Где находится самая безопасная страна для отпуска: куда отправиться этим летом

Для отпуска за рубежом могут понадобиться дополнительные прививки Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Самую безопасную страну для отдыха назвал академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, это Россия, так как на ее территории нет инфекций.

«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал он в разговоре с ТАСС.

Эпидемиолог добавил, что в странах Юго-Восточной Азии распространяется холера, поэтому отдых там опасен для здоровья.

«Это всё равно что ехать в регион, где идут боевые действия», — отметил Онищенко и посоветовал тщательно подбирать места для отпуска.

Если всё же хочется провести отпуск за границей, прочитайте о направлениях, которые набирают популярность у российских туристов. Также мы рассказывали, в каких странах можно отдохнуть без визы. В этот список входят целых 15 государств.