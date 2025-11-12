НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
А где солнце? Скоро наступит самая длинная ночь в году — когда

А где солнце? Скоро наступит самая длинная ночь в году — когда

Продолжительность светового дня будет снижаться до середины месяца

1 952
К концу декабря световой день снова увеличится и продолжит расти

К концу декабря световой день снова увеличится и продолжит расти

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

С приходом осени в России сокращается продолжительность светового дня. В декабре ожидается самый короткий день в этом году. Когда он наступит, рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Двадцать первого декабря 2025 года в 18.03 мск склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния. Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день максимальна, а продолжительность дня — минимальна», — поделилась астроном с РИА Новости.

По словам Кошман, в начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут. Она постепенно снижается в течение месяца и к его середине уже достигнет 6 часов 59 минут, в день зимнего солнцестояния 21 декабря. Из-за этого ночь продлится примерно 17 часов.

Однако к концу месяца день вновь увеличится, но ненамного. Его продолжительность составит 7 часов 05 минут. После этого длительность светового дня будет потихоньку расти, и к 21 июня 2026 года, в день летнего солнцестояния, составит 17 часов 33 минуты.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Солнцестояние Световой день Астроном Зима
Комментарии
11
Гость
12 ноября, 08:50
Какую потрясающе интересную, а главное, невероятно новую информацию нам сообщили! Теперь и мы будем всё это знать!!!
Гость
12 ноября, 09:13
Ни когда такого не было. И вот опять!
Читать все комментарии
