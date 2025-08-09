НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Страна и мир Мнение Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды

Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды

Ангелина Скобелева рассказала, что посмотреть и попробовать в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске

81
Написать комментарий
Каждое лето девушка выбирает для отдыха Пятигорск | Источник: герой публикации Каждое лето девушка выбирает для отдыха Пятигорск | Источник: герой публикации

Каждое лето девушка выбирает для отдыха Пятигорск

Источник:

герой публикации

«Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск!» — помните знаменитую цитату Жорика Вартанова из «Нашей Раши» (18+)? Каждый год этот город и правда не оставляет равнодушным сотни тысяч людей, которые приезжают, чтобы обновиться не только телом, но и душой.

Студентка из Ханты-Мансийска Ангелина Скобелева отдыхает в Пятигорске каждое лето и знает его не хуже гидов. А в этот отпуск девушка заодно посетила Кисловодск и Железноводск. Она рассказала нашим коллегам из 86.RU, почему курорты Кавказских Минеральных Вод считают целебными, что там посмотреть и попробовать, а также о недостатках этих мест. Далее — от первого лица.

«Многие отмечают, как улучшается самочувствие»

Кавказ я считаю вторым домом: здесь я проводила каждое лето с самого детства, ведь в Пятигорске живут мои бабушка и дедушка. Я часто болела, когда была в детском саду, потому что на Севере постоянно гуляют вирусы, поэтому меня отвозили в этот город — я видела его во все сезоны.

Курорты Кавказских Минеральных Вод считаются лечебными | Источник: герой публикацииКурорты Кавказских Минеральных Вод считаются лечебными | Источник: герой публикации

Курорты Кавказских Минеральных Вод считаются лечебными

Источник:

герой публикации

Сейчас я добираюсь прямым рейсом из Ханты-Мансийска до города Минеральные Воды за четыре с небольшим часа. В это лето билет с багажом обошелся в 25 тысяч рублей. Помню, что в детстве, когда мы ездили с семьей на поезде, дорога отнимала несколько суток, это тяжело.

Из Югры можно долететь за четыре часа | Источник: герой публикацииИз Югры можно долететь за четыре часа | Источник: герой публикации

Из Югры можно долететь за четыре часа

Источник:

герой публикации

На Кавказе мне безумно нравится. Здесь прекрасный климат, а жара переносится очень легко, что важно для северных людей. Этим летом температура достигала +40 градусов в тени. Но зной не ощущается, ведь вокруг тебя горы, много тени от больших и густых деревьев и освежающий ветерок. Солнце сильно не палит, но тело ощутимо прогревается.

Благодаря особому климату этих мест северянка легко переносит даже очень жаркую погоду | Источник: герой публикацииБлагодаря особому климату этих мест северянка легко переносит даже очень жаркую погоду | Источник: герой публикации

Благодаря особому климату этих мест северянка легко переносит даже очень жаркую погоду

Источник:

герой публикации

Природа просто божественная, много цветов и густых деревьев. У моей бабушки растут розы и виноградники. Повсюду витают ароматы свежести и зелени, цвета природы очень насыщенные. Недавно у нас цвела липа: проходишь мимо, а аромат тянется шлейфом.

Здесь много горных рек, а из гор пробиваются радоновые и сероводородные источники, в которых можно купаться. Вода может быть горячей, но, вследствие того что она стекает по горам все ниже и ниже, остывает. Есть возможность подобрать для себя оптимальную температуру. Говорят, что эта вода оздоравливает: можно принять около 10 ванн по 10–15 минут, и, как многие отмечают, самочувствие улучшается. Я по себе видела, что после таких ванн ощущается легкость в ногах, кожа становится мягкой, как после крема, и ранки быстро проходят.

После таких ванн ощущается легкость в ногах, а кожа становится мягкой | Источник: герой публикацииПосле таких ванн ощущается легкость в ногах, а кожа становится мягкой | Источник: герой публикации

После таких ванн ощущается легкость в ногах, а кожа становится мягкой

Источник:

герой публикации

Знаменитые «Нарзан» и «Ессентуки № 17» тоже пробиваются здесь. Ты можешь прийти к бювету с минеральной водой и попить бесплатно. Но нужно соблюдать рекомендации врача, потому что слишком много ее пить нельзя. В Кисловодске это «Нарзан», в Ессентуках — «Ессентуки № 17», «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 2», в Пятигорске — «Красноармейский источник», а в Железноводске — «Смирновский» и «Славяновский источник».

В бюветах минеральную воду можно пить бесплатно | Источник: герой публикацииВ бюветах минеральную воду можно пить бесплатно | Источник: герой публикации

В бюветах минеральную воду можно пить бесплатно

Источник:

герой публикации

В каждом из городов вода разная по составу. Туристы специально консультируются с врачом, чтобы понять, какая именно минеральная вода им подойдет лучше. Исходя из этого они выбирают курорт | Источник: герой публикацииВ каждом из городов вода разная по составу. Туристы специально консультируются с врачом, чтобы понять, какая именно минеральная вода им подойдет лучше. Исходя из этого они выбирают курорт | Источник: герой публикации

В каждом из городов вода разная по составу. Туристы специально консультируются с врачом, чтобы понять, какая именно минеральная вода им подойдет лучше. Исходя из этого они выбирают курорт

Источник:

герой публикации

Пятигорск

Пятигорск считается главным курортом Кавказских Минеральных Вод. Обязательно стоит прогуляться по парку «Цветник» — это сердце Пятигорска, красивое и интересное место, где можно почувствовать дух старинного города. Еще 200 лет назад на этом месте были болота, но их осушили и построили такой прекрасный парк.

