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Страна и мир онлайн-трансляция «Там избивали людей»: ярославну освободили из рабства в Азии. Видео

«Там избивали людей»: ярославну освободили из рабства в Азии. Видео

Девушка провела в заточении 1 год и 2 месяца

2 173
4 комментария

Вечером 11 апреля стало известно об освобождении ярославны из рабства в Азии. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, девушку вернули из юго-восточного государства Мьянма.

В этой онлайн-трансляции собираем все, что известно о возвращении девушки на родину.

Алина Шибаева

Как себя чувствует девушка

Днем 12 апреля Ксения с отцом отправились домой, в Ярославль. Девушка пока не до конца пришла в себя после случившегося.

«Такая обстановка была… Тут любой человек, кажется, будет чувствовать себя никак. И питание было никакое, и желудок испорчен. Я из-за чего и попросил санаторий. Она постоянно плачет. Даже вот так, начинаешь спрашивать что-то такое…», — рассказал в беседе с 76.RU отец Ксении.

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Анастасия Вязигина

Первое заявление родных

Отец Ксении в беседе с 76.RU рассказал, что этим вечером девушка прилетела в Москву.

«Я ее прямо сейчас встречаю в аэропорту в Москве. Как вы думаете? Больше года в таких условиях жить, как будешь себя чувствовать? Физически более-менее, но все равно все подорвано», — рассказал 76.RU вечером 11 апреля ярославец.

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Анастасия Вязигина

Это не первый случай возвращения ярославцев из иностранного рабства. Ранее мы писали об Алексее Котове из Ярославской области, который 23 года провел в рабстве в Казахстане.

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Анастасия Вязигина

Мьянма — государство в юго-восточной Азии. Его прежнее название — Бирма.

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Анастасия Вязигина

Публикуем полную расшифровку слов девушки:

«Я находилась в Мьянме год и два месяца, меня туда увезли обманным путем. Я ехала в город Мэсот (Таиланд) работать переводчиком, но попала в Мьянму, где оказалась в китайском мошенническом сообществе, которое обманывало людей. Долгое время я не могла выбраться, потому что там избивали людей. Слава богу, началась спецоперация, нас перевезли в лагерь на открытом воздухе, где мы находились две недели. И вот сейчас я еду домой», — рассказала девушка в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Анастасия Вязигина

Первое интервью пострадавшей

Перед посадкой на рейс в Москву в бангкокском аэропорту девушка дала интервью ТАСС.

Пострадавшая рассказала о том, что с ней было

Источник:

ТАСС

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Анастасия Вязигина

10 апреля девушку передали сотрудникам консульского отдела посольства РФ в Таиланде.

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Анастасия Вязигина

Около двух недель назад стало известно, что правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая совместно освободили несколько тысяч человек из мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме. Среди узников была и Ксения.

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Анастасия Вязигина

К освобождению девушки также подключилась федеральный Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. О ситуации она узнала от Сергея Бабуркина.

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Анастасия Вязигина

По информации омбудсмена, ее обманом увезли в Мьянму более года назад.

«Отец Ксении обращался за помощью в различные инстанции — в МИД, Интерпол, администрацию президента, посольства России, Тайланда и Мьянмы, к депутату Ярославской областной Думы», — указали в аппарате уполномоченного.

В марте 2025 года мужчина попросил Уполномоченного Сергея Бабуркина подключиться к вызволению дочери.

«Он сообщил, что дочери изредка удается отправлять сообщения в мессенджер — она рассказывает, что ее и граждан других стран, в основном Китая, содержат в тесных помещениях с ужасными бытовыми условиями и очень скудным питанием», — рассказали в аппарате уполномоченного.

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Анастасия Вязигина

Девушку зовут Ксения. Ей 29 лет. По ее словам, она попала в китайское мошенническое сообщество.

Ксению из Ярославля освободили из плена в Азии | Источник: ТАССКсению из Ярославля освободили из плена в Азии | Источник: ТАСС

Ксению из Ярославля освободили из плена в Азии

Источник:

ТАСС

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Плен Азия Россиянка Мьянма
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Комментарии
4
Гость
12 апреля, 11:48
Такие как она едут за острыми ощущениями и получают их.
Гость
11 апреля, 23:02
А та организация РФ, которая направила её работать переводчиком в Ням-Ням, неужели не отслеживает дальнейшую судьбу командируемого !? Человек год и два месяца в заточении по их направлению, а им хоть бы что..
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