НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 755мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 74,30
EUR 86,27
Состояние раненых при атаке дрона
Ярославец в культовом фильме
Где отдохнуть этим летом
Подарили певцу картошку
Как отметить свадьбу в Ярославле
Выгнали с ЕГЭ
Новые «Пауки» — адреса установки
Позвал замуж на концерте
Что происходит на ПМЭФ
Страна и мир Город ПМЭФ-2026 Онлайн-трансляция Путин раскрыл правду об ударах «Орешником» и обратился с просьбой к Армении. Онлайн-трансляция встречи с журналистами

Путин раскрыл правду об ударах «Орешником» и обратился с просьбой к Армении. Онлайн-трансляция встречи с журналистами

Собираем главное в режиме реального времени

197

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ встретился с главами международных информационных агентств. На встрече обсудят актуальные аспекты внутренней и внешней политики России, а также ключевые международные события. Собираем все заявления президента в материале.

«Если мы дойдём до подписания каких-то документов, то любая сторона, конечно, должна подписывать документы подобного рода с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции страны партнёра, в данном случае Украины», — сказал Путин.

Обсудить

Многие говорили о выборах на Украине, но где эти разговоры сейчас. Если будут выборы, то когда — неизвестно, отметил президент России.

Обсудить

Выстоит ли экономика России из-за военных трат, задал вопрос журналист из Франции. Также он спросил, сядет ли Владимир Путин за стол переговоров с Владимиром Зеленским.

Обсудить
Анатолий Мармышев

Центральная Азия с ее населением и ресурсами привлекает всё больше внимания международного сообщества, прежде всего из-за экономического потенциала региона.

Обсудить
Анатолий Мармышев

Журналист из Киргизии спросил, какую роль Центральная Азия может сыграть в обеспечении международной безопасности.

Обсудить
Анатолий Мармышев

Прозвучал вопрос о взаимоотношениях России и Азербайджана. Владимир Путин охарактеризовал их, как конструктивные. Отношения выстраиваются в очень позитивном ключе.

Обсудить
Анатолий Мармышев

Сотни миллиардов евро сейчас нужны для восстановления экономики Украины, отметил Владимир Путин.

Обсудить
Анатолий Мармышев

«Россия готова была пойти на ряд компромиссов и назвала их, — президент РФ. — Думаю, что, если мир там установится, обострится внутриполитическая борьба».

Обсудить
Анатолий Мармышев

Евросоюз мог бы помочь урегулированию, уговорив Киев на компромисс, а не поставляя ему оружие.

«ЕС мог бы помочь в поиске решения. Оно должно лежать в рамках договоренностей в Анкоридже», — отметил Путин.

Важно, чтоб компромиссы были приняты украинской стороной, но пока в Киеве к этому не готовы. Правящие круги там сейчас не заинтересованы в решении этих вопросов.

Еще президент отметил, что Россия не против евроассоциации Киева, но его беспокоит, что ЕС превращается в военный блок.

Обсудить

Еще один вопрос про Украину. На этот раз из Испании. Журналист поинтересовался, что мешает достижению долгосрочного мира между Москвой и Киевом.

Обсудить
Мария Филиппова

Главное о европейских странах

  • Европейские страны напрямую содействуют Украине, с которой у России конфликт, из-за чего возникает вопрос о переговорах;

  • не понятно, каким образом Россия может доверять людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения;

  • Россия не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза;

  • Путин отметил, что Россия не перестала поставлять энергоносители в Европу, страны сами отказались их покупать;

  • одна нитка «Северного потока» до сих пор действует, по ней можно хоть завтра запустить поставку. Но она находится под санкциями, поэтому надо договариваться с партнерами;

  • «Газпром» готов хоть завтра поставлять газ по «Северному потоку»;

  • контакты между Россией и Европой по линии спецслужб продолжаются;

  • к переговорам с Евросоюзом Россия готова, вопрос кандидатуры должны решать спецслужбы и МИД.

Обсудить
Анатолий Мармышев

Журналистка из Египта задала вопрос о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и о том, как Египет может посодействовать этому.

Владимир Путин сказал, что находится в постоянном контакте с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси. Президент России считает его стратегическим партнером.

Обсудить
Анатолий Мармышев

Путин: «Что касается „Северных потоков“, они были взорваны, но одна нитка северного потока целая. По ней хоть завтра можно открыть подачу газа в Германию. Есть даже действующий договор. Достаточно только нажать кнопку».

Обсудить
Анатолий Мармышев

Владимир Путин отметил, что это право страны — выбирать приоритетные стандарты и партнеров. РФ обеспокоило, что в Армении был принят закон о начале процесса присоединения к ЕС. Но эта страна находится в рамках евразийского экономического союза, напомнил Путин. А стандарты в этих объединениях разные. Поэтому технологически быстро разорвать отношения не получится. «Хотим, чтобы армянская сторона быстрее определилась, с кем она», — отметил Путин.

Пашинян хочет провести референдум, пусть Армения сделает это как можно скорее, сказал президент.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ПМЭФ СМИ Владимир Путин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
и умные люди слушают спрашивают кивают хлопают - забавно и грустно смотреть
Гость
1 час
В древней и средневековой Индии выезд раджи или махараджи всегда был демонстрацией мощи и богатства. Слоны выступали в роли символа царской власти, военных триумфов и роскоши.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Рекомендуем