А где солнце? Скоро наступит самая длинная ночь в году — когда

К концу декабря световой день снова увеличится и продолжит расти Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

С приходом осени в России сокращается продолжительность светового дня. В декабре ожидается самый короткий день в этом году. Когда он наступит, рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Двадцать первого декабря 2025 года в 18.03 мск склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния. Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день максимальна, а продолжительность дня — минимальна», — поделилась астроном с РИА Новости.

По словам Кошман, в начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут. Она постепенно снижается в течение месяца и к его середине уже достигнет 6 часов 59 минут, в день зимнего солнцестояния 21 декабря. Из-за этого ночь продлится примерно 17 часов.