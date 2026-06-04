Евросоюз мог бы помочь урегулированию, уговорив Киев на компромисс, а не поставляя ему оружие.

«ЕС мог бы помочь в поиске решения. Оно должно лежать в рамках договоренностей в Анкоридже», — отметил Путин.

Важно, чтоб компромиссы были приняты украинской стороной, но пока в Киеве к этому не готовы. Правящие круги там сейчас не заинтересованы в решении этих вопросов.

Еще президент отметил, что Россия не против евроассоциации Киева, но его беспокоит, что ЕС превращается в военный блок.