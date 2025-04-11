«Там избивали людей»: ярославну освободили из рабства в Азии. Видео

Вечером 11 апреля стало известно об освобождении ярославны из рабства в Азии. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, девушку вернули из юго-восточного государства Мьянма.
В этой онлайн-трансляции собираем все, что известно о возвращении девушки на родину.
Как себя чувствует девушка
Днем 12 апреля Ксения с отцом отправились домой, в Ярославль. Девушка пока не до конца пришла в себя после случившегося.
«Такая обстановка была… Тут любой человек, кажется, будет чувствовать себя никак. И питание было никакое, и желудок испорчен. Я из-за чего и попросил санаторий. Она постоянно плачет. Даже вот так, начинаешь спрашивать что-то такое…», — рассказал в беседе с 76.RU отец Ксении.
Первое заявление родных
Отец Ксении в беседе с 76.RU рассказал, что этим вечером девушка прилетела в Москву.
«Я ее прямо сейчас встречаю в аэропорту в Москве. Как вы думаете? Больше года в таких условиях жить, как будешь себя чувствовать? Физически более-менее, но все равно все подорвано», — рассказал 76.RU вечером 11 апреля ярославец.
Это не первый случай возвращения ярославцев из иностранного рабства. Ранее мы писали об Алексее Котове из Ярославской области, который 23 года провел в рабстве в Казахстане.
Мьянма — государство в юго-восточной Азии. Его прежнее название — Бирма.
Публикуем полную расшифровку слов девушки:
«Я находилась в Мьянме год и два месяца, меня туда увезли обманным путем. Я ехала в город Мэсот (Таиланд) работать переводчиком, но попала в Мьянму, где оказалась в китайском мошенническом сообществе, которое обманывало людей. Долгое время я не могла выбраться, потому что там избивали людей. Слава богу, началась спецоперация, нас перевезли в лагерь на открытом воздухе, где мы находились две недели. И вот сейчас я еду домой», — рассказала девушка в беседе с корреспондентом ТАСС.
Первое интервью пострадавшей
Перед посадкой на рейс в Москву в бангкокском аэропорту девушка дала интервью ТАСС.
10 апреля девушку передали сотрудникам консульского отдела посольства РФ в Таиланде.
Около двух недель назад стало известно, что правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая совместно освободили несколько тысяч человек из мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме. Среди узников была и Ксения.
К освобождению девушки также подключилась федеральный Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. О ситуации она узнала от Сергея Бабуркина.
По информации омбудсмена, ее обманом увезли в Мьянму более года назад.
«Отец Ксении обращался за помощью в различные инстанции — в МИД, Интерпол, администрацию президента, посольства России, Тайланда и Мьянмы, к депутату Ярославской областной Думы», — указали в аппарате уполномоченного.
В марте 2025 года мужчина попросил Уполномоченного Сергея Бабуркина подключиться к вызволению дочери.
«Он сообщил, что дочери изредка удается отправлять сообщения в мессенджер — она рассказывает, что ее и граждан других стран, в основном Китая, содержат в тесных помещениях с ужасными бытовыми условиями и очень скудным питанием», — рассказали в аппарате уполномоченного.
Девушку зовут Ксения. Ей 29 лет. По ее словам, она попала в китайское мошенническое сообщество.