НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

с-в.

 759мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Переименуют вуз
Ярославский бренд покорил Россию
Пожар в автосервисе
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Отзывы на работу УК в Ярославле
Афиша на сентябрь
Врач погиб в драке. Приговор суда
Объединяют поликлиники
Прибыльные вакансии
Новый микрорайон
Страна и мир «Люди тут щедрые, делают скидки». Студентка — о бюджетном отдыхе и оздоровлении на курортах Кавказа

«Люди тут щедрые, делают скидки». Студентка — о бюджетном отдыхе и оздоровлении на курортах Кавказа

Источники, бюветы с минералкой и многие достопримечательности — бесплатно

97
Написать комментарий

Студентка рассказала, что посмотреть и чем заняться в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске

Источник:

Городские медиа

Курорты Кавказских Минеральных Вод на протяжении многих лет не теряют популярности у туристов. Горный воздух, солнце, удивительная природа, сочные фрукты и, самое главное, — оздоровление и доступность.

Студентка из Ханты-Мансийска Ангелина Скобелева отдыхает в Пятигорске каждое лето. На Севере постоянно гуляют вирусы, в детстве Ангелина часто болела, тогда родители отправляли ее поправить здоровье к бабушке и дедушке на Кавказ.

Теперь, став взрослой, Ангелина не упускает возможности снова приехать в Пятигорск.

«Здесь прекрасный климат, а жара переносится очень легко, что важно для северных людей. Ведь вокруг тебя горы, много тени от больших и густых деревьев и освежающий ветерок», — рассказала Ангелина нашим коллегам из 86.RU.

Кавказ славится своими радоновыми и сероводородными источниками, в которых можно купаться. Эти ванны считаются целебными.

«Я по себе видела, что после таких ванн ощущается легкость в ногах, кожа становится мягкой, как после крема, и ранки быстро проходят», — отмечает студентка.

Чтобы увидеть многие красивые места и достопримечательности, которыми известны города Кавминвод, денег не потребуется. Это и красивейший парк «Цветник», где находится Лермонтовская галерея, сделанная из стекла и металла, и гора Машук, и место дуэли Михаила Лермонтова, и огромный Кисловодский парк с его знаменитыми оздоровительными тропами. А в бюветах любой желающий может насладиться минеральной водой, также бесплатно.

По словам Ангелины, цены на Кавказе такие же, как и в среднем по России, но ассортимент продуктов очень широкий, а продавцы удивляют щедростью, делают скидки, отрезают кусочки для дегустации и кладут что-нибудь в подарок.

«Обязательно попробуйте пятигорское мороженое. В городе находится большое производство, где его изготавливают, и оно безумно вкусное, такое нежное, сливочное», — советует студентка.

ПО ТЕМЕ
Сабина СафроноваСабина Сафронова
Сабина Сафронова
Младший корреспондент 86.RU
Кавказские Минеральные Воды Путешествие Пятигорск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление