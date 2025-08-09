Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды

Каждое лето девушка выбирает для отдыха Пятигорск Источник: герой публикации

«Среди высоких гор и широких равнин раскинулся красавец Пятигорск!» — помните знаменитую цитату Жорика Вартанова из «Нашей Раши» (18+)? Каждый год этот город и правда не оставляет равнодушным сотни тысяч людей, которые приезжают, чтобы обновиться не только телом, но и душой.

Студентка из Ханты-Мансийска Ангелина Скобелева отдыхает в Пятигорске каждое лето и знает его не хуже гидов. А в этот отпуск девушка заодно посетила Кисловодск и Железноводск. Она рассказала нашим коллегам из 86.RU, почему курорты Кавказских Минеральных Вод считают целебными, что там посмотреть и попробовать, а также о недостатках этих мест. Далее — от первого лица.

«Многие отмечают, как улучшается самочувствие»

Кавказ я считаю вторым домом: здесь я проводила каждое лето с самого детства, ведь в Пятигорске живут мои бабушка и дедушка. Я часто болела, когда была в детском саду, потому что на Севере постоянно гуляют вирусы, поэтому меня отвозили в этот город — я видела его во все сезоны.

Курорты Кавказских Минеральных Вод считаются лечебными Источник: герой публикации

Сейчас я добираюсь прямым рейсом из Ханты-Мансийска до города Минеральные Воды за четыре с небольшим часа. В это лето билет с багажом обошелся в 25 тысяч рублей. Помню, что в детстве, когда мы ездили с семьей на поезде, дорога отнимала несколько суток, это тяжело.

Из Югры можно долететь за четыре часа Источник: герой публикации

На Кавказе мне безумно нравится. Здесь прекрасный климат, а жара переносится очень легко, что важно для северных людей. Этим летом температура достигала +40 градусов в тени. Но зной не ощущается, ведь вокруг тебя горы, много тени от больших и густых деревьев и освежающий ветерок. Солнце сильно не палит, но тело ощутимо прогревается.

Благодаря особому климату этих мест северянка легко переносит даже очень жаркую погоду Источник: герой публикации

Природа просто божественная, много цветов и густых деревьев. У моей бабушки растут розы и виноградники. Повсюду витают ароматы свежести и зелени, цвета природы очень насыщенные. Недавно у нас цвела липа: проходишь мимо, а аромат тянется шлейфом.

Здесь много горных рек, а из гор пробиваются радоновые и сероводородные источники, в которых можно купаться. Вода может быть горячей, но, вследствие того что она стекает по горам все ниже и ниже, остывает. Есть возможность подобрать для себя оптимальную температуру. Говорят, что эта вода оздоравливает: можно принять около 10 ванн по 10–15 минут, и, как многие отмечают, самочувствие улучшается. Я по себе видела, что после таких ванн ощущается легкость в ногах, кожа становится мягкой, как после крема, и ранки быстро проходят.

После таких ванн ощущается легкость в ногах, а кожа становится мягкой Источник: герой публикации

Знаменитые «Нарзан» и «Ессентуки № 17» тоже пробиваются здесь. Ты можешь прийти к бювету с минеральной водой и попить бесплатно. Но нужно соблюдать рекомендации врача, потому что слишком много ее пить нельзя. В Кисловодске это «Нарзан», в Ессентуках — «Ессентуки № 17», «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 2», в Пятигорске — «Красноармейский источник», а в Железноводске — «Смирновский» и «Славяновский источник».

В бюветах минеральную воду можно пить бесплатно Источник: герой публикации

В каждом из городов вода разная по составу. Туристы специально консультируются с врачом, чтобы понять, какая именно минеральная вода им подойдет лучше. Исходя из этого они выбирают курорт Источник: герой публикации

Пятигорск

Пятигорск считается главным курортом Кавказских Минеральных Вод. Обязательно стоит прогуляться по парку «Цветник» — это сердце Пятигорска, красивое и интересное место, где можно почувствовать дух старинного города. Еще 200 лет назад на этом месте были болота, но их осушили и построили такой прекрасный парк.

Парк «Цветник» — сердце Пятигорска Источник: герой публикации

В окружении цветущих клумб и скульптур находится знаменитая Лермонтовская галерея, сделанная из стекла и металла. Она напоминает загадочный замок. Светло-голубой павильон сочетает в облике несколько архитектурных стилей: эклектику, готику и модерн. Его украшают башни со шпилем и витражи. В галерее регулярно проходят выставки и концерты.

Лермонтовская галерея Источник: герой публикации

Галерея сделана из стекла и железа Источник: герой публикации

Еще одно знаменитое место — это гора Машук. Она представляет собой несформировавшийся вулкан высотой почти в километр в форме усеченного конуса.

Гора Машук Источник: герой публикации

На Южном склоне есть озеро Провал, оно расположено на дне конусообразной воронки высотой в 41 метр. Пещеру, в которой находится озеро, в прошлом называли адской бездной и считали, что в ней обитает дракон. Само озеро ярко-бирюзовое, а еще не очень приятно пахнет из-за содержащихся в воде сероводорода и бактерий. А у входа в пещеру стоит скульптура Остапа Бендера, героя книги «Двенадцать стульев». Считается, что, если потереть нос Остапа и квитанции в его руки, можно привлечь удачу.

