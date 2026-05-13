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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 В Ярославле перестанут транслировать хоккейные матчи на площади Труда. В чем причина

В Ярославле перестанут транслировать хоккейные матчи на площади Труда. В чем причина

Власти объяснили, почему приняли такое решение

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На площади Труда больше не будут транслировать хоккейные матчи | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUНа площади Труда больше не будут транслировать хоккейные матчи | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

На площади Труда больше не будут транслировать хоккейные матчи

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

В Ярославле отменили трансляцию хоккейных матчей на площади Труда. Как объяснили региональные власти, такое решение было принято, поскольку сейчас идёт процесс приёмки работ по благоустройству.

«В настоящее время на территории города Ярославля определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ — Советская площадь и КСК „Вознесенский“, где будут обеспечены необходимые меры безопасности», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Редакция 76.RU ведет текстовые трансляции игр «Локомотива» в соцсетях. Мы в «Макс», Telegram и во «ВКонтакте». Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые интересные моменты финала Кубка Гагарина!

Адреса фан-зон в Ярославской области

В Рыбинске:

  • на Площади перед ДС «Полет», на Волжской набережной, 40.

Рыбинский округ:

  • поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом № 7.

Тутаев:

  • Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной).

Переславль-Залесский:

  • Народная площадь.

Углич:

  • Успенская площадь.

Поселок Борисоглебский:

  • Советская площадь.

Ростов Великий:

  • Городской сад.

Поселок Некрасовское:

  • площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2).

Первомайский округ:

  • Центральный парк поселка Пречистое.

Село Брейтово:

  • Дом культуры округа.

Любим:

  • парк «Большое сердце маленького города».

Мышкин:

  • Успенская площадь.

Гаврилов-Ям:

  • Советская площадь.

Напомним, 13 мая «Локомотив» сыграет (6+) вторую игру в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Матч пройдет на домашней арене. Начало — в 19:00.

Где будете смотреть игру?

На арене
Дома
На фан-зоне
В соцсетях 76.RU
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
ХК Локомотив Площадь Труда Фан-зона
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Комментарии
90
Гость
14 мая, 07:26
Да всем наплевать на этот гиблый псевдоспот.
Гость
13 мая, 21:18
Молодцы власти из-за вас отвернулась удача Локомотива!
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Гость
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