«По трем решения приняты»: в Ярославле начали выкупать землю под строительство третьего моста через Волгу

«По трем решения приняты»: в Ярославле начали выкупать землю под строительство третьего моста через Волгу

Публикуем заявление главы региона

1 304
В Ярославле начали выкупать земельные участки под третий мост через Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начали выкупать земельные участки под третий мост через Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали выкупать земельные участки под третий мост через Волгу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали выкуп земельных участков под строительство третьего моста через Волгу. Об этом губернатор региона Михаил Евраев рассказал в эфире телеканала «ЯПервый».

Глава Ярославской области уточнил, что по нескольким участкам решение уже принято.

«Сейчас, понятное дело, идут подготовительные работы. Идет выкуп земельных участков. По трем решения приняты. По остальным завершаются переговоры. Идут серьезные подготовительные работы с подрядчиком. То есть все уже, все по-настоящему. Это все не на словах, а на деле. Ну и место, все теперь прекрасно понимают, где будет мост», — рассказал Михаил Евраев.

Уже давно велись разговоры о том, что под строительство третьего моста нужно будет освободить землю. Со стороны Тормозного шоссе во Фрунзенском районе снесут строения в промзоне. А в Заволжском районе нужно будет избавиться от жилых домов. Их собственники до последнего надеялись, что проект изменят.

Работы по строительству моста начнут со стороны Фрунзенского района | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаРаботы по строительству моста начнут со стороны Фрунзенского района | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Работы по строительству моста начнут со стороны Фрунзенского района

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В Заволжском районе нужно будет снести больше десяти домов | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВ Заволжском районе нужно будет снести больше десяти домов | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В Заволжском районе нужно будет снести больше десяти домов

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В Ярославле 17 сентября установили закладной камень на месте строительства третьего моста через Волгу. Его расположили на берегу реки у съезда с Тормозного шоссе. Камень стал символом начала масштабных работ по строительству третьего моста через Волгу. Мы показывали, что происходит на стройплощадке.

Контракт на выполнение первого этапа работ заключили с ООО «Трансстроймеханизация», запросившим 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. Мы рассказывали, что известно про компанию, и за какие федеральные проекты она бралась.

Обо всем, что известно про строительство третьего моста через Волгу, мы рассказываем в специальном сюжете.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
28
Гость
1 час
Не хочу показаться невежей, но глава региона врёт и не краснеет. Оно и понятно, а что он скажет? Простите, денег мне на мост не дали, потерпите ещё 50 лет, а там видно будет.
Гость
1 час
да ничего они делать и строить не собираются, так и будут постоянно анонсы делать, переносить сроки и обещать, мол вот-вот всё начнётся
Читать все комментарии
