Бензин по лимиту и за наличные: что происходит на АЗС по всей России и почему вводят ограничения

Что происходит в России с бензином Источник: Артем Краснов / 74.RU

Топливные лимиты докатились до регионов: вслед за Москвой и Санкт-Петербургом ограничения на заправках начали вводить в разных частях страны — от Урала и Поволжья до Сибири, Центральной России и Севера.

Одной из первых жесткие меры ввела сеть АЗС «Татнефть» — компания ограничила продажу топлива по всей стране. По информации «Интерфакса», ссылающегося на горячую линию оператора, на заправках отпускают строго лимитированный объем в одни руки, а оплату временно принимают исключительно наличными.

Разбираемся, какая обстановка сейчас складывается на АЗС в регионах и почему с лимитами столкнулась не только «Татнефть».

«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Она базируется в Республике Татарстан, там же находятся ее основные активы.

Москва и Санкт-Петербург

О первых ограничениях в Москве и Подмосковье стало известно в начале июня. На заправках сети ОРТК в одни руки отпускали максимум 60 литров бензина и не более 100 литров дизеля.

«С 30 мая временные ограничения. [Будут длиться], пока не устаканится обстановка у нас, до распоряжения. [Лимит ввели] в связи с текущей рыночной обстановкой по всей сети и не только у нас», — сообщили MSK1.RU в центральном офисе ОРТК.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На всех столичных заправках «Татнефти» в одни руки продают максимум 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Ранее сообщалось, что на станциях этой фирмы помимо лимитов ввели ограничения по оплате — только за наличные. Но этот факт не подтвердился. Как сообщает корреспондент MSK1.RU, картой можно расплатиться без проблем.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Московские цены на бензин на АЗС «Татнефти» Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Санкт-Петербурге, по данным коллег из «Фонтанки», ограничения ввели несколько крупных сетей. К примеру, на одной из заправок «Лукойл» 15 июня действовали новые правила: отпуск топлива в канистры запрещен, а максимальный объем покупки в бак ограничен 100 литрами на одну транзакцию. При этом, как выяснила журналист издания, лазейка для самых настойчивых водителей всё же остается: лимит можно обнулить, просто отъехав от заправки и вернувшись на нее снова.

На заправках «Роснефти» ограничение 100 литров на одну бензиновую транзакцию действует уже недели две, пояснила журналистам сотрудница кассы. Дизель — любой объем без проблем.

На заправке «Киришиавтосервис» «Сургутнефтегаза» продавцы оказались самыми откровенными:

— Сегодня — 50 литров в одни руки. А завтра будет 20. Я только что из отпуска — три недели назад ничего подобного не было.

При этом визуального анонса о лимите здесь, как и на АЗС «Роснефти», нет.

На станциях Teboil ограничение на 100 литров за раз и запрет на канистры действуют с 15 июня. Но, как подчеркнули на заправке, цель этих мер другая.

— Это ради безопасности. Участились пожары из-за канистр. Вот запретили розлив. Сейчас разрабатывают специальные пожаробезопасные канистры, когда они появятся, всё восстановится, — пообещала сотрудница.

Никаких ограничений на продажу топлива не оказалось в сети АЗС «Газпромнефть» в Петербурге, это подтвердили и в самой компании.

Урал и Сибирь

На заправках сети «Татнефть» в Екатеринбурге лимит составляет не более 30 литров бензина, а в Челябинске для частных машин отпускают по 20 литров бензина или 40 литров дизтоплива в одни руки (для грузовиков — 200 литров). При этом одна из АЗС компании в городе и вовсе оказалась закрыта.

Источник: Артем Краснов / 74.RU

В Тюмени — уже стандартные 100 литров в «Лукойле» и на «Газпромнефти», но заправляться можно сколько угодно раз.

В Омске на заправках «Татнефти» на бензин действует ограничение в 30 литров, дизельное топливо — 60, для грузовиков — 300 литров. На заправках «Топлайн» дефицита сейчас нет. Оно продается свободно. Как сообщили NGS55.RU в справочной службе, ограничения не вводились.

Омские АЗС «Газпромнефть» тоже обслуживают клиентов в обычном режиме. Не вводили ограничений и на заправках «Юнигаз». В справочной службе АЗС «Транссиб» сообщили, что установить лимиты могут, если появятся проблемы с поставками от «Газпрома». Сейчас дефицита нет.

В Кемеровской области на отдельных АЗС также начали вводить ограничения на отпуск топлива. Так, на двух заправках сети «Форус» в Кемерове установлен лимит в 20 литров бензина на одного водителя. В компании объяснили это сложной рыночной обстановкой. На дизельное топливо ограничение не распространяется.

Источник: читатель NGS42.RU

Приволжье и Центральная Россия

С 15 июня сеть АЗС «Движение» ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в Кировской, Нижегородской и Костромской областях. Объявление об этом опубликовано на странице компании.

На заправках «Движения» теперь действуют следующие ограничения:

отпуск бензина АИ-92 и А-95 в топливные баки или специализированные емкости — до 30 литров для одного покупателя в сутки;

отпуск дизельного топлива в топливные баки или специализированные емкости — до 100 литров для одного покупателя в сутки.

