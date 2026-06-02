В телефонах высокопоставленных чиновников нашли прослушку: кто за ними следил и зачем

Даже рядом с зараженным устройством нельзя ничего обсуждать Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Иностранные спецслужбы внедряли вредоносное программное обеспечение в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Вирус позволял снимать данные и прослушивать переговоры. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения», — говорится в сообщении.

В ФСБ предупредили, что иностранные спецслужбы применяют современные информационные технологии, включая мобильные средства связи, для деструктивных акций. По данным ведомства, злоумышленники использовали вирус для снятия данных с телефонов, прослушивания переговоров, а также для скрытого аудио- и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств.

Обсуждение конфиденциальной информации по таким устройствам или даже вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и привести к необратимым последствиям. Чиновники, которых прослушивали иностранные спецслужбы, затем попадали в санкционные списки США и Евросоюза.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о создании, использовании и распространении вредоносных программ. Сейчас проводится расследование, устанавливаются исполнители, каналы инфраструктуры, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных.