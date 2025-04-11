«Там избивали людей»: ярославну освободили из рабства в Азии. Видео

По информации омбудсмена, ее обманом увезли в Мьянму более года назад.

«Отец Ксении обращался за помощью в различные инстанции — в МИД, Интерпол, администрацию президента, посольства России, Тайланда и Мьянмы, к депутату Ярославской областной Думы», — указали в аппарате уполномоченного.

В марте 2025 года мужчина попросил Уполномоченного Сергея Бабуркина подключиться к вызволению дочери.

«Он сообщил, что дочери изредка удается отправлять сообщения в мессенджер — она рассказывает, что ее и граждан других стран, в основном Китая, содержат в тесных помещениях с ужасными бытовыми условиями и очень скудным питанием», — рассказали в аппарате уполномоченного.