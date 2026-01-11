Спортсмен из Ярославской области вошел в состав сборной России по тяжелой атлетике

Спортсмена поздравил глава Рыбинска Источник: Дмитрий Рудаков / vk.com

19-летний воспитанник спортшколы «Метеор» в Рыбинске вошел в состав сборной России по тяжелой атлетике. Егор Коршунов будет представлять страну на соревнованиях.

Егор Коршунов — спортсмен-юниор, кандидат в мастера спорта. По итогам 2025 года стал губернаторским стипендиатом.

За годы своей спортивной карьеры Егор Коршунов обзавелся 5 медалями на соревнованиях. Он завоевал серебро и бронзу в первенстве России, получил золото первенства ЦФО. Также спортсмен занял первое место на всероссийском турнире «Путь к олимпу».

На российских соревнованиях «Серебряный гриф» в 2025 году Егор Коршунов завоевал золотую медаль и стал бронзовым призером турнира в абсолютном зачете. В весовой категории +102 кг спортсмен всего поднял 315 кг (140+175).

С успехами юного спортсмена поздравил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. Он отметил и заслуги тренера Сергея Сорокина.