Страна и мир От Антарктиды до Эфиопии: видеоистория путешественницы, которая проехала половину мира

Лариса ездит по странам без турагентств и предпочитает не банальные достопримечательности, а уголки, где туристы обычно не появляются

По мнению Ларисы, путешествовать можно и без огромных денег

Источник:

Городские медиа

Лариса Блажко называет себя профессиональной путешественницей — и это звание она подтверждает делом. За 56 лет жизни ей удалось посетить около сотни стран мира, однако женщина не собирается останавливаться, ведь в ее планах совершить кругосветное путешествие.

Любовь к приключениям Блажко привил дедушка, охотник из небольшого сибирского села. Он брал внучку с собой в тайгу, где учил ее выживать в дикой природе. Эти уроки на всю жизнь определили ее характер. Счастливой и наполненной жизнью она чувствует себя только в экстремальных условиях.

В 17 лет она уехала работать вахтовым методом на Север. Там, в суровых условиях, заработала первые серьезные деньги и открыла на родине небольшой бизнес — и именно он позволил ей начать путешествовать.

За спиной кемеровчанки 97 стран на всех шести континентах. В некоторые из них она возвращалась по несколько раз, находя каждый раз что-то новое. Самыми любимыми местами, оставившими неизгладимые впечатления, остаются Эфиопия, Гренландия и Антарктида — три совершенно разных мира, каждый из которых, по ее словам, меняет человека изнутри.

Историю Ларисы и ее путешествий смотрите в видео выше.

Татьяна Ирискина
Журналист