Парк «Цветник»&nbsp;— сердце Пятигорска | Источник: герой публикацииПарк «Цветник»&nbsp;— сердце Пятигорска | Источник: герой публикации

Парк «Цветник» — сердце Пятигорска

Источник:

герой публикации

В окружении цветущих клумб и скульптур находится знаменитая Лермонтовская галерея, сделанная из стекла и металла. Она напоминает загадочный замок. Светло-голубой павильон сочетает в облике несколько архитектурных стилей: эклектику, готику и модерн. Его украшают башни со шпилем и витражи. В галерее регулярно проходят выставки и концерты.

Лермонтовская галерея | Источник: герой публикацииЛермонтовская галерея | Источник: герой публикации

Лермонтовская галерея

Источник:

герой публикации

Галерея сделана из стекла и железа | Источник: герой публикацииГалерея сделана из стекла и железа | Источник: герой публикации

Галерея сделана из стекла и железа

Источник:

герой публикации

Еще одно знаменитое место — это гора Машук. Она представляет собой несформировавшийся вулкан высотой почти в километр в форме усеченного конуса.

Гора Машук | Источник: герой публикацииГора Машук | Источник: герой публикации

Гора Машук

Источник:

герой публикации

На Южном склоне есть озеро Провал, оно расположено на дне конусообразной воронки высотой в 41 метр. Пещеру, в которой находится озеро, в прошлом называли адской бездной и считали, что в ней обитает дракон. Само озеро ярко-бирюзовое, а еще не очень приятно пахнет из-за содержащихся в воде сероводорода и бактерий. А у входа в пещеру стоит скульптура Остапа Бендера, героя книги «Двенадцать стульев». Считается, что, если потереть нос Остапа и квитанции в его руки, можно привлечь удачу.

По сюжету романа именно возле этого бесплатного входа предприимчивый Остап Бендер решил продавать билеты | Источник: герой публикацииПо сюжету романа именно возле этого бесплатного входа предприимчивый Остап Бендер решил продавать билеты | Источник: герой публикации

По сюжету романа именно возле этого бесплатного входа предприимчивый Остап Бендер решил продавать билеты

Источник:

герой публикации

В Пятигорске также находится место дуэли Михаила Лермонтова, ради которого каждый год сюда приезжают поклонники поэта. Это поляна на северо-западном склоне горы Машук, в центре которой расположен восьмиметровый обелиск.

Место дуэли М.&nbsp;Ю.&nbsp;Лермонтова, куда ежегодно приезжают поклонники его творчества | Источник: герой публикацииМесто дуэли М.&nbsp;Ю.&nbsp;Лермонтова, куда ежегодно приезжают поклонники его творчества | Источник: герой публикации

Место дуэли М. Ю. Лермонтова, куда ежегодно приезжают поклонники его творчества

Источник:

герой публикации

Большинство достопримечательностей находятся в горах. Пожилым людям или тем, у кого больные ноги, без машины будет тяжело их посетить.

Когда в Пятигорске ясная погода, ярко виднеется гора Эльбрус — огромный белый холм. Еще относительно недалеко находится Домбай, где тоже безумно красиво.

В ясную погоду открывается вид на Эльбрус | Источник: герой публикацииВ ясную погоду открывается вид на Эльбрус | Источник: герой публикации

В ясную погоду открывается вид на Эльбрус

Источник:

герой публикации

Недалеко находится Домбай&nbsp;— излюбленное место сноубордистов и горнолыжников со всей страны | Источник: герой публикации Недалеко находится Домбай&nbsp;— излюбленное место сноубордистов и горнолыжников со всей страны | Источник: герой публикации

Недалеко находится Домбай — излюбленное место сноубордистов и горнолыжников со всей страны

Источник:

герой публикации

Самый главный минус, который я каждый год отмечаю в Пятигорске, — это несоблюдение водителями правил дорожного движения. Ездят очень резво, опасно, превышают скорость. Даже на пешеходном переходе, даже на зеленый свет нужно идти осторожно: запросто могут сбить. ДТП здесь случаются часто.

Еще один минус — здесь мало автобусов. В основном все передвигаются на маршрутках, но поймать их бывает очень сложно. Пока руками не помашешь, к тебе никто не подъедет и не остановится. Эти маршрутки все ходят по своему собственному графику, который не угадать, поэтому, выходя на остановку, ты никогда не знаешь, сколько будешь ждать.

Кисловодск

От Пятигорска к Кисловодску ходит электричка, в пути предстоит провести около 50 минут. Самое интересное место в этом городе — это огромный Кисловодский национальный парк. Кстати, в нем снимали моменты из фильма «Чебурашка». Например, через Долину роз, где растут десятки сортов, Гена ходил на работу. Еще есть Кипарисовая аллея и канатная дорога, через парк протекает приток реки Березовой — речка Ольховка. Для тех, кому тяжело самостоятельно ходить по горной местности, ходят небольшие автобусы с экскурсией.

Кисловодский парк&nbsp;— один из крупнейших в Европе городских парков. Его площадь&nbsp;— 965,8 га | Источник: герой публикацииКисловодский парк&nbsp;— один из крупнейших в Европе городских парков. Его площадь&nbsp;— 965,8 га | Источник: герой публикации

Кисловодский парк — один из крупнейших в Европе городских парков. Его площадь — 965,8 га

Источник:

герой публикации

В парке созданы 6 маршрутов для лечебной ходьбы | Источник: герой публикацииВ парке созданы 6 маршрутов для лечебной ходьбы | Источник: герой публикации

В парке созданы 6 маршрутов для лечебной ходьбы

Источник:

герой публикации

Из недостатков: местные жители рассказывают, что из-за гористого ландшафта зимой в Кисловодске становится очень скользко, многие падают.

Гористый ландшафт в Кисловодске еще более крутой, чем в Пятигорске | Источник: герой публикацииГористый ландшафт в Кисловодске еще более крутой, чем в Пятигорске | Источник: герой публикации

Гористый ландшафт в Кисловодске еще более крутой, чем в Пятигорске

Источник:

герой публикации

Железноводск

Железноводск — самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. В нем тоже есть прекрасный парк, он подходит для того, чтобы приехать и искупаться. В парке находится большое озеро, где можно покататься на сапах и катамаранах. На берегу имеются шезлонги и раздевалки, рядом — кафе с видом на горы. Недалеко от озера сдаются домики, где туристы любят отдыхать и жарить шашлыки.

Парк Железноводска находится на склонах трех гор: Железной, Развалки и Бештау | Источник: герой публикацииПарк Железноводска находится на склонах трех гор: Железной, Развалки и Бештау | Источник: герой публикации

Парк Железноводска находится на склонах трех гор: Железной, Развалки и Бештау

Источник:

герой публикации

Парк не только красивый, но и благоустроенный | Источник: герой публикацииПарк не только красивый, но и благоустроенный | Источник: герой публикации

Парк не только красивый, но и благоустроенный

Источник:

герой публикации

Парк в Железноводске, конечно, не такой большой, как в Кисловодске, но тоже уютный и обустроенный. Внутри есть бювет, где можно попить минеральной воды.

Надпись на здании павильона «Бювет-книга» | Источник: герой публикацииНадпись на здании павильона «Бювет-книга» | Источник: герой публикации

Надпись на здании павильона «Бювет-книга»

Источник:

герой публикации

Город маленький, поэтому жить там немного скучно, но приехать на время туристом — самое то.

«Здесь постоянно делают скидки»

Отдельно скажу про изобилие продуктов, такого я нигде больше не встречала. Здесь все в широком ассортименте, и при этом очень вкусно. А перед покупкой дают продегустировать товар: отрезают хороший ломтик, например, сыра, дают в салфеточке, чтобы ты точно прочувствовал вкус и понял, хочешь его или нет. Вообще люди здесь очень открытые, добрые и щедрые, постоянно и делают скидки, и что-то еще кладут в подарок к покупке.

Цены в сетевых магазинах такие же, как в Ханты-Мансийске, а вот фрукты и овощи на Кавказе подешевле, но намного вкуснее и свежее.

Овощи и фрукты дешевле, чем на Севере | Источник: герой публикацииОвощи и фрукты дешевле, чем на Севере | Источник: герой публикации

Овощи и фрукты дешевле, чем на Севере

Источник:

герой публикации

Обязательно попробуйте пятигорское мороженое. В городе находится большое производство, где его изготавливают, и оно безумно вкусное, такое нежное, сливочное. Его делают из натурального молока, а ассортимент очень широкий, разные виды, начинки, еще и каждый год появляются новые вкусы.

По словам девушки, такого вкусного мороженого больше не встретить нигде | Источник: герой публикацииПо словам девушки, такого вкусного мороженого больше не встретить нигде | Источник: герой публикации

По словам девушки, такого вкусного мороженого больше не встретить нигде

Источник:

герой публикации

Туристы с Кавказа как раз таки часто везут еду. Это чурчхела, рахат-лукум, фруктовая пастила, различные сладости, сыры, кавказское вино. А еще натуральную косметику из тамбуканской грязи и глиняное мыло.

Ангелина СкобелеваАнгелина Скобелева
Ангелина Скобелева

Хотели бы побывать на курортах Кавказских Минеральных Вод?

Хочу туда
Не хочу туда
Был, понравилось
Был, не понравилось

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Сабина СафроноваСабина Сафронова
Сабина Сафронова
Младший корреспондент 86.RU
Кавказские Минеральные Воды Пятигорск Кисловодск Путешествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление