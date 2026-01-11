НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

2 м/c,

вос.

 748мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Почему падает рождаемость
«Умные решения»
Афиша на 11 января
Объединение больниц
Чек-лист важных обследований
Актеры, застрявшие в пробке
Ребенок остался без инсулина
Спорт Спортсмен из Ярославской области вошел в состав сборной России по тяжелой атлетике

Спортсмен из Ярославской области вошел в состав сборной России по тяжелой атлетике

Егор Коршунов показал себя на национальных соревнованиях

107
Спортсмена поздравил глава Рыбинска | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.comСпортсмена поздравил глава Рыбинска | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.com

Спортсмена поздравил глава Рыбинска

Источник:

Дмитрий Рудаков / vk.com

19-летний воспитанник спортшколы «Метеор» в Рыбинске вошел в состав сборной России по тяжелой атлетике. Егор Коршунов будет представлять страну на соревнованиях.

Егор Коршунов — спортсмен-юниор, кандидат в мастера спорта. По итогам 2025 года стал губернаторским стипендиатом.

За годы своей спортивной карьеры Егор Коршунов обзавелся 5 медалями на соревнованиях. Он завоевал серебро и бронзу в первенстве России, получил золото первенства ЦФО. Также спортсмен занял первое место на всероссийском турнире «Путь к олимпу».

На российских соревнованиях «Серебряный гриф» в 2025 году Егор Коршунов завоевал золотую медаль и стал бронзовым призером турнира в абсолютном зачете. В весовой категории +102 кг спортсмен всего поднял 315 кг (140+175).

С успехами юного спортсмена поздравил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. Он отметил и заслуги тренера Сергея Сорокина.

«Теперь Егор будет защищать спортивную честь страны на международных соревнованиях. Поздравляю с высокими результатами спортсмена и его тренера Сергея Сорокина!», — написал на официальной странице Дмитрий Рудаков.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Сборная России Тяжелая атлетика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем