«Люди тут щедрые, делают скидки». Студентка — о бюджетном отдыхе и оздоровлении на курортах Кавказа

Студентка рассказала, что посмотреть и чем заняться в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске Источник: Городские медиа

Курорты Кавказских Минеральных Вод на протяжении многих лет не теряют популярности у туристов. Горный воздух, солнце, удивительная природа, сочные фрукты и, самое главное, — оздоровление и доступность.

Студентка из Ханты-Мансийска Ангелина Скобелева отдыхает в Пятигорске каждое лето. На Севере постоянно гуляют вирусы, в детстве Ангелина часто болела, тогда родители отправляли ее поправить здоровье к бабушке и дедушке на Кавказ.

Теперь, став взрослой, Ангелина не упускает возможности снова приехать в Пятигорск.

«Здесь прекрасный климат, а жара переносится очень легко, что важно для северных людей. Ведь вокруг тебя горы, много тени от больших и густых деревьев и освежающий ветерок», — рассказала Ангелина нашим коллегам из 86.RU.

Кавказ славится своими радоновыми и сероводородными источниками, в которых можно купаться. Эти ванны считаются целебными.

«Я по себе видела, что после таких ванн ощущается легкость в ногах, кожа становится мягкой, как после крема, и ранки быстро проходят», — отмечает студентка.

Чтобы увидеть многие красивые места и достопримечательности, которыми известны города Кавминвод, денег не потребуется. Это и красивейший парк «Цветник», где находится Лермонтовская галерея, сделанная из стекла и металла, и гора Машук, и место дуэли Михаила Лермонтова, и огромный Кисловодский парк с его знаменитыми оздоровительными тропами. А в бюветах любой желающий может насладиться минеральной водой, также бесплатно.

По словам Ангелины, цены на Кавказе такие же, как и в среднем по России, но ассортимент продуктов очень широкий, а продавцы удивляют щедростью, делают скидки, отрезают кусочки для дегустации и кладут что-нибудь в подарок.