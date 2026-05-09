«Ваш билет аннулирован». Как туристов разводят при покупке путевок: 3 схемы мошенников, которые нужно знать

Мошенники активизируются в преддверии майских праздников Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Туристический сезон открыт: в преддверии летних отпусков спрос на путевки взлетел до небес. Как и активность мошенников — недобросовестные граждане стараются выманить деньги у рвущихся на отдых россиян. Как распознать «кидалу», не потерять деньги и не испортить себе отпуск, читайте в материале NGS.RU.

3 главных способа обмана

Число мошенничеств в сфере туризма растет с каждым годом. Чем ближе сезон праздников или отпусков, тем больше случаев, когда деньги уходят неизвестно куда, а человек остается и без средств, и без отпуска.

Как рассказала начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Елена Шилохвостова, распознать мошенника можно по нескольким признакам:

слишком низкие цены на горящие туры в популярные даты;

психологическое давление — фразы вроде «места разберут через пять минут», «скидка только сегодня»;

требование оплаты на карту физического лица или наличными и отказ от заключения письменного договора.

Разумеется, немалая часть мошенничеств происходит онлайн. Основных способов три: фишинг, поддельные сервисы с горящими турами и фиктивные экскурсии.

Фишинг: без паники

По словам эксперта по кибербезопасности Алексея Лукацкого, в случае с фишингом злоумышленники рассылают письма от известных авиакомпаний или тревел-агрегаторов.

«Человек получает письмо, в котором стимулируется паника: " Билет аннулирован, срочно внесите доплату ", " Ваш заказ завис — разблокируйте " и так далее. Он переходит по ссылке на сайт-двойник, вводит данные карты и CVV-код — деньги уходят мошенникам», — пояснил эксперт.

Мошенники стали активнее использовать интернет-технологии Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Фальшивый сервис: проверяем сайт

Еще один из способов — создание поддельных тревел-сервисов с горящими турами или отелями, где предлагается отдых по ценам ниже рыночных на 20–30 %. После оплаты «путевки» сайт либо сразу блокируется, либо клиент получает поддельные ваучеры, которые не проходят регистрацию у реального туроператора.

Прежде чем бронировать тур, Алексей Лукацкий советует использовать сервисы вроде whois.ru или reg.ru/whois — на них можно проверить, как давно создан сайт с набором путевок. Если сайту меньше 1–2 месяцев, а на нем предлагают скидку 70% — это точно мошенники. Также эксперт советует проверять домен третьего уровня: настоящий адрес должен быть, например, aeroflot.ru, а не aeroflot.help777.ru.

Лжеэкскурсии: никакой предоплаты

Третий популярный способ обмана — фиктивные красочные экскурсии. Обычно их активно продвигают на сайтах объявлений и в соцсетях. Схема простая: «гид» просит перевести полную предоплату на карту физлица, а в день встречи «заболевает» или просто перестает выходить на связь.

Как распознать обман

Чтобы не быть обманутым, представители туроператоров рекомендуют соблюдать несколько простых правил. По словам руководителя туристической компании Марии Теряевой, в первую очередь нужно запросить договор, в котором должны быть прописаны параметры тура, паспортные данные, информация об агентстве и туроператоре. Проверьте, включена ли компания в реестр туристических агентств (проверьте по ИНН), а туроператор — в реестр туроператоров.

«Турист может попросить у своего агента информацию о номере заявки и самостоятельно проверить свой тур. Там будут все данные о том, действительно ли есть заявка, оплачена ли она, забронировано ли именно то, что надо. Оплату можно делать только на счет юридического лица и обязательно просить чек», — обращает внимание эксперт.

При этом, отметила Мария Теряева, большая скидка — не всегда признак мошенничества. Возможно, агент просто неопытен и хотел вас привлечь.

«Ближе ко времени поездки агент скажет: " Извините, ваш тур подорожал ". Или места на рейсе закончились, или отель встал на " стоп " . И уже тогда назовет реальную цену. Время потеряно, отпуск запланирован, и зачастую турист вынужден соглашаться на то, что предлагают», — пояснила она.

Турист может самостоятельно проверить свой тур Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С менеджером нужно не просто созвониться и договориться на словах обо всех условиях — необходимо, чтобы он подтвердил условия путешествия в мессенджере или по электронной почте. Кроме того, лучше уточнить мобильный номер агента, чтобы в случае возникшей проблемы ему можно было позвонить напрямую.

Интересно, что сейчас мошенники не ограничиваются обманом туристов, но и пытаются разводить самих менеджеров. Например, у Марии Теряевой был случай, когда клиент, который уже оплатил тур, вдруг написал в мессенджер, что оплатил тур не с той карты, и попросил вернуть деньги на другую. Как оказалось, аккаунт туриста просто взломали, и мошенник решил воспользоваться возможностью обмануть агента.

Как вернуть деньги и наказать мошенников

Если вы всё же стали жертвой мошенника, не теряйте времени: сразу обращайтесь в банк с заявлением о переводе «без добровольного согласия». По словам Елены Шилохвостовой, это поможет заблокировать операцию и пополнить базу данных ЦБ для борьбы с мошенниками. Если средства списались после того, как вы сообщили CVC-код карты, ее нужно немедленно заблокировать. Также в МВД советуют написать заявление в полицию по месту жительства — к нему необходимо приложить выписку о движении денег по карте или счету.

Если отдых был испорчен

Адвокат Иван Рассолов рассказал о других нарушениях, с которыми чаще всего сталкиваются в путешествиях.

«Поводом для обращения к нам является оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: например, когда в организованном походе в связи с нарушениями со стороны турагента туристам причиняется вред здоровью или наступает их смерть.

В отдельный блок можно выделить вопросы одностороннего изменения договора турагентом: смена отеля, места или дат отдыха, несоответствие иных условий договора тому, что есть на самом деле», — рассказывает Иван Рассолов.

Чтобы зафиксировать нарушение, адвокат советует собрать доказательства, которые будут отражать дату, время, место и саму его суть. Очень помогают в суде фото и видео, снятые на телефон, а также свидетельства других туристов, которые готовы подтвердить изложенные вами факты.