В Ярославле на АЗС «Татнефти» отпускали по 20 литров бензина в одни руки, дизеля — 40, а оплату принимали только наличными. Объявление об этом, написанное от руки, разместили на кассе заправки. В сети «Газпромнефть» редакции 76.RU сообщили, что задержки в поставках топлива возможны из-за логистики.

«Бензин есть, в логистике немножко проблемы. У нас, бывает, бензовоз задерживается, но так, чтобы мы высохли и не было топлива, такого нет», — отметила сотрудница заправки.

В Самарской области ограничения затронули 19 автозаправочных станций «Татнефти», где водители столкнулись с лимитом отпуска в 20 литров бензина в одни руки.

В Татарстане об ограничениях на «Татнефти» (20 литров бензина в одни руки и 40 — дизеля, для грузовиков — 200 литров) стало известно 12 июня. В этот же день жители Альметьевска и Нижнекамска начали массово собираться в очереди на АЗС, опасаясь перебоев с топливом. Другие местные компании не ограничивали объем, но на некоторых заправках выросли цены. Власти Татарстана признали возникновение очередей у АЗС и ограничения на продажу бензина и дизеля после атаки БПЛА.

Видео снято в Альметьевске днем 12 июня Источник: Регина Алтынбаева / 116.RU

Сообщений об очередях в Казани нет, однако в городе также введены ограничения по продаже топлива.

«Ограничение, да, на бензин. Дизельного вообще нет. [Стоять] бесполезно. Он только для спецтранспорта есть: скорой помощи, пожарных», — комментировал на видео работник казанской заправки.

В Башкирии признаки дефицита бензина наблюдаются прежде всего на небольших и независимых АЗС с низкими ценами. На части заправок топливо полностью отсутствует, станции закрываются под предлогом «технических работ», а сроки возобновления поставок неизвестны.

При этом крупные сети работают по-разному: на некоторых АЗС дефицита и ограничений нет, тогда как отдельные заправки «Татнефти» несколько дней остаются без бензина, а ранее сеть вводила лимит до 20 литров на автомобиль.

Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Юг России и Северо-Запад

Топливный дефицит особенно остро ощущается в Крыму, где бензин продавали по талонам и QR-кодам, а также в Краснодарском крае — здесь, по словам местных водителей, топливо то появлялось, то пропадало. Сейчас ситуация стабилизируется, но время от времени на отдельных АЗС всё еще заканчиваются ходовые марки бензина. Чаще всего на нехватку бензина жалуются в Анапе и Темрюкском районе — именно там, в непосредственной близости от Керченского моста, водители предпочитают заправляться и покупают топливо впрок перед въездом в Крым.

В Волгограде дефицита топлива официально не подтверждено. На части АЗС временно могут на работать отдельные пистолеты (в основном АИ‑95), но топливо доступно на других колонках.

Главное ограничение: на ряде АЗС («Лукойл, Teboil) отпускают не более 100 литров в один чек. Операторы и горячая линия объясняют это техническими особенностями топливораздаточных колонок, а не нехваткой топлива. Также на АЗС сети „Лукойл“ отменена заправка „до полного бака“ по постоплате, а на ряде заправок сети АЗС „Татнефть“ введен лимит до 20 литров в один чек. Дополнительно на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры (или только в сертифицированные топливные канистры) — это связывают с требованиями пожарной безопасности.

На части заправок в Архангельской области тоже ограничили выдачу бензина, одно из объяснений — «в связи с тяжелым положением».

Источник: Читатель 29.RU

Кое-где на руки выдают всего по 20 литров. Ограничения коснулись и Архангельска: на некоторых станциях не продают бензин в канистры — отпускают только в бак. А на АЗС «Татнефти» принимают только наличную оплату.

Источник: Жесть Архангельской области / t.me

Что дальше?

По словам Михаила Хачатуряна, кандидата экономических наук и доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета, для решения проблемы с поставками топлива придется перестроить логистические маршруты, обеспечить их безопасность и ускорить ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

— Важно отметить, что, несмотря на описанные аспекты, в России объемы производства бензина и дизельного топлива являются достаточными и физической нехватки топлива в стране нет . Также резонно предполагать, что для реализации обозначенных задач потребуется некоторое время, в период которого могут сохраняться некоторые ограничения на отпуск бензина, — говорит эксперт.

Это мнение разделяет и Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

— Как долго продлится топливный кризис? Сложно ответить. Важно в первую очередь обеспечить безопасность НПЗ и безопасную логистику, тогда остальные факторы уйдут и не будет риска дефицита, это основная задача, — считает он. — А со временем скажется и существенное сокращение потребления бензина, которое наступит в октябре–ноябре, от этого дефицит тоже несколько спадет. Что касается цен, то конкретно сказать ничего невозможно, но понятно, что если дефицит нарастает, то падения не жди, — замечает Юшков.

Ранее наши коллеги из «Фонтанки» писали, что Правительство России осенью 2025 года приняло, а в мае 2026 года пролонгировало постановление, которое позволяет некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса «Евро-5», но «с показателями» «Евро-3». Фактически речь идет о легализации топлива с повышенным содержанием серы. Цель — предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке.