В Ярославле перестанут транслировать хоккейные матчи на площади Труда. В чем причина

На площади Труда больше не будут транслировать хоккейные матчи Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

В Ярославле отменили трансляцию хоккейных матчей на площади Труда. Как объяснили региональные власти, такое решение было принято, поскольку сейчас идёт процесс приёмки работ по благоустройству.

«В настоящее время на территории города Ярославля определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ — Советская площадь и КСК „Вознесенский“, где будут обеспечены необходимые меры безопасности», — уточнили в правительстве Ярославской области.

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Адреса фан-зон в Ярославской области

В Рыбинске:

на Площади перед ДС «Полет», на Волжской набережной, 40.

Рыбинский округ:

поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом № 7.

Тутаев:

Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной).

Переславль-Залесский:

Народная площадь.

Углич:

Успенская площадь.

Поселок Борисоглебский:

Советская площадь.

Ростов Великий:

Городской сад.

Поселок Некрасовское:

площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2).

Первомайский округ:

Центральный парк поселка Пречистое.

Село Брейтово:

Дом культуры округа.

Любим:

парк «Большое сердце маленького города».

Мышкин:

Успенская площадь.

Гаврилов-Ям:

Советская площадь.

Напомним, 13 мая «Локомотив» сыграет (6+) вторую игру в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Матч пройдет на домашней арене. Начало — в 19:00.