переговорах;
не понятно, каким образом Россия может доверять людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения;
Россия не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза;
Путин отметил, что Россия не перестала поставлять энергоносители в Европу, страны сами отказались их покупать;
одна нитка «Северного потока» до сих пор действует, по ней можно хоть завтра запустить поставку. Но она находится под санкциями, поэтому надо договариваться с партнерами;
«Газпром» готов хоть завтра поставлять газ по «Северному потоку»;
контакты между Россией и Европой по линии спецслужб продолжаются;
к переговорам с Евросоюзом Россия готова, вопрос кандидатуры должны решать спецслужбы и МИД.
Журналистка из Египта задала вопрос о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и о том, как Египет может посодействовать этому.
Владимир Путин сказал, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси. Президент России считает его стратегическим партнером.
Путин: «Что касается „Северных потоков“, они были взорваны, но одна нитка северного потока целая. По ней хоть завтра можно открыть подачу газа в Германию. Есть даже действующий договор. Достаточно только нажать кнопку».
Владимир Путин отметил, что это право страны — выбирать приоритетные стандарты и партнеров. РФ обеспокоило, что в Армении был принят закон о начале процесса присоединения к ЕС. Но эта страна находится в рамках евразийского экономического союза, напомнил Путин. А стандарты в этих объединениях разные. Поэтому технологически быстро разорвать отношения не получится. «Хотим, чтобы армянская сторона быстрее определилась, с кем она», — отметил Путин.
Пашинян хочет провести референдум, пусть Армения сделает это как можно скорее, сказал президент.