По сюжету романа именно возле этого бесплатного входа предприимчивый Остап Бендер решил продавать билеты Источник: герой публикации

В Пятигорске также находится место дуэли Михаила Лермонтова, ради которого каждый год сюда приезжают поклонники поэта. Это поляна на северо-западном склоне горы Машук, в центре которой расположен восьмиметровый обелиск.

Место дуэли М. Ю. Лермонтова, куда ежегодно приезжают поклонники его творчества Источник: герой публикации

Большинство достопримечательностей находятся в горах. Пожилым людям или тем, у кого больные ноги, без машины будет тяжело их посетить.

Когда в Пятигорске ясная погода, ярко виднеется гора Эльбрус — огромный белый холм. Еще относительно недалеко находится Домбай, где тоже безумно красиво.

В ясную погоду открывается вид на Эльбрус Источник: герой публикации

Недалеко находится Домбай — излюбленное место сноубордистов и горнолыжников со всей страны Источник: герой публикации

Самый главный минус, который я каждый год отмечаю в Пятигорске, — это несоблюдение водителями правил дорожного движения. Ездят очень резво, опасно, превышают скорость. Даже на пешеходном переходе, даже на зеленый свет нужно идти осторожно: запросто могут сбить. ДТП здесь случаются часто.

Еще один минус — здесь мало автобусов. В основном все передвигаются на маршрутках, но поймать их бывает очень сложно. Пока руками не помашешь, к тебе никто не подъедет и не остановится. Эти маршрутки все ходят по своему собственному графику, который не угадать, поэтому, выходя на остановку, ты никогда не знаешь, сколько будешь ждать.

Кисловодск

От Пятигорска к Кисловодску ходит электричка, в пути предстоит провести около 50 минут. Самое интересное место в этом городе — это огромный Кисловодский национальный парк. Кстати, в нем снимали моменты из фильма «Чебурашка». Например, через Долину роз, где растут десятки сортов, Гена ходил на работу. Еще есть Кипарисовая аллея и канатная дорога, через парк протекает приток реки Березовой — речка Ольховка. Для тех, кому тяжело самостоятельно ходить по горной местности, ходят небольшие автобусы с экскурсией.

Кисловодский парк — один из крупнейших в Европе городских парков. Его площадь — 965,8 га Источник: герой публикации

В парке созданы 6 маршрутов для лечебной ходьбы Источник: герой публикации

Из недостатков: местные жители рассказывают, что из-за гористого ландшафта зимой в Кисловодске становится очень скользко, многие падают.

Гористый ландшафт в Кисловодске еще более крутой, чем в Пятигорске Источник: герой публикации

Железноводск

Железноводск — самый маленький город Кавказских Минеральных Вод. В нем тоже есть прекрасный парк, он подходит для того, чтобы приехать и искупаться. В парке находится большое озеро, где можно покататься на сапах и катамаранах. На берегу имеются шезлонги и раздевалки, рядом — кафе с видом на горы. Недалеко от озера сдаются домики, где туристы любят отдыхать и жарить шашлыки.

Парк Железноводска находится на склонах трех гор: Железной, Развалки и Бештау Источник: герой публикации

Парк не только красивый, но и благоустроенный Источник: герой публикации

Парк в Железноводске, конечно, не такой большой, как в Кисловодске, но тоже уютный и обустроенный. Внутри есть бювет, где можно попить минеральной воды.

Надпись на здании павильона «Бювет-книга» Источник: герой публикации

Город маленький, поэтому жить там немного скучно, но приехать на время туристом — самое то.

«Здесь постоянно делают скидки»

Отдельно скажу про изобилие продуктов, такого я нигде больше не встречала. Здесь все в широком ассортименте, и при этом очень вкусно. А перед покупкой дают продегустировать товар: отрезают хороший ломтик, например, сыра, дают в салфеточке, чтобы ты точно прочувствовал вкус и понял, хочешь его или нет. Вообще люди здесь очень открытые, добрые и щедрые, постоянно и делают скидки, и что-то еще кладут в подарок к покупке.

Цены в сетевых магазинах такие же, как в Ханты-Мансийске, а вот фрукты и овощи на Кавказе подешевле, но намного вкуснее и свежее.

Овощи и фрукты дешевле, чем на Севере Источник: герой публикации

Обязательно попробуйте пятигорское мороженое. В городе находится большое производство, где его изготавливают, и оно безумно вкусное, такое нежное, сливочное. Его делают из натурального молока, а ассортимент очень широкий, разные виды, начинки, еще и каждый год появляются новые вкусы.

По словам девушки, такого вкусного мороженого больше не встретить нигде Источник: герой публикации

Туристы с Кавказа как раз таки часто везут еду. Это чурчхела, рахат-лукум, фруктовая пастила, различные сладости, сыры, кавказское вино. А еще натуральную косметику из тамбуканской грязи и глиняное мыло.

Ангелина Скобелева