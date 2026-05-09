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Страна и мир Война на Ближнем Востоке США в ожидании ответа от Ирана, переговоры в тупике: главное о войне на Ближнем Востоке

США в ожидании ответа от Ирана, переговоры в тупике: главное о войне на Ближнем Востоке

Рассказываем, что известно о противостоянии в Персидском заливе

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После взаимных ударов стороны снова выдвинули свои требования | Источник: Independent.comПосле взаимных ударов стороны снова выдвинули свои требования | Источник: Independent.com

После взаимных ударов стороны снова выдвинули свои требования

Источник:

Independent.com

Новая волна конфликта вспыхнула 7 мая после обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном. Поводом послужила атака американских военных на иранский танкер. В ответ войска Исламской Республики выпустили у Ормузского пролива ракеты и дроны-камикадзе по трем эсминцам ВМС Соединенных Штатов. В итоге последовали контрудары. Тем не менее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что перемирие между сторонами сохраняется, и Белый дом по-прежнему ожидает от оппонентов реакции на предложение о мирной сделке. Подробнее — в нашем материале.

Переговоры о перемирии в процессе

Иран обдумывает ответ на американское предложение по ядерной сделке. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон ждет реакции Тегерана в самое ближайшее время и пока его не получил. Он добавил, что ответ со стороны Ирана «позволит вступить в серьезный переговорный процесс».

По данным The Wall Street Journal, диалог между страеами может возобновиться на следующей неделе в Исламабаде. При этом Тегеран по-прежнему отвергает передачу своих ядерных материалов Соединенным Штатам.

9 мая Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов возобновить военную операцию в Ормузском проливе, если переговоры с Ираном не приведут к результатам. Такие намерения он озвучил в ходе общения с журналистами.

«Мы можем вернуться к проекту „Свобода“, если ничего не произойдет. Но это будет уже проект „Свобода плюс“, — пояснил он. Политик подчеркнул, что любое дальнейшее действие будет более решительным и масштабным, чем предыдущее.

Удары между противоборствующими сторонами прекратились

Столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами в районе Ормузского пролива остановились после серии взаимных ударов. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Недавнюю бомбардировку иранских объектов Трамп назвал «легким тычком». В беседе с журналисткой ABC News он подтвердил, что перемирие продолжается и остается в силе. Такая реплика последовала в ответ на вопрос о том, означают ли свежие удары срыв режима прекращения огня.

Вместе с тем журнал The Atlantic пишет, что американский лидер устал от затяжного конфликта с Тегераном и ищет способы выйти из него. Война с Ираном просто «наскучила», и американский президент разочарован тем, что оппоненты не идут на уступки, пишет издание.

Ормузский пролив остается закрытым

Около 1,6 тысячи танкеров и других судов остаются неподалеку от Ормузского пролива. Об этом сообщило CNN. Ранее США запустили операцию «Свобода» для обеспечения транзита кораблей, но 5 мая приостановили ее.

С начала конфликта Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими атаку. Тегеран ввел «Декларацию об информации о судне», которую обязаны заполнять судоходные компании для пропуска танкеров. В форме — свыше 40 вопросов, уточнил американский телеканал CNN.

Экс-вице-президент США Камала Харрис подчеркнула, что от нефтяного кризиса и конфликта на Ближнем Востоке выиграет Россия. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал срочно восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив. А Италия готова направить свои корабли после завершения войны для свободы судоходства. Об этом сказал вице-премьер страны Антонио Таяни.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Ближний Восток Иран Тегеран Вашингтон Перемирие Атака
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