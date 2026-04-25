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Страна и мир Где находится самая безопасная страна для отпуска: куда отправиться этим летом

Где находится самая безопасная страна для отпуска: куда отправиться этим летом

Эпидемиолог советует обращать внимание на распространяющиеся на курортах инфекции

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Для отпуска за рубежом могут понадобиться дополнительные прививки | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДля отпуска за рубежом могут понадобиться дополнительные прививки | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для отпуска за рубежом могут понадобиться дополнительные прививки

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Самую безопасную страну для отдыха назвал академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, это Россия, так как на ее территории нет инфекций.

«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал он в разговоре с ТАСС.

Эпидемиолог добавил, что в странах Юго-Восточной Азии распространяется холера, поэтому отдых там опасен для здоровья.

«Это всё равно что ехать в регион, где идут боевые действия», — отметил Онищенко и посоветовал тщательно подбирать места для отпуска.

Если всё же хочется провести отпуск за границей, прочитайте о направлениях, которые набирают популярность у российских туристов. Также мы рассказывали, в каких странах можно отдохнуть без визы. В этот список входят целых 15 государств.

А если официальный отпуск у вас ещё не скоро, то можно воспользоваться длинными выходными для небольшого путешествия. Они наступят уже совсем скоро — с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда, потом — с 9 по 11 мая в честь Дня Победы. В июне также будут длинные выходные — с 12 по 14 июня в честь празднования Дня России.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Отдых Курорт Путешествие
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Комментарии
3
Гость
25 апреля, 06:48
Сев.Корея для россиян теперь актуальна. Обменом опыта по изоляции от интернета делиться полезно.
Гость
25 апреля, 06:44
Чечня и Дагестан самые безопасные для нас и самые лучшие
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Гость
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