Где находится самая безопасная страна для отпуска: куда отправиться этим летом

Самую безопасную страну для отдыха назвал академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, это Россия, так как на ее территории нет инфекций.
«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал он в разговоре с ТАСС.
Эпидемиолог добавил, что в странах Юго-Восточной Азии распространяется холера, поэтому отдых там опасен для здоровья.
«Это всё равно что ехать в регион, где идут боевые действия», — отметил Онищенко и посоветовал тщательно подбирать места для отпуска.
Если всё же хочется провести отпуск за границей, прочитайте о направлениях, которые набирают популярность у российских туристов. Также мы рассказывали, в каких странах можно отдохнуть без визы. В этот список входят целых 15 государств.
А если официальный отпуск у вас ещё не скоро, то можно воспользоваться длинными выходными для небольшого путешествия. Они наступят уже совсем скоро — с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда, потом — с 9 по 11 мая в честь Дня Победы. В июне также будут длинные выходные — с 12 по 14 июня в честь празднования Дня России.